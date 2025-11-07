海鷗颱風肆虐菲律賓、越南 造成災損

（法新社何內7日電） 海鷗颱風今天清晨橫掃越南，再添5人罹難；此前海鷗颱風肆虐菲律賓造成死亡人數攀升至188人。

海鷗颱風本週在菲律賓中部帶來破紀錄豪雨及洪水，沖走汽車、卡車和貨櫃，6日深夜襲向越南。

越南環境部表示，颱風登陸嘉萊省時，最大持續風速達時速149公里。當地42歲漁民Nguyen Van Tam說：「我家二樓的屋頂被整個掀走了。我們人都平安，但颱風實在太可怕，很多樹都倒了。」還說自己的漁船幸運未受損。

越南當局今天上午仍在評估災情，環境部通報嘉萊及鄰近的達樂省造成5死，57戶住宅倒塌。

官方指出，另有近3000戶房屋屋頂遭掀或受損，11艘船隻沉沒。

法新社記者在嘉萊省歸仁海灘沿街所見，救難人員和軍方正與當地居民協力，清理倒木、移除碎片並收集深夜被吹落的鐵皮屋頂。