跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士 半小時搞掂（附冬菇鮑魚雞煲食譜）
要留意浸菇水不能過熱，觸感像一般洗澡時的溫度便可，太熱反而會浸不開，即睇Yahoo Food食譜：
農曆新年快到，是時候要開始準備辦年貨，今次要分享的就是浸發冬菇。冬菇是平日也常用到的食材，但每次用之前都要提前幾小時浸發，如果突然醒起要用便會來不及浸。如果浸冬菇時，加少許糖和用暖水浸，一般大小的冬菇便可以浸好能用，如果是較厚的花菇便要自行評估加時間。要留意浸菇水不能過熱，觸感像一般洗澡時的溫度便可，太熱反而會浸不開，即睇如何浸發冬菇，再用來燜鮑魚雞：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
乾冬菇浸發：
冬菇鮑魚雞煲（3人份量）
需時：半小時
材料：
雞件半隻
冬菇（已浸發）10隻
罐頭鮑魚8隻
杏鮑菇半隻
洋葱半個
葱2條
蒜頭2瓣
薑2片
大紅椒半隻
浸菇水200毫升
粟粉水少許
醃料：
糖少許
五香粉少許
鹽少許
生抽1湯匙
老抽1茶匙
粟粉1茶匙
調味：
蠔油2湯匙
老抽1茶匙
糖少許
紹酒1茶匙
麻油少許
做法：
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
海參浸發│想發得更大條最重要落夠水？有種材料萬萬不能碰！
海參處理方法出名難度十足，皆因整個海參浸發過程中地雷處處，經驗不夠或是一不小心，就輕易把名貴的海參浪費掉。在facebook經營專頁「海味二代」，也真正是出身於上環海味老店店二代的Ivy坦言：「如果海味分了難度處理，5分為最難，海參一定有4.5分。」她說浸發海參，離不開「浸，煲，焗」3個字，本來不難明白，但過程中要注意什麼，有什麼最大大小小的陷阱要避開？來讓我們臨新年抱一下佛腳，即睇海參浸發貼士：Yahoo Food ・ 1 天前
萄國雞飯食譜｜港式焗萄國雞飯
我發覺多倫多市場上嘅葡國雞飯實在質素非常參差,所以我決定自己去煮葡國雞飯. 葡國雞飯一啲都唔難做,比起焗豬扒飯我覺得容易很多, 葡國雞飯最主要主要嘅材料就是椰奶,黃薑粉!Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
雪糕食譜｜3種材料乳酪雪糕Frozen Yogurt
炎炎夏日，我最愛的活動就是吃雪糕消暑！嘗試吃得健康點，自己做乳酪雪糕就最好！這個三種材料就做到的食譜，超簡單但非常好味！尤其用了芒果，做出來就像芒果雪糕般，非常有驚喜！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
排骨食譜｜蟲草花蒸排骨
蟲草花有補肺腎,止咳嗽功效Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
煲仔飯食譜│13款經典+創新煲仔飯！鳳爪排骨煲仔飯、膶腸煲仔飯、冬菇臘腸雞肉煲仔飯
煲仔飯食譜│天氣轉凍時有咩好得過食一煲熱辣辣煲仔飯？ 港式煲仔飯變化多端，由最傳統的鳳爪排骨煲仔飯、臘腸煲仔飯、冬菇臘腸雞肉煲仔飯，或是加入海鮮的蟹焗煲仔飯，新鮮煮起，加入甜甜的煲仔飯豉油，絕對是暖腹飽肚的人間美味，不過煮法及水米比例都好重要，立即在家中學整啦！Yahoo Food ・ 1 天前
溏心蛋食譜｜溏心醉蛋做法
去食上海菜時成日食到溏心醉蛋，但係自己整永遠都會太熟唔好食？今次醒你整溏心蛋嘅秘技，配埋花雕汁浸一晚，簡單又易整，輕鬆複製上海菜館嘅滋味！Cook1Cook煮一煮 ・ 27 分鐘前
麥樂雞食譜│西檸麥樂雞 鮮檸加一樣材料做不敗醬汁
早陣子麥記的十蚊九件麥樂雞的特格優惠沖擊不少人，一時衝動買很多但又一次吃不完便拿去煮餸，其實也是一個辦法，炸雞件放涼了再直接叮不好吃，不如拿來煮，而用來做西檸麥樂雞效果更意外地好，省卻炸雞件的步驟，用鮮檸搾汁加上吉士粉和蜜糖，便可做出清香酸甜可口的味道，如果想味道更有層次，可以把檸檬黃色部份用來煮醬汁，但切記要去掉白色部份，不然會變苦，即睇如何製作西檸麥樂雞：Yahoo Food ・ 18 分鐘前
水蜜桃果醬流心牛奶慕絲蛋糕
「🍑水蜜桃果醬流心🥛牛奶慕絲蛋糕」 之前整水蜜桃布丁同水蜜桃蛋糕都用剩左d水蜜桃果醬，放左係冰格冷凍保存，今日終於有時間，可以用黎整水蜜桃牛奶慕絲蛋糕，啱啱夠整2個3吋的迷你版✌️✌️ 奶香軟滑又輕盈的牛奶慕絲，配上清甜水蜜桃果醬做的流心餡，同埋蛋糕面的裝飾水蜜桃果醬啫喱，味道好夾，好味😋😋 放上小皇冠做裝飾有畫龍點睛的作用，啱哂作為外貌協會會長的我，令個蛋糕即刻upgrade左，好吸睛😍😍 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1A9TTXVvNw/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 17 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 15 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 21 小時前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 19 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前