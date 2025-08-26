天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
浸信會東九龍醫療中心 一站式照顧百萬市民
在九龍東雖然有3間公營醫院應付市民醫療需求，但未有私營醫院為市民提供額外治療選擇。浸信會東九龍醫療中心(EKMC)早前落成，提供多項專科診斷、治療和復康服務，除滿足該區市民日間醫療服務需要外，並改善流程增加效率。
EKMC樓高32層，佔地超過90,000平方呎，而且距離港鐵牛頭角站僅6分鐘步程，交通方便。浸信會東九龍醫療中心醫務行政總監徐德義醫生表示，「中心將有約160名醫護人員提供服務，料可照顧觀塘、將軍澳及啟德一帶約100萬人口。並會透過普通科門診公私營協作計劃、大腸癌篩查計劃、慢病共治計劃等，為公院病人服務及配合政府基層醫療發展。」
逾30個專科服務
EKMC提供超過30個專科服務，涵蓋普通科、專科、化驗、診斷、復康等。浸信會東九龍醫療中心護理經埋主管馮婉儀續指，「中心引入高端儀器，如正電子及電腦雙融掃描等，以提升診斷準確和治療質素；日間手術中心亦符合國際標準，適合局部麻醉或監察麻醉下進行的小型手術。」
腫瘤及化療日間中心為患者提供全方位身心支援，除了製訂化療、電療計劃外，在患者等候治療期間，中心提供專業按摩服務，以紓緩患者緊張情緒；化療前設有免費營養師諮詢服務，助患者治療期間維持健康；個案經理亦會跟進患者個別需要，提供協助。馮婉儀指出，「EKMC雖無提供電療服務，不過我們會提供即日專車接送服務，帶患者到香港浸信會醫院接受治療。醫院亦可作為EKMC的強大後盾。」
國際認證設備
至於耳鼻喉科中心，設有「國際認證的醫療級聽力檢查室」，並採用雙重牆隔音設計，確保精確測量結果。除了惠及成年患者，中心亦有適合小朋友的設備，可作初生嬰兒聽力普查及兒童聽力檢查。馮婉儀補充，「按患者年齡和需求，可提供多樣化聽力測試，並即時配對合適助聽器，縮短等待時間，提升生活質素。」
智能機械藥櫃
為了提升效率，EKMC的藥房特設全港首部Drug Station智能機械藥櫃，可以存放500種藥物，並利用機械臂快速取出，除減省配藥時間，系統亦內建磅重功能，有助確保劑量準確，減低配錯藥物風險。同時，方便於不同樓層求診人士，氣動運輸系統能夠將藥物由藥房快速直送到專科樓層，患者毋須再自行到藥房取藥，方便省時。
此外，「浸醫通」手機App助患者管理健康，預約、應診、查看檢測或化驗報告等，都可以一站式處理。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/健康/浸信會東九龍醫療中心-一站式照顧百萬市民/593219?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
