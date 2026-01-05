海關"新18條"便利深港兩地文藝交流措施首單落地前海

2026年亞洲頂尖港樂首秀大灣區

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月5日 - 1月3日，被譽為"亞洲頂尖交響樂團"的香港管弦樂團首度亮相深圳前海濱海藝術中心，獻上2026新年音樂會，以維也納主題經典曲目為大灣區觀眾開啟新歲篇章。這場深港文化交融的視聽盛宴，緊扣前海深港合作主線、現代服務業主業、改革開放創新主責的發展定位，不僅是港樂首次將新年音樂會移師內地、首度登陸前海的標誌性演出，更成為海關總署《海關進一步支持前海深港現代服務業合作區改革開放措施》（"海關新18條"）中"便利深港兩地文藝交流"措施的首單落地實踐，是前海推動深港規則銜接、機制對接的鮮活案例，為深港文化協同發展寫下生動注腳。





廣告 廣告

圖片 20260105122003



香港管弦樂團此次演出的樂器物資通關，正是海關"新18條"出臺後的首次實踐。為保障這一"首單"順利落地，深圳海關主動對接樂團通關需求，協調深圳灣海關安排提供"一對一"全流程服務，在12月31日貨車抵達口岸後快速開展驗核監管，最終實現樂器"零延時"通關，為音樂會如期上演築牢基礎。"我們全力支持深港文化交流，提供全鏈條便捷服務，有效壓縮通關時間，保障演出道具高效流轉。"深圳海關行郵監管處行李物品監管科科長陳雲輝表示，此次通關保障為後續深港文藝交流專案積累了寶貴經驗，下一步將繼續優化監管服務，為深港跨城排練、巡演保駕護航。



演出現場座無虛席，來自深圳、香港及大灣區其他城市的觀眾彙聚一堂，不少家庭特意帶著孩子前來感受古典音樂的魅力。本次音樂會由匈牙利指揮家蓋爾蓋伊·馬達拉斯執棒，精心呈現哈布斯堡王朝時期經典作品。約翰·施特勞斯家族的圓舞曲、進行曲與波爾卡旋律輕快，勃拉姆斯的匈牙利舞曲熱情洋溢，李斯特的匈牙利狂想曲瑰麗激昂，兼具節日氛圍與國際水準的演出贏得全場經久不息的掌聲。值得一提的是，這套曲目剛於12月29日至30日在香港文化中心上演，短短數日便跨城登陸前海，在"新18條"政策支持與海關高效保障下，真正實現了深港文化生活"零距離、零時差"的同頻共振。



香港管弦樂團此次演出既是對《前海方案》《前海規劃》的積極回應，也為前海文化產業高品質發展注入強勁動力。樂團董事局副主席譚允芝表示，作為亞洲頂尖、香港最大且歷史最悠久的樂團，今年已職業化51年。談及在大灣區首場演出落地前海，她表示："前海人才來自全國乃至世界各地，很多人取得了很大成功。這次節目單多元化，很契合新年慶祝氛圍。以後我們還會為前海、深圳乃至大灣區的觀眾帶來更多種類的曲目。有前海政策協助，還有通關新政策的支持，以後港樂在大灣區一定會有很多新動作。"深圳濱海藝術中心總經理陳帥表示，港樂的到訪為海關"新18條"政策頒佈後，深港文化協同發展樹立了典範，也是該政策帶來實效的最鮮活實例。



據悉，港樂正以此次"首單"落地為契機，積極推進大灣區常態化演出佈局。香港管弦樂團副行政總裁任小瓏表示："這場音樂會約有20%的香港觀眾。所以不管是樂團藝術家還是觀眾，在大灣區、深圳與香港之間來回穿梭觀演，已經成為一種趨勢。因此，港樂未來更多來到前海、深圳及大灣區表演，是大勢所趨，也是大家共同的期待。"



隨著大灣區觀眾南下觀演與樂團北上巡演日漸常態化，加之"新18條"等政策與海關等部門的有力支持，前海將以"粵港澳藝文遊"為抓手，持續激發灣區演出市場活力，推動大灣區文化生活向國際水準升級，為人文灣區建設注入持久動力。





Hashtag: #前海



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

