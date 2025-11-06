海鷗吹襲社區夷為平地 菲律賓逾140死127人失蹤

颱風「海鷗」日前吹襲菲律賓，至昨日增至最少142人死亡，另有127人失蹤，近200萬人受災。中部宿霧省災情嚴重，有社區遭夷為平地，居民在廢墟中露宿。總統小馬可斯宣布全國進入災難狀態。該國還要同時應對即將到來的颱風「鳳凰」。

海鷗周二吹襲宿霧島、萊特島及南部地區，當局疏散近45萬人。洪水退去後，宿霧的城市滿目瘡痍，不少房屋摧毀，汽車堆疊路上，街上到處是垃圾雜物。造成嚴重傷亡主要是突然湧現的洪水，氣象部門指海鷗帶來的雨量僅一天便等於個半月。閃現的洪水造成河流和河道氾濫，淹浸宿霧市及偏遠城鎮。報道指，洪水圍困整個社區，居民只來得及攀上屋頂待救。宿霧為重災區，有最少71人死亡，大部分屬溺斃，另有65人失蹤和69人受傷。

獲疏散的居民昨返回家園清理，發現房屋已夷為平地，逾56萬人失去居所。官員稱，現在最大挑戰是清理雜物，也須立即進行，因部分失蹤者或在雜物瓦礫中。雖然洪水來得突然，但當地河道堵塞問題持續亦是釀成災難原因之一，有指官員貪污影響控制洪水的工程，近月觸發民眾上街抗議。



越南嚴陣以待「海鷗」 峴港機場或受影響

海鷗周三離開菲律賓進入南海，並吹向越南，料帶來狂風暴雨，導致低窪地區水浸。越南當局周四嚴陣以待，嘉萊省約35萬人須疏散。越南航空管理局稱，預料8個機場運作將受影響，包括峴港的國際機場。胡志明市或在漲潮時受洪水威脅。

