海鷹31比27力克公羊 超級盃對愛國者上演復仇者之戰
（法新社西雅圖25日電） 職業美式足球聯盟NFL國聯冠軍戰（NFC Championship），西雅圖海鷹四分衛達諾（Sam Darnold）今天率隊以31比27擊敗洛杉磯公羊。這是海鷹11年來首度重返超級盃。
海鷹與公羊雙方都有強大得分能力，最終海鷹穩住防線，壓制公羊四分衛史塔福（Matthew Stafford）反撲，順利晉級2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的第60屆超級盃（Super Bowl LX）。
海鷹四分衛達諾今天全場傳球346碼，沒有任何失誤，他在賽後表示，「能與這些隊友、教練團一起完成這場比賽，對我意義重大。」
這場比賽在第3節結束時，海鷹以31比27握有領先，但是第4節末，落後4分的公羊在最後5分鐘攻至海鷹門前，面臨仍差4碼的第4檔選擇，公羊選擇強攻，但史塔福試圖將球傳進達陣區時，卻遭到海鷹角衛威勒斯朋（Devon Witherspoon）破壞，直接粉碎公羊逆轉希望。
海鷹最終守住勝果以31比27拿下超級盃門票，也是全隊第4度闖入超級盃，2015年阻擋他們封王的對手，恰巧又是今年自美聯出線的愛國者。
NFL愛國者力克野馬 力爭第7座超級盃冠軍
（法新社洛杉磯25日電） 職業美式足球聯盟NFL進入季後賽最後階段，新英格蘭愛國者四分衛梅耶今天在暴風雪中率隊以10比7險勝丹佛野馬，力爭前所未有的第7座超級盃冠軍。愛國者獲勝後，將於2月8日在加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的第60屆超級盃（Super Bowl LX）迎戰洛杉磯公羊與西雅圖海鷹之間的勝隊，這也將是愛國者挑戰創紀錄的第7座超級盃冠軍。法新社 ・ 23 小時前
菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤
（法新社馬尼拉26日電） 菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救。法新社 ・ 21 小時前
以色列表態：尋獲人質遺骸後 將有限開放拉法關卡
（法新社耶路撒冷26日電） 以色列今天表示，一旦尋獲加薩（Gaza）境內最後一名人質遺體，將允許「有限度重新開放」連接加薩與埃及的拉法關卡（Rafah Crossing）。以色列軍方表示，昨天在加薩走廊搜查一處墓地，以尋找最後一名人質吉維利（Ran Gvili）的遺體。法新社 ・ 19 小時前
山本由伸入選日本經典賽國家隊 與大谷翔平攜手出征
（法新社東京26日電） 世界大賽最有價值球員（MVP）山本由伸今天入選日本世界棒球經典賽（World Baseball Classic）國家隊，與洛杉磯道奇隊友大谷翔平一同為國效力。含山本由伸和大谷翔平在內，日本隊陣中有7名現役美國職棒大聯盟（MLB）球員。法新社 ・ 17 小時前
皮古拉直落二淘汰衛冕冠軍基斯
（法新社墨爾本26日電） 美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）今天淘汰衛冕冠軍兼同胞好友基斯（Madison Keys），第4度挺進澳洲公開賽女單8強。31歲的皮古拉2024年美國公開賽曾打進決賽，但最後以亞軍作收，至今仍在追逐首座大滿貫冠軍。法新社 ・ 18 小時前
伊朗：對抗議煽動者將毫不寬恕
（法新社巴黎25日電） 伊朗司法首長今天警告，可以預期，近期一波反政府抗議的幕後主使者將遭到「毫不寬恕」懲罰。他進一步指出，「調查過程必須最為嚴謹」，並且堅稱「司法正義就是要對那些持械殺人、縱火、破壞、屠殺的罪犯，毫不寬恕地予以審判和處罰」。法新社 ・ 1 天前
斯威雅蒂直落二晉8強 力拚澳網女單首冠
（法新社墨爾本26日電） 波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網女單第4輪以6比0、6比3直落二強勢表現，擊敗澳洲地主選手殷格里斯，晉級8強賽。斯威雅蒂本屆澳網名列第2種子，生涯手握6座大滿貫女單冠軍，包括4座法網、1座美網及1座溫網后冠，本屆力拚澳網女單首冠。法新社 ・ 13 小時前
金州勇士擒伏明尼蘇達灰狼
（法新社洛杉磯25日電） 美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日傳出聯邦移民執法官員開槍射殺37歲男護理師普雷蒂後，NBA金州勇士今天在客場以111比85力挫灰狼，勇士總教練柯爾賽後受訪表示比賽氣氛凝重。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪表示：「老實說，我感覺到對方（灰狼隊）士氣低落。法新社 ・ 18 小時前
日股收挫約2%
（法新社東京26日電） 由於市場猜測美國與日本官員可能合作，共同支撐近期大幅走貶的日圓，日圓兌美元匯價今天急升，導致豐田汽車（Toyota Motor Corp.）日股基準日經225指數下挫961.62點或1.79%，收52885.25點。法新社 ・ 18 小時前
緬甸親軍政黨宣稱大選勝出 選舉遭批粉飾軍事統治
（法新社仰光26日電） 緬甸第3階段選舉昨天結束，親軍政黨一名官員表示，他們已經勝出了。他表示，隨著選舉的第3階段於昨天結束，「我們已具備組新政府的條件」。法新社 ・ 19 小時前
人權組織：委內瑞拉政府釋放104名政治犯
（法新社卡拉卡斯25日電） 在美國施壓下，委內瑞拉正逐步釋放政治犯，委國人權組織「刑事司法論壇」指出今天有104人獲釋，不過委國反對派及人權團體仍批評這個過程進展緩慢。美國三角洲部隊（Delta Force）本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任成為臨時總統，並承諾釋放「大批」被監禁的馬杜洛政權反對者。法新社 ・ 16 小時前
新年到會2026｜低至75折起！新春撈起/金箔鮑魚酥盒/海鮮盆菜/乳豬！5間到會推介+全港免運費
仲煩惱緊新年到會邊間好？我哋為大家精選咗5間各有特色嘅人氣到會外賣公司。無論係想食酒店級嘅鮑魚海鮮盆菜、象徵風生水起嘅撈起、定係脆卜卜嘅燒乳豬，呢5間推介都能夠滿足你！即刻睇下2026年有咩必食推介，提早預訂仲有早鳥優惠添！Yahoo Food ・ 16 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 21 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 20 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 20 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 18 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 17 小時前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約 英超歷史入球王夢碎
拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。Yahoo 體育 ・ 8 小時前