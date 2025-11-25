海關鴨脷洲貨倉檢三百萬支私煙 拘一漢

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
81 歲婆婆墮入網戀騙局 錯信假冒軍人損失逾 500 萬元｜Yahoo
網上騙案持續出現，警方指近日一名 81 歲婆婆誤墮網上情緣騙案，遭騙取超過 500 萬元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及Starbucks非禮女子 判囚4個月
案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。 被告am730 ・ 13 小時前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 1 天前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 1 天前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃大仙鳳德邨企圖謀殺案 48 歲父疑服老鼠藥後再餵 11 歲女 二人清醒送院｜Yahoo
黃大仙鳳德邨發生一宗企圖謀殺案，一名 48 歲男子懷疑飲混入老鼠藥的龍眼蜜，企圖輕生，再餵 11 歲女兒飲用。事主母親發現他嘔吐，遂揭發事件並報警，父女二人清醒送院。警方調查後將父親拘捕，案件暫列企圖謀殺，由黃大仙重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡 59歲男司機被捕(更新)
【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。 【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車am730 ・ 1 天前
東京足立區汽車撞途人 1 死 10 傷 司機棄車後被捕｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，東京都足立區今日（24 日）中午發生汽車撞倒多名途人事件，11 人受傷，其中 1 名 80 多歲長者當場死亡，另外一名 20 多歲女子仍然昏迷。至於涉事的司機被指偷走一輛二手車，事發後一度逃脫，其後被警方以盜竊罪被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廉署起訴港交所一名時任助理副總裁涉收賄15萬元
【Now新聞台】港交所一名時任助理副總裁涉嫌貪污收賄15萬元，被廉署起訴。 38歲被告譚卓彥被控兩項公職人員接受利益罪，他涉於去年6月及12月任職港交所上市部資訊科技組前助理副總裁期間，接受38歲男子周子剛兩筆共15萬元賄款，然後披露從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。而周子剛與另一名男子鄧慶俞，就涉於今年3月4日就懷疑涉及內幕交易的刑事調查中，意圖妨礙司法公正，案件周二在東區裁判法院提訊。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名兒童被槍手擄走，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廉署就內幕交易案起訴前港交所員工 指控其受賄
【彭博】— 根據香港廉政公署的公告，前香港交易所員工譚卓彥捲入一起內幕交易案，被控貪污受賄。Bloomberg ・ 1 天前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 15 小時前
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
警東九龍「放蛇」打擊白牌車 拘兩男女扣兩部Tesla
警方東九龍總區交通部於今日(25日)上午進行打擊「白牌車」行動。人員喬裝乘客成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，涉及一名39歲女司機及一名44歲男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案Tesla私家車亦被扣查作進一步檢驗。 據了解，兩車程均由將軍澳前往牛頭角區，分別索價約am730 ・ 15 小時前
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。<br/> <br/>海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓on.cc 東網 ・ 1 天前