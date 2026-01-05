跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
海關"新18條"便利深港兩地文藝交流措施首單落地前海
2026年亞洲頂尖港樂首秀大灣區
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月5日 - 1月3日，被譽為"亞洲頂尖交響樂團"的香港管弦樂團首度亮相深圳前海濱海藝術中心，獻上2026新年音樂會，以維也納主題經典曲目為大灣區觀眾開啟新歲篇章。這場深港文化交融的視聽盛宴，緊扣前海深港合作主線、現代服務業主業、改革開放創新主責的發展定位，不僅是港樂首次將新年音樂會移師內地、首度登陸前海的標誌性演出，更成為海關總署《海關進一步支持前海深港現代服務業合作區改革開放措施》（"海關新18條"）中"便利深港兩地文藝交流"措施的首單落地實踐，是前海推動深港規則銜接、機制對接的鮮活案例，為深港文化協同發展寫下生動注腳。
香港管弦樂團此次演出的樂器物資通關，正是海關"新18條"出臺後的首次實踐。為保障這一"首單"順利落地，深圳海關主動對接樂團通關需求，協調深圳灣海關安排提供"一對一"全流程服務，在12月31日貨車抵達口岸後快速開展驗核監管，最終實現樂器"零延時"通關，為音樂會如期上演築牢基礎。"我們全力支持深港文化交流，提供全鏈條便捷服務，有效壓縮通關時間，保障演出道具高效流轉。"深圳海關行郵監管處行李物品監管科科長陳雲輝表示，此次通關保障為後續深港文藝交流專案積累了寶貴經驗，下一步將繼續優化監管服務，為深港跨城排練、巡演保駕護航。
演出現場座無虛席，來自深圳、香港及大灣區其他城市的觀眾彙聚一堂，不少家庭特意帶著孩子前來感受古典音樂的魅力。本次音樂會由匈牙利指揮家蓋爾蓋伊·馬達拉斯執棒，精心呈現哈布斯堡王朝時期經典作品。約翰·施特勞斯家族的圓舞曲、進行曲與波爾卡旋律輕快，勃拉姆斯的匈牙利舞曲熱情洋溢，李斯特的匈牙利狂想曲瑰麗激昂，兼具節日氛圍與國際水準的演出贏得全場經久不息的掌聲。值得一提的是，這套曲目剛於12月29日至30日在香港文化中心上演，短短數日便跨城登陸前海，在"新18條"政策支持與海關高效保障下，真正實現了深港文化生活"零距離、零時差"的同頻共振。
香港管弦樂團此次演出既是對《前海方案》《前海規劃》的積極回應，也為前海文化產業高品質發展注入強勁動力。樂團董事局副主席譚允芝表示，作為亞洲頂尖、香港最大且歷史最悠久的樂團，今年已職業化51年。談及在大灣區首場演出落地前海，她表示："前海人才來自全國乃至世界各地，很多人取得了很大成功。這次節目單多元化，很契合新年慶祝氛圍。以後我們還會為前海、深圳乃至大灣區的觀眾帶來更多種類的曲目。有前海政策協助，還有通關新政策的支持，以後港樂在大灣區一定會有很多新動作。"深圳濱海藝術中心總經理陳帥表示，港樂的到訪為海關"新18條"政策頒佈後，深港文化協同發展樹立了典範，也是該政策帶來實效的最鮮活實例。
據悉，港樂正以此次"首單"落地為契機，積極推進大灣區常態化演出佈局。香港管弦樂團副行政總裁任小瓏表示："這場音樂會約有20%的香港觀眾。所以不管是樂團藝術家還是觀眾，在大灣區、深圳與香港之間來回穿梭觀演，已經成為一種趨勢。因此，港樂未來更多來到前海、深圳及大灣區表演，是大勢所趨，也是大家共同的期待。"
隨著大灣區觀眾南下觀演與樂團北上巡演日漸常態化，加之"新18條"等政策與海關等部門的有力支持，前海將以"粵港澳藝文遊"為抓手，持續激發灣區演出市場活力，推動大灣區文化生活向國際水準升級，為人文灣區建設注入持久動力。
Hashtag: #前海
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 4 小時前
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 4 小時前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 3 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 4 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 11 小時前
萬千星輝｜羅子溢大熱倒灶失落視帝 太太楊茜堯贈花安慰：我心中的No.1
《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚（4日）舉行，佘詩曼四度封視后，黃宗澤首度登上視帝寶座。另一位賽前視帝大熱羅子溢憑《金式森林》備受讚賞，早前更於「Fairchild TV 2025」網上觀眾票選獎項中先拔頭籌，成為「北美最喜愛男主角」，不過於《萬千星輝頒獎典禮2025》卻大熱倒灶，失落視帝。羅子溢太太楊茜堯（前名：楊怡）昨晚雖然未有現身，不過在頒獎典禮後發文為羅子溢送花兼高呼：「你已經是我們心中的No.1 」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 3 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 2 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 20 小時前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 3 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜9大網民熱議場口回顧 網民讚曾志偉萬能
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於昨晚（4日）圓滿結束，最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等獎項塵埃落定，《新聞女王2》成大贏家。對於《萬千星輝頒獎典禮2025》，唔少網民一邊睇一邊於網上討論，以下同大家回顧一下最受網民熱議嘅場口。Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前