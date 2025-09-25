海關破北角私煙貯存倉拘一內地漢

【Now新聞台】海關破獲北角一個私煙倉庫，檢獲約37萬支私煙，拘捕一名內地男子。

該批私煙貯存在一個住宅單位內，海關稅收罪案調查科人員昨日在北角截查一名男子，在其手持的環保袋及附近一個大廈單位內，共檢獲約37萬支懷疑私煙，市值約166萬元，應課稅約122萬元。

海關表示，69歲疑犯持雙程證來港，報稱無業，海關相信行動已成功搗破一個供應港島東的私煙貯存及分銷中心。

#要聞