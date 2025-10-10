海關高級關員被指疫情時虛報在家工作 不認罪 11.19開審

時任海關高級關員被指 2020 年至 2021 年新冠疫情期間，向海關虛報 28 次在家工作，實際受薪為醫療輔助隊協助隔離、非緊急護送，其後再向海關報稱沒執行任何外間工作，涉獲海關發約 1.9 萬元薪金，被廉署起訴欺詐等兩罪。



案件周五（10 日）在東區裁判法院再訊，被告否認兩罪。主任裁判官張志偉押後至 11 月 19 日進行兩天中文審訊，被告續准保釋。她由 11 月 12 日至審訊完結前，不得離開香港。控方表示有 7 名控方證人，料需傳召當中 3 人作供。辯方透露，抗辯方向關乎被告的意圖。

被控欺詐等兩罪

被告李桂華（42 歲，報稱前海關高級關員）被控各一項「代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件」及欺詐罪。 首控罪指，李桂華身為代理人，即特區政府海關高級關員，於或約於 2022 年 3 月 18 日，在香港，意圖欺騙其主事人而使用文件，即一份名為「有關申請兼任外間工作一事」的報告表格，而該文件是對該主事人有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即該李桂華於 2021 年 5 月 23 日至 2022 年 4 月 10 日期間，沒有執行任何外間工作，以及該李桂華明知是意圖用以誤導該海關的。

欺詐罪指李於 2020 年 2 月 20 日至 2021 年 1 月 17 日期間，在香港，藉作欺騙，即向特區政府海關虛假地表示她於 2020 年 2 月 25 日至 2021 年 1 月 21 日，先後 28 次執行在家候命工作，並意圖詐騙而誘使該海關作出一項不作為，即不扣減李桂華就該 28 次工作的薪金合共 19,230.61 港元，而導致該李桂華獲得利益，以及該海關蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：ESCC740/2025