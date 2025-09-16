海關破洗黑錢集團 涉款 26 億元 4 人被捕 兩骨幹成員於找換店工作｜Yahoo

香港海關偵破洗黑錢集團清洗二十六億元黑錢案件

【Yahoo 新聞報道】海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕 4 人，包括兩名集團主腦及兩名骨幹成員，涉嫌清洗 26 億元。海關調查發現，兩名為骨幹成員的找換店職員，利用 3 間空殼公司開設近 50 個銀行戶口，在過去一年半期間，進行頻繁的大額交易。4 名被捕人士現正保釋候查，海關相信已瓦解洗黑錢集團，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

被捕 4 人包括兩名集團主腦，分別為 53 歲和 56 歲男子，另有兩名骨幹成員，包括一名 52 歲女子和一名 25 歲男子，分別在兩間找換店工作。海關調查發現，兩名骨幹成員透過同一間秘書公司，共開設 3 間本地公司，報稱業務包括電子器材貿易、市場營銷等。不過，海關發現登記地址並沒有相關公司營業，3 間公司從來沒有貿易報關紀錄，海關懷疑沒有實質業務，屬於空殼公司。

海關並發現，骨幹成員利用這 3 間公司，先後在 4 間銀行開設超過 50 個銀行戶口。集團主腦在 2023 年 8 月至今年 1 月期間，透過銀行戶口進行頻繁大額交易。3 間公司共牽涉近 1800 個交易對手，進行超過 6000 宗交易，合共收取 26 億元懷疑犯罪得益。

經深入調查後，海關人員採取執法行動，以洗黑錢罪名拘捕上述 4 人。行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括多個住宅及商業單位，檢取了一批懷疑涉案物品，包括手提電話、電腦、公司和銀行文件及銀行卡等，並已凍結被捕人士名下合共約 250 萬元的資產。

據《Yahoo新聞》了解，自今年 8 月，海關於全港進行多次突擊搜查行動，包括 10 個商廈及住宅單位，並凍結被捕人 250 萬元資產，包括現金及一個物業業權。海關財富調查科財富調查第二組成立 20 人專案小跟進，不排除有更多人被捕。

