浸大外判工潮不足三個月 清潔工被逼簽離職信 莊臣：工友提出自行離職︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。惟事隔不足三個月，清潔服務業職工會表示，參與工潮的其中一名清潔工在沒有任何警告下，上月被主管以廁所有污跡為由，逼簽「自願離職信」。兩日後莊臣與工會和涉事工友會面，曾協議撤回解僱決定，豈料公司推翻協議，並重施故技逼工友離職。工會斥莊臣「反覆無常」，質疑公司借故向曾參與工潮的工人下馬威。

《Yahoo新聞》向莊臣查詢要求工友自願離職及推翻協議原因、對於工會要求道歉及保證不再有同類事情發生有何回應等，莊臣回覆表示，「涉事工友先後兩次均是自行提出離職決定」，並稱公司一直秉持開放態度，積極與工友展開溝通，但公司多次以電話聯絡工友，仍一直未獲接聽。公司將繼續聯絡工友，致力釐清誤會，尋求達成妥善解決方案。

清潔服務業職工會總幹事何靜姍昨（4日）晚向《Yahoo新聞》表示，據工友稱已接獲莊臣電話聯絡，相約在今午開會。工會代表將陪同工友出席會議。

主管手寫離職信 工友受壓下簽署

清潔服務業職工會日前在facebook發文表示，涉事外判清潔工由舊公司惠康環境服務有限公司過渡至莊臣，至今在浸大服務數年。10 月 24 日，主管聲稱廁所有污跡，當場取出一封由主管手寫的離職信要求簽署。工友在壓力下被逼簽署，事後感不公向工會求助。工會質疑，主管事前毫無警告，亦沒有指示工友即時清潔，反而拿出離職信，做法並不尋常。

翌日（ 25 日），工會陪同工友與莊臣代表會面，雙方同意撤回解僱、釐清工作流程、建立溝通機制。惟兩日後，莊臣再度要求工友簽署內容相同的自願離職信，理由是「未達工作要求」。工友指出，協議後莊臣突增不合理工作量，擺明刻意為難，工會對此感非常錯愕，斥莊臣單方面撕毀協議，「反覆無常的態度，不但損害工人權益，而且破壞了雙方的互信及尊重」。工會更憂慮這已成套路：先加重工作量，再以未達工作要求逼簽離職信，專門打壓曾參與工潮的工人，向其他工友發出「工會幫不到你」的訊號。

工會：浸大曾承諾所有工人繼續工作

工會提到，早前工潮中，浸大曾口頭承諾所有工人可繼續工作。今次事件明顯違背承諾，工會認為，校方無論在道義或監察責任上都不能再袖手旁觀，要求校方徹查莊臣人事管理是否合乎程序；另促請莊臣必須交代無警告解僱、推翻協議、連環逼簽等行為，並向工友道歉，同時保證不再重蹈覆轍。工會警告，若無合理回覆，將採取進一步行動。《Yahoo新聞》已向浸大校方查詢，正等待回覆。

浸大清潔服務承辦商合約今年 8 月 1 日屆滿。莊臣在 7 月下旬在第一次員工簡介會上指，所有工友基本上凍薪，更設三個月試用期，變相其間的勞工假期無薪。大批工友不滿，8 月 1 日發起靜坐抗議，最終成功爭取每月發放津貼、取消工友試用期，部分工友亦獲加薪。