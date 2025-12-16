Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕自助餐優惠2025｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$12！人均$263起任食即開生蠔/薑蔥炒龍蝦鉗 送奶油芝士焗加拿大龍蝦

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café推出的「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴」「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」，不但是一場海邊的美味之旅，也是一次奢華的享受，但竟然價錢可以如此親民？午餐最平$263起，晚餐最低價人均$403，不僅能任食即開生蠔、鮑魚、龍蝦等頂級海鮮，更有胡椒炒大蝦、鮑魚花膠炆雞、鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗等招牌菜式輪番上陣，還能享無限暢飲。這場限定於12月16日在KKday開搶，無論是親子家庭聚餐還是好友豪聚，都一樣適合！別忘了聖誕自助餐快閃優惠繼續有，快手把握最後機會了！

港島海逸君綽酒店推海鮮盛宴自助午餐

位於北角港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café 推出「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」優惠，顧名思義食客可品嚐到大量海鮮美食，包括啖啖肉的新鮮蟹腳、凍蝦等凍盤，熱葷必試椒鹽或磯燒鮑魚，鮮美彈牙，口感出色；還有避風塘炒，或薑蔥炒麵包蟹，香辣惹味；另外有燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚、燒羊脾、天婦羅及即煮喇沙湯麵等，選擇豐富，總有一款合口味！

【第二位$12】鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐連無限暢飲（用餐時段：12:00 - 14:30）

優惠價：$526起/2位，人均$263（ 原價：$471起/位 ）

火焰雪山

鮑魚與龍蝦自助餐 歎醉鮑魚/鮑魚花膠炆雞/鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗

HarbourGrandCafé的自助晚餐主題是「鮑魚與龍蝦」，絕對是雙重奢華享受；從開胃前菜到熱氣騰騰的主菜，每一口都讓人驚艷。前菜區精選多款清爽菜式打開味蕾：地中海燒魷魚沙律，魷魚的彈牙與清新蔬菜、特調醬汁完美融合；泰式涼拌浸花蛤鮮嫩中冇酸辣開胃；醉鮑魚軟嫩彈滑，醇厚酒香與鮮味相互交融，開胃解膩超出色！

熱盤區更是亮點滿滿，招牌菜式讓人食指大動：胡椒炒大蝦個大肉厚，濃郁胡椒香鎖住蝦肉鮮甜，外皮微焦、內裡飽滿多汁；鮑魚花膠炆雞軟糯入味，鮑魚煙癮香口、花膠膠質滿滿，與嫩滑雞肉慢炆後湯汁濃郁黏稠，滋補又美味；鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗更是必試，龍蝦肉飽滿彈牙，薑蔥香氣激發龍蝦本味，鑊氣十足超夠味。享用自助晚餐的客人，均可免費享用一客燉花膠湯，湯頭濃醇鮮美，花膠軟滑綿密；年初一至初三期間，每位客人還能額外獲贈一客奶油芝士焗加拿大龍蝦，龍蝦肉彈牙清甜，配上濃郁芝士醬，入口是富層次的海洋香！

一場完美的自助晚餐，怎能少了甜品的加持？HarbourGrandCafé特別準備了多款創意甜點，為這場海鮮盛宴畫上圓滿句號。薑椰子花膠芒果奶凍口感絲滑順口，味道層次複雜但不雜亂，甜中帶辛辣；鮑魚燉蛋組合有驚喜，濃郁蛋香中滲透鮑魚鮮味，鹹甜交融別有風味；花膠芒果麻糬口感軟糯，每一口都充滿驚喜！

【第二位$12】鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐（用餐時段：18:30-22:00）

優惠價：$898起/2位，人均$449起｜ 原價：$812起/位

任食生蠔

火焰野菌意大利飯

奶油芝士焗加拿大龍蝦

鮑魚與龍蝦自助餐

精緻甜品

港島海逸君綽酒店自助餐

聖誕除夕限定驚喜 雪蟹肉與扇貝沙律配黑松露/龍蝦濃湯配白蘭地

HarbourGrandCafé的聖誕及除夕自助晚餐更滿載濃濃節日氛圍，菜式方面精選多款頂級菜式：即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、特大阿根廷蝦等新鮮海鮮輪番供應，一次過足海鮮癮；更用上不少矜貴食材，重新組合配搭成驚喜菜式，如雪蟹肉與扇貝沙律配黑松露、龍蝦濃湯配白蘭地、和牛牛肉湯等，食味層次豐富，讓味蕾盡享奢華的口感！另外，焗雪蟹肉配扇貝蟹膏芝士、烤火雞配栗子及時蔬、燒牛肋骨等惹味菜式更是滿足肉食愛好者的所有幻想。

聖誕節一定不能沒有聖誕氣氛的甜品！甜品區擺滿節日限定美味，黑松露白蘭地雙層朱古力慕斯蛋糕濃醇絲滑，朱古力的苦甜與黑松露、白蘭地的獨特香氣交融，口感層次豐富；聖誕樹頭蛋糕造型精緻吸睛，鬆軟綿密的蛋糕和香甜奶油，入口是濃郁的節日甜香，輕鬆俘獲大人小朋友的歡心。節慶活動更是讓歡樂升級，12月24日至25日，萌趣滿分的聖誕熊貓將現身咖啡廳，為現場的大小朋友派發驚喜禮物，把滿滿的節日歡樂傳遞給每一位食客；12月31日當晚，惠顧自助晚餐的饗客有機會前往42樓海天閣，在高空美景的環抱中參加倒數儀式，伴隨著絢麗煙花，度過一個難忘又浪漫的跨年夜！

【低至55折】鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐-聖誕節開放預訂

優惠價：$480起/位｜ 原價：$812/位

12月24-25日節慶特別用餐時間：首輪17:00-20:00；次輪20:30-23:30

烤火雞

聖誕甜品

任食海鮮

港島海逸君綽酒店聖誕自助餐

港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café (地圖)

更多優惠資訊推介

更多美食推介

