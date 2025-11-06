海關緝毒 2 名關員被疑犯斬傷｜美國 10 月裁員數激增 175%｜裕美現身法院接林作不滿被拍下醜態｜11 月 6 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 11 月 6 日，星期四。明日本港大致多雲，有一兩陣雨，氣溫約 24 至 26 度，吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。最高紫外線指數約 3，屬中等。展望週末天色好轉，星期日及星期一大致天晴、日間炎熱；下週中期受東北季候風及熱帶氣旋影響，沿岸風勢頗大，天氣稍涼。

【今日重點新聞】

海關土瓜灣緝毒 2名關員被疑犯斬傷 警方爆門發現已逃逸｜Yahoo

【Yahoo 新聞】土瓜灣道 80 號定安大廈今日發生持刀傷人案。 7 名海關人員於緝毒行動中， 2 名關員被疑犯以菜刀斬傷手臂及腳，另有一人腳部受傷， 3 人送院治理。疑犯其後反鎖單位，警方到場爆門後發現其已逃去，現正追捕。海關關長陳子達於醫院交代，傷者情況穩定，其中一名督察已出院；行動屬高危，已配備警棍、手槍、手扣等，但疑犯在未上手扣前突襲。海關強烈譴責施襲者，並稱將加強自衛與安全訓練。

廣告 廣告

警方到場爆門後發現其已逃去，現正追捕。（網上影片截圖）

立法會選舉2025｜提名期結束 合共 161 人報名參選｜Yahoo

【Yahoo 新聞】 2025 年立法會選舉提名期由 10 月 24 日至今日下午 5 時結束，最終合共 161 人報名；地方選區 51 份、選委界別 50 份（約 1.25 人爭一席）、功能界別 60 人。合共 35 名現屆議員不連任，當中包括張宇人、葉劉淑儀、田北辰等。報道並指，旅遊界參選人江旻憓回覆選舉主任，解釋其與旅遊業關係；同界馬軼超獲 17 名選委提名。

國安行動｜黃振華涉香港議會案 母親今早被帶走助查｜Yahoo

【Yahoo 新聞】消息指，國安處今早帶走「指明潛逃者」黃振華之母到旺角警署協助調查。黃於 7 月 25 日涉「香港議會案」與 18 人被通緝，並於 8 月 4 日刊憲列為「指明潛逃者」。早前亦有其他「指明潛逃者」家屬被帶走助查個案。事件進一步反映相關行動持續進行中。

【今日重點財經新聞】

美國10月裁員數激增175% 成本削減與AI成主因

【鉅亨網】挑戰者集團報告指，美國雇主於 10 月宣布裁員 153,074 人，按年較 2024 年 10 月增 175% ，按月增 183% ，為 2003 年同月以來最高。年初至今裁員達 1,099,500 人，較去年同期增長 65% 。 10 月裁員主因為成本削減（ 50,437 人），其次為 AI 帶動重組（ 31,039 人）。科技與倉儲業裁員突出；計劃招聘亦見放緩，為 2011 年以來同期新低。報告指本季節性招聘難現強勁復甦。

《盈警》大家樂(00341.HK)料上半財年純利跌65%至70%

【AASTOCKS】大家樂預期截至 9 月 30 日止六個月，經調整 EBITDA 按年跌約 30% ，股東應佔溢利較去年同期 1.44 億元跌 65% 至 70% 。公司指收入錄得中單位數跌幅、毛利下滑，並錄投資物業公平值虧損。管理層稱正推動營運革新，包括整合表現未如理想門店、簡化流程與餐單，及升級中港供應鏈以提升競爭力。

Meta華人太多了 外籍員工崩潰：不懂中文就像局外人

【鉅亨網】有 Meta 員工於職場平台發帖稱，所在團隊多以中文交流，因不諳中文而感被排除決策之外，引發矽谷多元文化與團隊包容性討論。報道指，隨超級智慧實驗室成立，華人 AI 人才在大型科企愈見重要；亦有聲音關注管理層用人偏好與跨文化溝通帶來的協作挑戰。事件折射大型科企全球化團隊的文化磨合議題。

【今日重點娛樂新聞】

裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相

【Yahoo 娛樂圈】JPEX 案最新進展下，林作被檢控後，女友和田裕美今早現身東區法院。她其後於社交平台不滿媒體選用其「醜態」照片，指日內未食未睡仍配合拍攝，惟「唔再配合」。其後再以短片表達不滿，稱「冇咁快原諒」。

裕美IG

向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

【Yahoo 娛樂圈】針對《繁花》延伸的編劇署名與錄音風波，向太於直播直言不會與王家衛合作，批評其作品商業回報不穩。報道舉例指《阿飛正傳》耗資約 4 千萬港元、票房約 975 萬港元；《東邪西毒》與《 2046 》亦曾出現超支、延誤及票房不理想等情況。

李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰

【Yahoo 娛樂圈】前港姐亞軍李明慧於訪談續述家事，指過往屢受言語與精神壓力，並公開家中爭執錄音；女兒 Ava 曾以長文稱目睹母親身上瘀痕，強調「無罪推定」並非事實判定。最新片段中，李指有人因會議細節動怒致兩名職員被辭退，亦指女兒因未「百分百」注視而挨罵。事件仍在社會關注之中。