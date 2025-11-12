浸大外判清潔工被逼簽離職信 莊臣允復工但須簽新約 英姐批「狡猾」要求沿用舊約︱Yahoo

浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，事隔不足三個月，營辦商莊臣被指有主管逼工友簽「自願離職信」。

【Yahoo新聞報道】 浸會大學一名外判清潔工上月被承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」 ，勞工及福利局局長孫玉菡曾開腔稱勞工處會主動協助。清潔服務業職工會其後陪同涉事工友英姐與莊臣代表會面，據工會指莊臣承認「未先警告便勸退」員工的做法是不理想，願意讓英姐復職，並盡量配合其要求。英姐今（12日）接受《Yahoo新聞》查詢時稱，已回覆莊臣接受復職，料下周一（17日）復工。但她指莊臣安排她重新簽合約，直指對方「狡猾」，質疑是逃避支付長期服務金及代通知金，要求沿用原本合約。《Yahoo新聞》正就此向莊臣查詢，正待回覆。

孫玉菡已要求主動協助 勞工處：提醒管理層妥善處理

浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。事隔不足三個月，參與工潮的其中一名清潔工稱被主管逼簽「自願離職信」。事件上周曝光後，勞工及福利局局長孫玉菡上周三（5日）表示，已要求勞工處勞資關係科主動向涉事工友提供協助。若僱員和僱主出現爭議，勞工處會介入調停，一旦發現有違法行為，必定會依法辦事。勞工處上周四（6日）回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，已聯繫協助受影響工人的工會，並邀請有關工人接觸勞工處，以便處方提供適切協助。勞工處亦已提醒有關公司管理層須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款，妥善處理僱傭事宜。

曾參與浸大外判工潮的清潔工英姐，上月被主管逼簽「自願離職信」。（清潔服務業職工會fb專頁圖片）

工會引述莊臣：承認做法「不理想」

莊臣被指要求工友英姐簽署由主管手寫的自願離職信，事後又推翻與工會達成的撤回解僱共識。據悉，英姐因腳部不適，移動速度較慢，前線管理層曾因此質疑其工作能力未符合公司要求。

清潔服務業職工會上周三（5日）陪同英姐與莊臣代表會面，工會向《Yahoo新聞》透露，會上提出了莊臣「出爾反爾」，程序出現問題。英姐亦質疑，該辭職信並非由她本人書寫，且文件上的日期亦有誤，強調是被解僱而非自願離職。莊臣代表在會上解釋，公司因合約繁多，包括政府僱傭合約及公司版本合約，過往一向會要求員工自行離職，並重視文件上的日期，以確保符合《僱傭條例》規定。公司經檢視後，承認未作任何警告便勸退員工的做法「是不理想」。

工會又引述莊臣稱，公司剛接手浸大的清潔服務，需要時間磨合，特別是新上任的經理，與學校和工友需加強溝通。公司代表稱正持續招聘人手，無意要求工友離職，並認同英姐熟悉校園環境，是「有經驗的員工」。承諾願意讓英姐復職，並會盡量配合英姐的要求，給予時間讓英姐考慮是否接受復職安排。公司代表強調「有好大誠意」解決問題，只是月底需處理員工出糧事宜而較為忙碌。

浸大外判工潮期間，清潔服務業職工會總幹事何靜姍（中）和會長黃迺元與多名義工向工友提供支援。（資料圖片）

質疑莊臣避付長期服務金 英姐：不會簽新約

英姐今（12日）接受《Yahoo新聞》訪問時表示，「（會上）佢話無意勸退我，畀我復工，咁我梗係返去復工啦。」她將於下周一（17日）復工，負責原先崗位。但她形容莊臣「狡猾」，要求她重新簽合約，由於她已工作三年半，她質疑莊臣逃避支付長期服務金及代通知金，「你估我會唔會睬佢呢？」

英姐要求復工時沿用 8 月 1 日簽署的合約，不應附帶三個月試用期。她表明：「唔會簽新合約」，除非莊臣願意支付三年半長期服務金及代通知金，但她亦會視乎新合約的詳細條款。

工會促提供書面工作指引

莊臣代表與英姐會面期間，工會及英姐亦提出多項明確要求，包括公司必須提供明確的書面工作指引，清楚列明工作流程或範圍，以避免未來再次出現工作爭議。其次是改善溝通機制，要求日後如發現問題，例如有污迹、嘔吐物，應先通知科文，再由科文（管工）安排工友處理，而非直接責難工友。但據工會了解，莊臣仍未向英姐提供書面工作指引。

涉歧視身體狀況 監督向英姐道歉

就監督針對英姐身體狀況所作出的評論及疑似歧視行為，工會在會面時已要求公司發出正式書面致歉信。對於疑似歧視身體狀況的言論，莊臣代表當日稱第一次知悉相關事件，需與前線同事進一步核實及查證，但重申不應出現類似針對員工身體狀況的言行。監督其後已致電英姐為事件道歉。

莊臣在會後曾表示，經過多天多次聯絡，終於在本月 4 日晚聯絡上英姐，雙方同意在上周三（5日）由莊臣總部代表與她會晤，以了解事件情況。莊臣表示，經雙方坦誠交換意見後，就如何解決事件的方案已取得共識，莊臣亦樂見英姐在會上表示感受到公司的誠意。