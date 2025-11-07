關於紋身的雙向療癒 「是你們的故事 heal 到我」
海關遇襲案疑犯母親涉誤導警員被捕｜「鴨王」絕味陷經營危機｜阿 Sa 新戀情曝光｜11 月 7 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 7 日（星期五）。本港受達強風程度的東北季候風影響，大致多雲，初時有一兩陣雨；明日日間部分時間有陽光，氣溫約 24 至 28 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中達強風。展望周日、周一大致天晴日間炎熱；周二、周三風勢頗大稍涼。明日最高紫外線指數約 7，屬「高」。
【今日重點新聞】
海關土瓜灣緝毒遇襲案｜二人涉安排接送被捕 警下午再拘疑犯母涉誤導警務人員｜Yahoo
【Yahoo 新聞】海關毒品調查科昨日於土瓜灣道定安大廈行動期間，要求一名男子出示身分證明，對方突然以刀斬向關員後把門反鎖，繼而攀窗沿水渠逃走。事件中 2 名關員手臂及腳受傷，另有 1 人行動期間腳部受傷，三人送院治理。警方其後在附近迷你倉搜出一批懷疑毒品，涉事男子的私家車仍停在原處，車內留有鎖匙與銀包。至今拘捕兩名涉嫌安排接送的男子，其後再拘一名 66 歲女子（據悉為疑犯母親），涉誤導警務人員。案件交由西九龍總區重案組第二隊跟進，正追緝一名 38 歲男子歸案。
立法會選舉 2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計
【Yahoo 新聞】本屆立法會提名期已結束，合共有 161 人報名；地方界別 51 人、選委會界別 50 人、功能界別 60 人。統計顯示，具港區人大及全國政協身份的參選者合共 29 人，約佔總數近五分之一。地區直選方面， 10 個選區中有 9 個出現「 5 人爭兩席」，僅九龍中為「 6 人爭兩席」。新思維指未獲足夠提名而未能入閘。選委會界別 50 人爭 40 席，約一半現屆議員角逐連任；功能界別 27 個分組多呈「雙人對決」，勞工界為「 5 人爭三席」、社福界「 3 人爭兩席」。
「X」性別標註遭推翻 美最高法院允護照顯示出生性別 跨性別人士恐面臨騷擾及暴力風險｜Yahoo
【Yahoo 新聞】美國最高法院當地周四（ 11 月 6 日）通過政府政策，護照僅可標註按生理性別的「男／女」，推翻前朝允許以「 X 」標註非二元性別的做法。法院在未簽署命令中指，標示出生性別屬「歷史事實」，不涉差別對待。美國司法部長邦迪在社交平台稱，政府將為「只有兩種性別」的立場辯護。大法官傑克森在意見書中強烈反對，批評決定在欠缺充分理據下造成直接傷害。美國公民自由聯盟亦指，新政策或增添跨性別人士在日常生活中面臨的騷擾與風險。
【今日重點財經新聞】
鴨舌之王｜「鴨王」絕味陷危機 市值從高位蒸發八成 兩年關逾 5000 間分店
【BossMind】主打鴨脖等滷味的絕味食品披露， 2025 年前三季營收按年跌 15.04% ，扣非淨利潤約 2.41 億人民幣（約 2.65 億元），按年降 43.27% ；歸母淨利約 2.8 億人民幣（約 3.08 億元），跌 36.07% 。過去兩年門市減少逾 5,000 間。股價自 2021 年高位以來市值由約 635 億人民幣（約 699 億元）回落至約 81.93 億人民幣（約 90 億元），蒸發逾八成。另被監管部門就 2017 至 2021 年「虛報加盟店裝修收入」違規擬處分，專家指公司經營現金流按年降逾三成、應收帳款增兩成，反映經營壓力上升與壞帳風險加大。
【BossMind】自稱「鬼王」的網紅周柏賢被裁定在 2021 年 4 月 16 日至 5 月 14 日期間，於 Telegram 收費群組未持牌提供投資意見罪成，判監 6 周，並須繳付證監會調查費。其群組月費為 1,560 港元，涉收取共 43,680 港元。他在保釋被拒後還押，擬就定罪與刑期上訴。證監會表示，當金融網紅的付費內容構成受規管活動時，將依法追究責任。案件亦揭示本地社交平台收費投資群組需符合持牌規定。
泡泡瑪特｜員工直播間忘「熄咪」 暗諷消費者水魚 泡泡瑪特股價跌逾 5%
【BossMind】泡泡瑪特直播展示 DIMOO 新生日記系列掛鍊盲盒時，兩名員工在切換產品期間的私語被收音播出，其中稱「賣 79 確實有點過分」「會有人買單」。片段流出後引發熱議，被指暗諷消費者為「冤大頭」。公司其後稱已對相關人員作內部處理，未回應是否調整價格。負面消息拖累股價收報 204.8 元，跌 5.88% 。事件反映直播電商的話術與內部管理風險，一旦外流，或迅速觸發品牌信任危機與股價波動。
【今日重點娛樂新聞】
42 歲阿 Sa 蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕 10 歲健身教練 Elvis 譜姊弟戀
【Yahoo 娛樂圈】臨近 11 月 22 日生日，阿 Sa 被指與 33 歲健身教練林俊賢（ Elvis ）發展姊弟戀。二人早前被拍到結伴看林家謙演唱會，亦因共同照顧貓咪而「泄密」；阿 Sa 早前稱家中新添「芝麻妹妹」「阿 Boo 妹妹」，而 Elvis 亦在限時動態宣布「 I got a cat. Her name is Boo. 」。她近日出席活動被問會否帶另一半慶生，僅稱「秘密」，其後直認感情發展順利，擇日公開。
【Yahoo 娛樂圈】已故導演劉家良之骨灰原安放於寶福山，遺孀翁靜晶指今年 8 月接獲警方消息，疑遭竊匪盜走並圖勒索，最終被警方攔截。她在社交平台分享影片，稱有善心網民自發組織搜索隊，希望尋回骨灰；不少網民留言打氣，認為「骨灰只是存有的證明」，盼早日有結果。翁靜晶表示「試一試吧」，呼籲以平常心面對。
亞視招募主持人和演員重啟拍攝 梅啟明阿儀都報名 劉青雲侄仔劉凱浚成焦點
【Yahoo 娛樂圈】Good Show TV 宣布與亞洲電視 ATV、浚昇影業合作，擬製作 8 至 12 個新節目，並大規模公開招募主持與演員。官方稱報名合共 520 人，篩選 240 人於本周末兩日試鏡，由 8 位獨立導演評選，獲選者有望參與 11 月底開拍項目。當中最受關注包括劉青雲侄仔劉凱浚（ 19 歲）、「遺產 KOL」梅啟明及前亞視一姐薛影儀等，項目進展備受留意。
