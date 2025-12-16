獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
聖誕自助餐優惠2025｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$12！人均$263起任食即開生蠔/薑蔥炒龍蝦鉗 送奶油芝士焗加拿大龍蝦
港島海逸君綽酒店推自助餐第二位$12優惠，食盡龍蝦鮑魚等精彩海鮮！即睇內文：
港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café推出的「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴」「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」，不但是一場海邊的美味之旅，也是一次奢華的享受，但竟然價錢可以如此親民？午餐最平$263起，晚餐最低價人均$403，不僅能任食即開生蠔、鮑魚、龍蝦等頂級海鮮，更有胡椒炒大蝦、鮑魚花膠炆雞、鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗等招牌菜式輪番上陣，還能享無限暢飲。這場限定於12月16日在KKday開搶，無論是親子家庭聚餐還是好友豪聚，都一樣適合！別忘了聖誕自助餐快閃優惠繼續有，快手把握最後機會了！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
港島海逸君綽酒店推海鮮盛宴自助午餐
位於北角港島海逸君綽酒店的Harbour Grand Café 推出「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」優惠，顧名思義食客可品嚐到大量海鮮美食，包括啖啖肉的新鮮蟹腳、凍蝦等凍盤，熱葷必試椒鹽或磯燒鮑魚，鮮美彈牙，口感出色；還有避風塘炒，或薑蔥炒麵包蟹，香辣惹味；另外有燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚、燒羊脾、天婦羅及即煮喇沙湯麵等，選擇豐富，總有一款合口味！
【第二位$12】鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐連無限暢飲（用餐時段：12:00 - 14:30）
優惠價：$526起/2位，人均$263（
原價：$471起/位）
鮑魚與龍蝦自助餐 歎醉鮑魚/鮑魚花膠炆雞/鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗
HarbourGrandCafé的自助晚餐主題是「鮑魚與龍蝦」，絕對是雙重奢華享受；從開胃前菜到熱氣騰騰的主菜，每一口都讓人驚艷。前菜區精選多款清爽菜式打開味蕾：地中海燒魷魚沙律，魷魚的彈牙與清新蔬菜、特調醬汁完美融合；泰式涼拌浸花蛤鮮嫩中冇酸辣開胃；醉鮑魚軟嫩彈滑，醇厚酒香與鮮味相互交融，開胃解膩超出色！
熱盤區更是亮點滿滿，招牌菜式讓人食指大動：胡椒炒大蝦個大肉厚，濃郁胡椒香鎖住蝦肉鮮甜，外皮微焦、內裡飽滿多汁；鮑魚花膠炆雞軟糯入味，鮑魚煙癮香口、花膠膠質滿滿，與嫩滑雞肉慢炆後湯汁濃郁黏稠，滋補又美味；鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗更是必試，龍蝦肉飽滿彈牙，薑蔥香氣激發龍蝦本味，鑊氣十足超夠味。享用自助晚餐的客人，均可免費享用一客燉花膠湯，湯頭濃醇鮮美，花膠軟滑綿密；年初一至初三期間，每位客人還能額外獲贈一客奶油芝士焗加拿大龍蝦，龍蝦肉彈牙清甜，配上濃郁芝士醬，入口是富層次的海洋香！
一場完美的自助晚餐，怎能少了甜品的加持？HarbourGrandCafé特別準備了多款創意甜點，為這場海鮮盛宴畫上圓滿句號。薑椰子花膠芒果奶凍口感絲滑順口，味道層次複雜但不雜亂，甜中帶辛辣；鮑魚燉蛋組合有驚喜，濃郁蛋香中滲透鮑魚鮮味，鹹甜交融別有風味；花膠芒果麻糬口感軟糯，每一口都充滿驚喜！
【第二位$12】鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐（用餐時段：18:30-22:00）
優惠價：$898起/2位，人均$449起｜
原價：$812起/位
聖誕除夕限定驚喜 雪蟹肉與扇貝沙律配黑松露/龍蝦濃湯配白蘭地
HarbourGrandCafé的聖誕及除夕自助晚餐更滿載濃濃節日氛圍，菜式方面精選多款頂級菜式：即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、特大阿根廷蝦等新鮮海鮮輪番供應，一次過足海鮮癮；更用上不少矜貴食材，重新組合配搭成驚喜菜式，如雪蟹肉與扇貝沙律配黑松露、龍蝦濃湯配白蘭地、和牛牛肉湯等，食味層次豐富，讓味蕾盡享奢華的口感！另外，焗雪蟹肉配扇貝蟹膏芝士、烤火雞配栗子及時蔬、燒牛肋骨等惹味菜式更是滿足肉食愛好者的所有幻想。
聖誕節一定不能沒有聖誕氣氛的甜品！甜品區擺滿節日限定美味，黑松露白蘭地雙層朱古力慕斯蛋糕濃醇絲滑，朱古力的苦甜與黑松露、白蘭地的獨特香氣交融，口感層次豐富；聖誕樹頭蛋糕造型精緻吸睛，鬆軟綿密的蛋糕和香甜奶油，入口是濃郁的節日甜香，輕鬆俘獲大人小朋友的歡心。節慶活動更是讓歡樂升級，12月24日至25日，萌趣滿分的聖誕熊貓將現身咖啡廳，為現場的大小朋友派發驚喜禮物，把滿滿的節日歡樂傳遞給每一位食客；12月31日當晚，惠顧自助晚餐的饗客有機會前往42樓海天閣，在高空美景的環抱中參加倒數儀式，伴隨著絢麗煙花，度過一個難忘又浪漫的跨年夜！
【低至55折】鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐-聖誕節開放預訂
優惠價：$480起/位｜
原價：$812/位
12月24-25日節慶特別用餐時間：首輪17:00-20:00；次輪20:30-23:30
港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café
地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債仔幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 7 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 21 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城8歲女兒「跳BABYMONSTER女團舞」超有架勢！網驚豔：果然是舞王女兒
郭富城的妻子方媛28日在社群平台分享一段影片，8歲大女兒郭詠希熟練跳韓國女團BABYMONSTER熱門歌曲《PSYCHO》，動作流暢、節奏掌握得宜，立刻引起網友討論，不少人直呼「果然是舞王的女兒」。姊妹淘 ・ 1 小時前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 小時前
何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景
現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 20 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看
究竟要如揀選手袋才可以保持年輕感？雖然近年 Old Money 風大行其道，復古款式又備受追捧，但一個不慎就會由優雅變老氣。這次就同大家拆解 3 款 NG 手袋，以及 3 款必入手的減齡袋款推介，等大家無論任何年齡都可以散發個人魅力！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
為什麼中國將英國首相施紀賢來訪視為更大局面的一部分？
Reuters施紀賢是八年來首位訪問中國的英國首相。 冬天的北京並不總是一個友善的地方。 刺骨的寒風自北方吹來，將城市的湖泊與河流瞬間凍結，只有具備最強的靈魂才敢跳進冰冷的水中。 然而，在過去兩個月，世界各地的領袖卻紛紛接受邀請，前往這座中國的首都。 法國、韓國、愛爾蘭、加拿大和芬蘭的領導人接連訪華，德國總理預計下個月到訪。 現在，加入這股直奔北京潮流的西方領導人還有施紀賢（Sir Keir Starmer），他是八年來首位訪華的英國首相。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限30/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送獅球嘜純正芥花籽油600毫升；精選女性衛生護理產品、精選沐浴產品買1送1；精選頭髮護理產品、精選染髮產品買第2件半價；精選舒適達牙膏買4件送Selectpro鈦陶瓷電飯煲+金象牌頂上茉莉香米1公斤；買頭髮護理及染髮產品照價9折；精選L’ORÉAL PARiS女士護膚產品買滿$399送L‘ORÉAL活力緊緻鑽石奇蹟水；全線Olay產品買滿$488送Olay胜肽面膜；精選保健產品、精選西式保健產品、精選靈芝/蟲草產品買3送1；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券；買靈芝、蟲草產品滿$688送$100萬寧現金優惠券；精選糖果小食滿$150送$20萬寧現金優惠券；買染髮產品2件滿$99送金象牌頂上茉莉香米1公斤/3件滿$239送健康工房藥膳養生/滿$268送迪士尼鋼牙與大鼻旅行套裝！YAHOO著數 ・ 3 小時前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 14 小時前