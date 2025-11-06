雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
海鷗吹襲社區夷為平地 菲律賓逾140死127人失蹤
颱風「海鷗」日前吹襲菲律賓，至昨日增至最少142人死亡，另有127人失蹤，近200萬人受災。中部宿霧省災情嚴重，有社區遭夷為平地，居民在廢墟中露宿。總統小馬可斯宣布全國進入災難狀態。該國還要同時應對即將到來的颱風「鳳凰」。
海鷗周二吹襲宿霧島、萊特島及南部地區，當局疏散近45萬人。洪水退去後，宿霧的城市滿目瘡痍，不少房屋摧毀，汽車堆疊路上，街上到處是垃圾雜物。造成嚴重傷亡主要是突然湧現的洪水，氣象部門指海鷗帶來的雨量僅一天便等於個半月。閃現的洪水造成河流和河道氾濫，淹浸宿霧市及偏遠城鎮。報道指，洪水圍困整個社區，居民只來得及攀上屋頂待救。宿霧為重災區，有最少71人死亡，大部分屬溺斃，另有65人失蹤和69人受傷。
獲疏散的居民昨返回家園清理，發現房屋已夷為平地，逾56萬人失去居所。官員稱，現在最大挑戰是清理雜物，也須立即進行，因部分失蹤者或在雜物瓦礫中。雖然洪水來得突然，但當地河道堵塞問題持續亦是釀成災難原因之一，有指官員貪污影響控制洪水的工程，近月觸發民眾上街抗議。
越南嚴陣以待「海鷗」 峴港機場或受影響
海鷗周三離開菲律賓進入南海，並吹向越南，料帶來狂風暴雨，導致低窪地區水浸。越南當局周四嚴陣以待，嘉萊省約35萬人須疏散。越南航空管理局稱，預料8個機場運作將受影響，包括峴港的國際機場。胡志明市或在漲潮時受洪水威脅。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/海鷗吹襲社區夷為平地-菲律賓逾140死127人失蹤/616011?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
川普穿囚服遭綁十字架雕塑 瑞士展出引發關注
（法新社瑞士巴塞爾4日電） 一座栩栩如生、美國總統川普（Donald Trump）身穿橘色囚服並被綁在十字架上的雕塑，本週在瑞士展出，引發熱烈討論，也讓現場出現不少笑聲。這件作品名為「聖人還是罪人」（Saint or Sinner），由英國藝術家史托姆（Mason Storm）創作，呈現川普身穿囚服、閉著眼睛、身體橫躺於略微傾斜、帶有軟墊的白色十字架上，營造出可能被釘十字架受難或接受注射死刑的氛圍。法新社 ・ 1 天前
元朗女工拆卸村屋時遭塌下磚牆壓倒身亡
【Now新聞台】元朗有工人拆卸村屋時，遭塌下的磚牆壓倒，送院不治。 磚塊及瓦礫散落一地，警方拉起封鎖線派員調查，消防派出災難應變救援隊搜救。現場為元朗山貝村一幢拆卸中的村屋。事發在早上11時許，一名女工在工作期間，被一幅高2米、長8米的磚牆壓到腿部。她救出時昏迷，送往博愛醫院，經搶救後證實不治。警方通知勞工處跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 1 天前
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 1 天前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
台灣氣象署:鳳凰料下周一逼近 或發颱風警報
台灣氣象署在社交平台表示，今年第26號颱風「鳳凰」今天凌晨生成，預料下周一(10日)接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除可能會發布颱風警報。氣象署指，「鳳凰」周日(9日)前會穩定往西北西朝呂宋島方向移動，但下周一後環境開始變得複雜，使得颱風有逐漸北轉趨勢，但預測路徑仍然有不確定性，整體而言，颱風接近並影響台灣的機率相當高，呼籲要密切注意。氣象署提到，在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度將會有減弱趨勢；另外，本港天文台表示，「鳳凰」會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，受下周初至中期的乾燥東北季候風補充影響，「鳳凰」有較大機會轉向偏北方向大致移向台灣一帶並逐漸減弱，但其轉向位置及強度仍存在變數。 (ST)infocast ・ 19 小時前
馬來西亞牧師遭警員綁架 法院裁定政府及警方賠償逾5千萬元｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬來西亞一名牧師許景城（Raymond Koh），2017 年 2 月 13 日在駕車途中遭一群持槍男子擄走。據法院裁決，當時涉案的包括現任或前任警員，正執行一項針對許景華的「指令」。法院裁定，政府及警方須向家屬賠償 3,100 萬令吉（約5,762萬港元），並須就事件負上責任。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
遏止犯罪｜用鞭刑懲罰詐騙 新加坡通過法案 最重可判24鞭
新加坡近年來面對詐騙案件激增的挑戰，詐騙已成為該國最普遍的犯罪形式。新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎指，目...BossMind ・ 18 小時前
全運會・劍擊｜港隊出場出擊 張家朗、蔡俊彥、佘繕妡領銜 劍指隊史首面全運金牌
第15屆全國運動會（全運會）於11月9日開幕，香港賽區舉辦8個項目，包括最受矚目的劍擊賽事將在啟德體藝館上演。香港劍擊隊陣容鼎盛，有「雙子星」張家朗、蔡俊彥及女重佘繕妡領軍，力求借主場之利刺出隊史首面全運金牌。Yahoo 體育 ・ 46 分鐘前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗女工拆村屋被冧牆壓死 孫玉菡稱會嚴肅跟進
【Now新聞台】元朗一名女工拆卸村屋時遭塌下的磚牆壓死，勞工及福利局局長孫玉菡表示，留意到近日接連有致命工業意外發生，呼籲業界做好安全措施。事發後磚塊及瓦礫散落一地，消防災難應變救援隊到場搜救，警方拉起封鎖線在村內調查。現場為元朗山貝村一幢拆卸中的村屋，早上約11時，該幅高2米、長8米的磚牆突然倒塌，一名44歲女工懷疑走避不及，下半身被壓倒，她救出時昏迷，送往博愛醫院搶救，至中午12時許證實不治。勞工處接報後派員到場調查意外原因。工權會到醫院了解事件，總幹事蕭倩文指，死者從事地盤雜工多年，與丈夫育有三名子女，意外發生時一名機械操作員在場。她指，屋宇署無規定村屋清拆工程要呈報，促請當局盡快修例。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「做村屋清拆暫時是屋宇署豁免呈報的工程，變相可在無監管及無呈報下進行村屋清拆。過往2023年也發生過兩宗拆牆而致命的意外，都是清拆村屋，所以要求屋宇署盡快檢視及修訂條例，不能將高危的工作成為豁免的內容。」連同周日安達臣地盤棚工從高處墮下死亡，及周二砵蘭街通渠工中沼氣毒身亡，四日內共有三宗致命工業意外。勞工及福利局局長孫玉菡稱，會嚴肅跟進每宗個案。勞工及福利局局長孫玉菡：「如果最後發現有法不依，有守則又不去跟從的話，我們當然嚴肅跟進，罰則大家也知道，過去一段時間也大幅提升了。」孫玉菡又稱，在不同守則下有不同呈報機制，會不時檢討是否需要修訂。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
屯門青田路客貨車行駛中起火 車頭陷火海
屯門有行駛中車輛起火。 今日（5日）下午1時08分，一輛客貨車沿屯門青田路往良景邨方向行駛，當駛至鳴琴路交界近青田遊樂場對開時，車頭突然冒煙起火。火勢迅速蔓延，客貨車車頭隨即陷入火海，冒出大量黑煙席捲半直。警方和救援人員接報後坪趕至現場，消防員進行撲救，將火救熄。火警中無人受傷，起火原因有待調查。am730 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動！7大打卡互動體驗：2.5米高聖誕老人、80顆星星長廊、名人留言電話亭
踏入11月，不少商場已陸續推出聖誕主題活動，東薈城名店倉今年首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan，以其筆下的BIG HUGS抱抱人為主題，帶來全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，設有7大打卡位及互動體驗，當中必影2.5米高BIG HUGS聖誕老人，還可以聽到四位本地名人的窩心留言，共度療癒人心的聖誕節！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒遇襲案｜據悉警拘兩人 涉嫌安排接送被追緝男子｜Yahoo
3 名海關人員昨日（6日）在土瓜灣緝毒期間遇襲，據了解，警方拘捕兩人，涉嫌安排接送案中被追緝的男子。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
古洞 6 唐狗集體死亡 狗主放養 17 唐狗 疑狗遭毒害 未有人被捕｜Yahoo
古洞有 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被殘酷對待，警方刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
三名中國籍男子在新加坡被判入獄 受聘從事網絡滲透 探測外國政府網站漏洞及竊取資料︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】三名中國籍男子昨日（5 日）在新加坡被判入獄超過兩年，原因是受一名萬那杜籍男子聘用，入境後受指示入侵多個「有興趣的網站」以尋找系統漏洞和竊取個人資料。三人於去年 9 月被捕，調查顯示他們曾涉及一個有組織犯罪集團。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
JPEX詐騙案｜警方落案起訴16人 被捕者據悉包括網紅林作及陳怡(高詩敏報道)
【Now新聞台】兩年前揭發的JPEX虛擬貨幣詐騙案有突破性發展，警方落案起訴16名被捕人士。據了解，包括網紅林作及陳怡，明日提堂。這一單近年受害人數最多、損失金額最為龐大的騙案，累計逾2700人報案，報稱損失金額逾16億元，警方亦已凍結約2億2800萬元資產。經過數年調查，終於有突破性進展，早前被捕的80人，包括團伙核心成員、場外交易所負責人及網紅 、傀儡戶口持有人等，警方起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅，他們被落案起訴多項控罪，包括首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪，至於另外3名則是傀儡戶口持有人，被控洗黑錢罪；他們周四早上在東區裁判法院提堂。據了解，被起訴的包括網紅林作、陳怡、湘湘、「朱公子」朱家輝、藝人趙敬賢、「小龍SIR」陳小龍等。警方形容案件十分複雜，調查難度大，需要分析大量銀行帳戶、虛擬貨幣交易紀錄，亦要進行電子設備的鑑證。商業罪案調查科總警司黃震宇：「在現時我們調查所得證據及掌握的資料方面，足以讓我們控告其中16名人士，可能是第一階段的檢控，我們不排除稍後會有第二輪的檢控。」被問到部分報案人未能聯絡或不再追究，警方稱會繼續跟進。黃震宇：「若有受害人之前覺得無法追究，或是報了警都未必很有作用，但現時他改變主意，都有資料向警方提供，我們都歡迎他再找我們。」警方亦鎖定JPEX兩名主腦及一名骨幹成員，透過國際刑警發出紅色通緝令，緝捕他們歸案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
NBA | 熱火主帥遇熱火 大宅慘燒通頂
邁阿密熱火主教練史普斯特拿名下的住所發生火警，消防部門凌晨趕到，現場兩棟建築物已被大火吞噬，史普斯特拿在現場徘徊、神情焦急。Yahoo 體育 ・ 9 小時前