海關警方過去三個月在機場檢1219公斤毒品 市值逾4.79億

【Now新聞台】海關與警方過去三個月在機場進行針對旅客的緝毒行動，檢獲1219公斤毒品，市值超過4.79億元。

海關及警方與12個內地及海外執法機構合作，加強交換情報，在機場檢獲622公斤大麻、280公斤氯胺酮、200公斤可卡因，以及冰毒、海洛英、搖頭丸等毒品，合共拘捕96名不同國籍、年齡介乎16至69歲的人士。

機場販毒案有上升趨勢，在6至8月錄得65宗，是去年同期3.6倍，緝獲毒品總值3.6億元，為去年同期6.7倍。毒販利用迂迴的手法運毒，先安排一名成員從海外搭飛機來港，將藏有毒品的行李箱寄艙，再安排另一名成員於其他國家上機，相若時間抵港後，在禁區裡面取走有毒品的行李，以移形換影方式企圖逃避追查，又用食品包裝、毛公仔藏在暗格等方式掩飾毒品。

警方指，販毒集團以免費旅行及高報酬作為招徠，招攬市民加入毒品旅行團。

警方毒品調查科高級督察何灝庭：「大部分被捕人都是被販毒集團拖數，不但沒有糧出，自己還要出錢買機票及訂酒店，結果是得不償失。我們想提醒市民，這個世界是沒有免費午餐，亦都沒有免費旅行，市民必須保持警惕，切勿因為一時貪念而墮入販毒集團的陷阱。」

警方亦在其中四宗案件透過情報分析，拘捕販毒集團主腦及骨幹成員，找出在港毒品倉庫，相信已瓦解四個活躍的本地販毒集團。

#要聞