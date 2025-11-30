海鯤號疑故障繼續接受海測 台船駁斥

【on.cc東網專訊】台灣自建潛艇海鯤號自上周四（27日）起一連兩天出海，執行海上測試工作。台媒上周六（29日）爆料，海鯤號錨機故障未有裝回，且未完成水密門整合測試就立即出航。台船公司同晚發布聲明駁斥，只會在符合航行安全條件後方會安排海測。

聲明強調，人員安全是船艦測試首要考量，海鯤號歷次海上測試均經專案團隊、境外技術協助及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，在符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，沒有安全顧慮。

廣告 廣告

針對外界疑慮，台船說明錨機是多重備援選項之一，海鯤號錨機刻由原廠調校之中，日後就會裝回。現有裝備與備援系統，經專業評估後不影響海上測試。至於水密性能部分，台船駁斥相關報道不實，全艦水密門現況測試均屬正常。

台船公司指出，上述情況屬於「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，特此澄清並表達遺憾。公司與專案團隊強調會在安全無虞前提下，繼續完成海鯤號測試。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】