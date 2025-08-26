浸信會東九龍醫療中心 一站式照顧百萬市民

浸信會東九龍醫療中心 EKMC

在九龍東雖然有3間公營醫院應付市民醫療需求，但未有私營醫院為市民提供額外治療選擇。浸信會東九龍醫療中心(EKMC)早前落成，提供多項專科診斷、治療和復康服務，除滿足該區市民日間醫療服務需要外，並改善流程增加效率。

浸信會東九龍醫療中心醫務行政總監徐德義醫生 浸信會醫院董事會主席何鏡煒博士 醫務衛生局長盧寵茂 浸信會醫院醫務發展及醫療素質委員會主席兼董事會常務委員錢劍輝醫生 浸信會醫院行政總監梁志邦醫生

EKMC樓高32層，佔地超過90,000平方呎，而且距離港鐵牛頭角站僅6分鐘步程，交通方便。浸信會東九龍醫療中心醫務行政總監徐德義醫生表示，「中心將有約160名醫護人員提供服務，料可照顧觀塘、將軍澳及啟德一帶約100萬人口。並會透過普通科門診公私營協作計劃、大腸癌篩查計劃、慢病共治計劃等，為公院病人服務及配合政府基層醫療發展。」

逾30個專科服務

EKMC提供超過30個專科服務，涵蓋普通科、專科、化驗、診斷、復康等。浸信會東九龍醫療中心護理經埋主管馮婉儀續指，「中心引入高端儀器，如正電子及電腦雙融掃描等，以提升診斷準確和治療質素；日間手術中心亦符合國際標準，適合局部麻醉或監察麻醉下進行的小型手術。」

浸信會東九龍醫療中心 EKMC 腫瘤及化療日間中心

腫瘤及化療日間中心為患者提供全方位身心支援，除了製訂化療、電療計劃外，在患者等候治療期間，中心提供專業按摩服務，以紓緩患者緊張情緒；化療前設有免費營養師諮詢服務，助患者治療期間維持健康；個案經理亦會跟進患者個別需要，提供協助。馮婉儀指出，「EKMC雖無提供電療服務，不過我們會提供即日專車接送服務，帶患者到香港浸信會醫院接受治療。醫院亦可作為EKMC的強大後盾。」

國際認證設備

至於耳鼻喉科中心，設有「國際認證的醫療級聽力檢查室」，並採用雙重牆隔音設計，確保精確測量結果。除了惠及成年患者，中心亦有適合小朋友的設備，可作初生嬰兒聽力普查及兒童聽力檢查。馮婉儀補充，「按患者年齡和需求，可提供多樣化聽力測試，並即時配對合適助聽器，縮短等待時間，提升生活質素。」

浸信會東九龍醫療中心 EKMC 智能機械藥櫃

智能機械藥櫃

為了提升效率，EKMC的藥房特設全港首部Drug Station智能機械藥櫃，可以存放500種藥物，並利用機械臂快速取出，除減省配藥時間，系統亦內建磅重功能，有助確保劑量準確，減低配錯藥物風險。同時，方便於不同樓層求診人士，氣動運輸系統能夠將藥物由藥房快速直送到專科樓層，患者毋須再自行到藥房取藥，方便省時。

此外，「浸醫通」手機App助患者管理健康，預約、應診、查看檢測或化驗報告等，都可以一站式處理。

