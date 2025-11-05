【Now新聞台】海關破獲兩宗黃金走私案，市值約一億元。

行動中海關檢獲藏有黃金的陶瓷茶盤及三塊鐵磚。海關上月在機場查驗貨物，一批聲稱由香港運去日本的陶瓷茶盤經X光機掃描後，發現器具呈現不同顏色，檢查後亦發現茶盤頂部有一塊黑色圓片，上面有加工痕跡，當中包含百分之三十的金以及百分之七十的銀；而另一批由香港運去越南，報稱載有服裝物料、標籤以及布料樣版的貨物，海關發現三件鐵磚，鑽開後有黃金物質。兩宗走私案總值約一億。

廣告 廣告

海關指，走私黃金到日本及越南是常見的逃稅行為。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊：「走私黃金對日本是常見的趨勢，因為本身日本有稅項是10%，所有物品進口時稅項與香港有差額，所以由香港走私黃金到日本是常見，而越南對黃金進口有嚴格管制，所以黃金走私到當地都是很大的誘因。這兩宗案件暫時仍然調查當中，暫時未有人被捕，但不排除會有拘捕行動。」

#要聞