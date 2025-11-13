最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
浸大外判清潔工被逼簽離職信 允復工但被要求簽新約 英姐批「狡猾」 莊臣回應：毋須簽新約︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浸會大學一名外判清潔工上月被承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」，勞工及福利局局長孫玉菡曾開腔稱勞工處會主動協助。清潔服務業職工會其後陪同涉事工友英姐與莊臣代表會面，據工會指莊臣承認「未先警告便勸退」員工的做法是不理想，願意讓英姐復職，並盡量配合其要求。英姐於12日接受《Yahoo新聞》查詢時稱，已回覆莊臣接受復職，料下周一（17日）復工。但她指莊臣安排她重新簽合約，直指對方「狡猾」，質疑是逃避支付長期服務金及代通知金，要求沿用原本合約。
莊臣今（13日）回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，「由於公司沒有解僱英姐，所以並不存在重新簽約的情況」，強調公司代表在上周三（5日）與英姐會面後，雙方已清楚明白此情況。公司亦會與英姐進一步溝通，確保她明白沒有重新簽約的需要。
孫玉菡已要求主動協助 勞工處：提醒管理層妥善處理
浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。事隔不足三個月，參與工潮的其中一名清潔工稱被主管逼簽「自願離職信」。事件上周曝光後，勞工及福利局局長孫玉菡上周三（5日）表示，已要求勞工處勞資關係科主動向涉事工友提供協助。若僱員和僱主出現爭議，勞工處會介入調停，一旦發現有違法行為，必定會依法辦事。勞工處上周四（6日）回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，已聯繫協助受影響工人的工會，並邀請有關工人接觸勞工處，以便處方提供適切協助。勞工處亦已提醒有關公司管理層須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款，妥善處理僱傭事宜。
工會引述莊臣：承認做法「不理想」
莊臣被指要求工友英姐簽署由主管手寫的自願離職信，事後又推翻與工會達成的撤回解僱共識。據悉，英姐因腳部不適，移動速度較慢，前線管理層曾因此質疑其工作能力未符合公司要求。
清潔服務業職工會上周三（5日）陪同英姐與莊臣代表會面，工會向《Yahoo新聞》透露，會上提出了莊臣「出爾反爾」，程序出現問題。英姐亦質疑，該辭職信並非由她本人書寫，且文件上的日期亦有誤，強調是被解僱而非自願離職。莊臣代表在會上解釋，公司因合約繁多，包括政府僱傭合約及公司版本合約，過往一向會要求員工自行離職，並重視文件上的日期，以確保符合《僱傭條例》規定。公司經檢視後，承認未作任何警告便勸退員工的做法「是不理想」。
工會又引述莊臣稱，公司剛接手浸大的清潔服務，需要時間磨合，特別是新上任的經理，與學校和工友需加強溝通。公司代表稱正持續招聘人手，無意要求工友離職，並認同英姐熟悉校園環境，是「有經驗的員工」。承諾願意讓英姐復職，並會盡量配合英姐的要求，給予時間讓英姐考慮是否接受復職安排。公司代表強調「有好大誠意」解決問題，只是月底需處理員工出糧事宜而較為忙碌。
質疑莊臣避付長期服務金 英姐：不會簽新約
英姐今（12日）接受《Yahoo新聞》訪問時表示，「（會上）佢話無意勸退我，畀我復工，咁我梗係返去復工啦。」她將於下周一（17日）復工，負責原先崗位。但她形容莊臣「狡猾」，要求她重新簽合約，由於她已工作三年半，她質疑莊臣逃避支付長期服務金及代通知金，「你估我會唔會睬佢呢？」
英姐要求復工時沿用 8 月 1 日簽署的合約，不應附帶三個月試用期。她表明：「唔會簽新合約」，除非莊臣願意支付三年半長期服務金及代通知金，但她亦會視乎新合約的詳細條款。
工會促提供書面工作指引
莊臣代表與英姐會面期間，工會及英姐亦提出多項明確要求，包括公司必須提供明確的書面工作指引，清楚列明工作流程或範圍，以避免未來再次出現工作爭議。其次是改善溝通機制，要求日後如發現問題，例如有污迹、嘔吐物，應先通知科文，再由科文（管工）安排工友處理，而非直接責難工友。但據工會了解，莊臣仍未向英姐提供書面工作指引。
涉歧視身體狀況 監督向英姐道歉
就監督針對英姐身體狀況所作出的評論及疑似歧視行為，工會在會面時已要求公司發出正式書面致歉信。對於疑似歧視身體狀況的言論，莊臣代表當日稱第一次知悉相關事件，需與前線同事進一步核實及查證，但重申不應出現類似針對員工身體狀況的言行。監督其後已致電英姐為事件道歉。
莊臣在會後曾表示，經過多天多次聯絡，終於在本月 4 日晚聯絡上英姐，雙方同意在上周三（5日）由莊臣總部代表與她會晤，以了解事件情況。莊臣表示，經雙方坦誠交換意見後，就如何解決事件的方案已取得共識，莊臣亦樂見英姐在會上表示感受到公司的誠意。
其他人也在看
韓星瘋傳「蘋果減肥法」瘦身兼去水腫，7天短期急救減走4KG秘訣大公開
「蘋果減肥法」據傳是韓星們在拍戲或宣傳期前的極速瘦身秘招，方法簡單卻成效極高，在短短7天內就能甩掉4KG。不過如此極端的瘦身方法卻不是每個人都能隨便試，到底「蘋果減肥法」是否真的有效？該怎麼執行才不會傷身？以下即一層層揭開「蘋果減肥法」的原理、做法及風險。Yahoo Style HK ・ 28 分鐘前
顧客稱壽司拼盤有「手指咁長」螺絲 爭鮮不認罪受審 控方擬呈拼盤官關注衞生
連鎖壽司店「爭鮮」被投訴，天水圍分店賣出的壽司拼盤有一根金屬螺絲。公司否認食環署票控的「食物的品質與購買人所要求者不符」罪，案件周三（12 日）在粉嶺裁判法院開審。法庭線 ・ 18 小時前
白宮稱萬眾矚目的10月就業和CPI數據恐怕會永不見天日
【彭博】— 白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特周三表示，政府長時間的停擺可能導致不會發布10月失業率和消費者價格指數報告。Bloomberg ・ 10 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
騙案｜首9月涉大學生騙案損失達1.8億 騙徒穿警察制服呃逾百萬元
在視像通話中，就算看到警察制服、拘捕令都不要相信對方。近日有一位大學生因在視像聊天時，看見騙徒身穿警察制服和自報「公安編號」而放下戒心，相信自己真的捲入詐騙案，並在騙徒引導下多次轉帳存款至指戶口以供「調查」，損失逾百萬元。 收「公安」來電應立即收線 數字顯示，截至9月，今年共有1,711宗涉及大學生的騙案，am730 ・ 1 天前
立法會選舉．新界北︱選舉論壇多架旅遊巴接送長者 新民黨廖子聰助理：包車費用計選舉經費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新界北地方選舉論壇今天上午(12日)於天瑞體育館舉行，該區共五位候選人競逐兩個議席。從現場所見，一號候選人、新社聯譚鎮國，以及五號候選人、民建聯姚銘的打氣團聲勢較浩大。論壇開場前夕，門外亦聚集大量身穿背心的支持者等候入場，場內聽眾多為長者。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
「出租婆婆」日本興起熱潮，老年長輩提供的「療癒情緒價值」：幫忙煮住家菜、湊小孩，甚至與年輕人聊分手話題
日本興起「出租婆婆」熱潮，幫忙做家務更可談心，為勞碌的生活帶來滿滿「療癒情緒價值」！日本的「出租服務」五花百門，除了「出租男友」、「鬧人專員」、「道歉專員」外，現在更有「出租婆婆」服務，而且愈來愈受歡迎！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
迪士尼與彼思《反斗奇兵5》最新預告釋出！胡迪、巴斯光年、翠絲升級大戰最高科技強敵
迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo) 金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton) 執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter) 早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O’Brien）聲演。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
【Pizza Hut】指定Pizza日日買一送一（即日起至優惠結束）
Pizza Hut推出日日Pizza買一送一優惠，有多達13款口味Pizza，包千島海鮮、手工青醬烤雞、香檸蜜糖辣肉腸、超級至尊、意式風情、經典至尊、夏威夷風光、海鮮至尊、意式辣肉腸、芝士狂熱、田園至尊、蒜香海蜆焗薯和瑪格麗特，價錢低至$99，一於開party買來食！YAHOO著數 ・ 23 小時前
COP30︱巴西舉行聯合國氣候峰會 原住民示威促保護森林 衝入會場與保安爆衝突︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴西貝倫正舉行聯合國氣候變化大會（COP30），昨日（11 日）有數十名原住民示威者在會場外集會，高呼口號要求加強保護森林及採取更積極的氣候行動。其後部分人衝入會場入口，與保安人員爆發衝突，造成兩名保安受輕傷。事發後，各國與各組織代表一度被要求留在室內，會場一度封鎖。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
國家部委幹部為CIA當間諜 遭判囚終身
【on.cc東網專訊】中國某國家部委一名幹部在日本留學期間，遭美國中央情報局（CIA）招攬，回國後充當間諜受查。國家安全部周三（12日）披露案情新進展，該間諜已被判處無期徒刑。國安機關警告，境外間諜情報機關長期覬覦中國留學人員群體，常用請客、贈禮等手段拉攏，始終on.cc 東網 ・ 2 小時前
見字如見人｜漫寫英國（一）從肯特郡魔幻單人床走進倫敦深秋夜色｜冼麗婷
對一個地方，在不同時代，會有不同感覺，因為，我們的身份及視野和背景都會轉變。剛在英國度過一個月，在秋天，探老朋友兼旅遊，我們對新事物新時代的未知，還是充滿好奇，用全力去應對。變幻原是永恆，現在老朋友在英國生活，我繼續在香港寫稿，下一步，留給下一回分解。感謝「英國行」系列能在《Yahoo 新聞》專欄「見字如見人」刊出，首兩篇，先從肯特郡的魔幻單人梳化床，說到雷丁的兩個夜晚。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
貓貓疑被遺棄馬鞍山草叢 原來患隱性睪丸
【動物專訊】貓貓有毛病就活該被棄養？一隻名種貓日前被人發現於馬鞍山恒安邨一間小學旁草叢徘徊，徬徨無助，後來由「檸浪同行 • 石門貓舍」義工將貓救起。看似健康的貓貓懷疑被人遺棄，經獸醫檢查後，發現貓貓有隱性睪丸問題，義工坦言：「不知主人是否因為隱性睪丸手術費貴所以棄養，我們會幫他預約手術，如果最終沒主人認領，我們會為貓貓安排領養。」 貓貓在11月4日於恒安邨一間小學旁的草叢走來走去，估計年齡不足1歲，義工收到求助後到場將貓救起。「他的身體尚算健康，只是耳朵污糟些，另外超聲波檢查顯示他兩粒蛋蛋都是隱性睪丸。」由於貓貓的睪丸分別位於大腿及腹部，需要影超聲波確認位置及進行開肚手術，因此絕育安排較複雜和費用高昂，義工懷疑貓主因為手術費昂貴而棄養。 義工已預約兩星期後為這貓貓進行絕育手術，希望貓主盡快與他們聯絡，如果最終沒有人認領這貓貓，他們會待貓貓完成手術休養後，安排領養。 請貓主或認識該貓貓的人士，透過Facebook與義工聯絡（ https://www.facebook.com/LemonStrayfamily ）。 The post 貓貓疑被遺棄馬鞍山草叢 原來患隱性睪丸 appeared香港動物報 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 15 小時前
政府資助逾300社工 坐高鐵到韶關交流
【Now新聞台】政府資助300多位社工坐高鐵到韶關交流，勞工及福利局局長孫玉菡指，希望社福界透過交流團加深認識祖國，促進兩地深度交流。 勞工及福利局局長孫玉菡：「養老、社區照顧，這些一定會看，但如果可以看特殊學校的運作，我覺得是很難得的機會。另外，我自己印象韶關是一個旅遊勝地。國家發展得很快，韶關的數字經濟都發展得非常蓬勃，你們都會參觀韶關一個國家級算力中心，大家看完之後，希望對國家發展有新認識。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾
日本熊患嚴重，九州及沖繩成為「唯二淨土」，預期人心惶惶，不如安心來個九州遊，放心熊本暫時只有熊本熊！今次小編為大家整理出5日行程推介，11月出發既可欣賞到期間限定的紅葉美景，亦有向日葵、聖誕燈飾、九州最大的煙花大會等，最後更附上住宿酒店推介，照住行程去走，保證玩得精彩！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 16 小時前