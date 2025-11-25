海關鴨脷洲貨倉檢三百萬支私煙 拘一漢

【Now新聞台】海關在鴨脷洲反私煙行動中，檢獲三百萬支未完稅煙，拘捕一名男子。

涉案被捕男子42歲，為貨車司機，由關員押走協助調查。

海關稅收罪案調查科人員昨晚在鴨脷洲利興街一幢工業大廈，進行反私煙行動，發現在卸貨區有人從貨車卸下一批紙箱，經截查司機後，分別在貨車及樓上一個貨倉共檢獲三百萬支未完稅香煙，市值約1350萬元，應課稅值約1000萬元。

海關表示，所檢獲的私煙大部分在本地市場並不常見，不排除犯罪集團將私煙重新包裝，偽裝成正規產品後偷運出境，賺取稅差、牟取利潤。

