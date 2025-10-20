海鯤號如下月無法交艦 日罰19萬新台幣

【on.cc東網專訊】台灣自建潛艇原型艦海鯤號原定下月交付海軍，如今幾乎不可能達成。台防務部門首長顧立雄周一（20日）坦承進度有落後，如期交艦有相當大的挑戰，若來不及交付，將向台船公司依約計罰，每天約罰19萬元新台幣（約4.8萬港元）。

該部門在立法院報告時指出，海鯤號已進入海上測試階段，有信心與海軍司令部按部就班、循序漸進，最終在確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證目標。顧立雄指出，如果是首次自建潛艇，一般花7至16年。對於被質疑當初設定海鯤號5年多交艦是否過於樂觀，他表示認同，因台灣情況、原廠與技協，沒法在第一時間配合和隨傳隨到。

台海軍參謀長邱俊榮坦言，海鯤號測試時間只安排6個月是過於樂觀，又提到海鯤號海測的整套操雷測試系統從美方租借，租期由今年5月到明年5月，如屆時仍沒法完成操雷測試，會爭取延長租借。有傳海鯤號的主機是用於卡車或坦克，台船董事長陳政宏回應時強調是潛艇用的，從歐洲採購，當初因買不到大功率而改購小功率，承諾一周內提交相關證明。

