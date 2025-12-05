浸大民主牆大字報悼念宏福苑死者 遭水馬圍封 校方接管並通知學生會停運 限周六下午前撤出會室｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港浸會大學俗稱「民主牆」的學生會告示板本周貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報，卻遭水馬圍封。學生會昨晚（4日） 接獲校方通知，決定學生會無限期停運，將接管告示板等會方管理的設施，並要求幹事明日（6日）下午 5 時前撤出會室。

浸大學生會強烈譴責校方決定，稱校方僅在會室門外張貼通知及以電郵單方面告知，未有充分溝通，而且要求不足 48 小時清空會室過於倉促。學生會質疑：「如今校方匆忙決定，不免令人質疑其背後是否另有原因，致使本會被迫停運」，要求校方與學生會直接對話，以維持正常運作。

浸大學生會告示板周二（2日）貼出字句，悼念大埔宏福苑火災罹難者，包括「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」。告示板被白色圍板及紅色水馬雙重圍封。《Yahoo 新聞》已向浸大查詢要求學生會停運的原因，是否與告示板張貼悼念字句有關等，有待回覆。

浸大學生會告示板周二（2日）貼出字句，悼念大埔宏福苑火災罹難者。(Threads @water.automoney 圖片）

浸大學生會告示板其後被白色圍板及紅色水馬雙重圍封。(Threads @water.automoney 圖片）

校方質疑會員少 學生會：人數較上學年增6倍

浸大學生會今日（5日）凌晨發表聲明，公布被校方單方面通知停運的消息，並附上校方通告。校方質疑學生會會員人數過少，缺乏認受性。對此，學生會回應稱，校方自 2021 至 2022 年度起終止代收會費，導致會員人數大幅下降。學生會已於本年度調低會費，並積極推動招募會員，目前人數較上學年已增長約六倍。學生會並指，轄下亦包含學術學會、興趣學會及宿生會代表，認為足以廣泛代表學生意見，並非如校方所言缺乏認受性。

拒批場地致活動延遲

此外，校方質疑學生會服務學生的本意，未有為學生提供福利。學生會回應稱，本年度已籌辦兩次「招莊」會（籌組新幹事會）及 6 次「試莊」會議，並正籌備 12 月的千人宴。不過，學生會稱校方以「文件出現問題為由」，未能批出場地，導致活動推遲。此外，校方以經營不善為由，去年 8 月 1 日正式接管學生會所營運的兩間福利合作社，近期又收回學生會於善衡校園楊瑞生紀念館的會室、評議會會室及儲物室，批評這是進一步削弱學生會服務學生的能力。

學生會並指，曾與校方多次溝通，已承諾舉辦不同活動供浸大學生參與，並已向校方提交詳盡的計劃書。然而，校方卻突然單方面通知暫停學生會的運作。學生會表示，實在難以理解校方如此急切的原因。

校方又質疑學生會無意遵從學校各項指引，尤其以財務管理為例。學生會反駁指，分別在 11 月 18 日及 11 月 21 日與校方會晤，商討學生會的財政狀況。學生會稱，會議中已與學生事務處輔導長達成共識，學生會將會修訂財務規條，實施以收據為憑的支賬程序，評議會亦已就相關條例作出初步討論及提案。學生會認為，已就上述條例作出有關跟進，並非如校方所言，未有意願跟從學校有關財務管理之指引。

「莘莘學子感到寒心」

學生會批評：「校方提供的理據毫無事實基礎，純粹巧立名目，不但否定學生會幹事的努力付出，更沒有為同學福利權益着想，以不合情理的方式令學生會岌岌可危。」學生會形容：「校方一直以來一意孤行、不願溝通的態度，不但令一直默默耕耘的幹事感到痛心，亦必令浸大一眾莘莘學子感到寒心。」學生會對校方「出爾反爾、背信棄義」的處事手法感不齒，促請校方反思自身對待學生應有之態度。