浸大統籌、賽馬會多元出路計劃「鼓掌 — 創新教育歷程」發表報告 職專教育促進多元出路 對中學生未來發展至關重要 倡職專教育恆常化並納入高中課程
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 由香港浸會大學統籌、獲香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（下稱 CLAP-TECH）委託獨立機構追蹤先導計劃首五年成效，並於今天發表計劃第一階段評估報告。
報告指，CLAP-TECH 作為全港首個貫穿主流高中及專上教育的職業專才教育歷程的先導計劃，成功為學生帶來獨特及成效顯著的職專教育體驗。學生的軟硬技能全面提升，更充分了解到個人發展機會及能力，並對未來路向作出知情選擇；畢業生出路多元，包括繼續升學、就業及創業，證明該計劃成功支持學生的職涯發展，並為不同背景的學生創造多元的學習機會和就業路徑。
報告亦總結 CLAP-TECH 過去五年的歷程，顯示將職專教育納入高中課程並將其恆常化的可行性，建議政府讓學生於文憑試的框架下選擇同步修讀職專教育課程。
促進多元出路 助學生掌握未來
報告顯示，九成 CLAP-TECH 中學畢業生表示已對未來路向作出知情的選擇，並能按自己的興趣及能力選擇就業或升學等多元出路，高於沒有參加計劃的同校學生的比率（69%）。CLAP-TECH 課程能夠通過課堂學習、職業及生涯發展活動、職場實習及體驗等，理論及實踐並重，向學生教授職場所需的不同軟硬技能，讓學生在高中階段接觸職專教育，助他們為未來發展作好準備。
近半（46%）修讀計劃下的高中應用學習課程「資訊科技精要」、及三分一（33%）修讀高中應用學習課程「多媒體故事」的同學，分別選擇與課程相關的範疇如資訊科技或工程，媒體、傳意、內容創作、藝術及設計。以首屆完成 CLAP-TECH「三加二年制」歷程的學生（於 2024 年畢業）為例，有同學選擇繼續升學，亦有畢業生獲 CLAP-TECH 的業界伙伴聘用，更有同學創業，充分展現多元出路。
弱勢學生更能從職專教育中獲益
報告亦發現，與其他符合學士學位入學資格的 CLAP-TECH 學生相比，DSE 成績較遜（取得 5 科 2 級或以下）的 CLAP-TECH 畢業生認為計劃更能助他們作出知情選擇（90.8% 對比 80%）。
而居住於公屋或臨時房屋的 CLAP-TECH 畢業生，在軟技能的自我評分平均為 86.3%，高於住在私人樓宇或居屋的學生（76.6%）。於知情選擇方面，弱勢社群學生的比例亦較其他學生為高（89.7% 對比 81%），顯示此先導計劃能更有效提升弱勢社群學生的實用技能及對行業的了解，讓他們提早於高中課程中透過體驗式學習，根據自己的能力及興趣作出知情選擇。
高中推廣職專教提升學生軟硬技能及價值觀
CLAP-TECH 課程融合職業及生涯發展技能與理論知識，以提升學生在資訊與通訊科技（ICT）及創意媒體方面的行業知識與興趣。在 ICT 領域，超過八成畢業生認為計劃提升了他們的行業知識（82.8%）及興趣（88.3%），遠高於沒有參加計劃的同校學生。
在創意媒體方面，有超過九成畢業生指計劃提升了他們的行業知識（93.8%）及興趣（95.3%），比例更大幅高於沒有參加計劃的同校學生（行業知識：45.5%，興趣：54.6%）。此外，參與計劃的學生在職業及生涯發展規劃、軟技能培訓以及價值觀和性格發展方面均有顯著提升 （詳細資料請見附件一）。
擴大高中職專教育規模 減少人力錯配
報告同時指出，CLAP-TECH 採用由香港浸會大學統籌的三方協作模式是先導計劃其中一項成功因素。除了逾 90 間中學及 1,400 名學生參與計劃，參加活動人次亦超過 4,300；並獲超過 40 間業界夥伴及機構的大力支持，360 多位來自不同行業的業界導師在「業界師友計劃」下持續與學生交流。報告建議，這種職專教育模式具有可複製性及可持續性，不論對學生、香港整體社會而言，都帶來莫大的裨益。
賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」中心總監何柏濤表示：「從 CLAP-TECH 的經驗顯示，將職業專才教育納入高中課程對學生及社會帶來多項益處，建議政府加強高中生涯規劃教育，讓學生於文憑試的框架下選擇同步修讀職專教育課程，或增加現有課程的職專教育元素或體驗，協助他們就升學及職涯發展作知情的選擇。而有志升學的學生可透過職專教育階梯，銜接不同的課程。由此可見，CLAP-TECH 作為先導計劃，其模式能有效提升學生投入勞動市場所需的軟硬技能和知識，引導他們作出知情的職涯選擇。這不僅減少人力資源錯配，長遠而言更能提高整體勞動力的生產力和經濟參與度，為香港的未來發展奠定更堅實基礎。」
附件一
數據：高中推廣職專教育提升學生軟硬技能及價值觀
資訊與通訊科技（ICT）
創意媒體（Creative Media）
行業知識及興趣
逾八成畢業生認為 CLAP-TECH 提升了他們的行業知識（82.8%）及興趣（88.3%），遠高於沒有參加計劃的同校學生（54.6%、70.2%）
逾九成畢業生認同 CLAP-TECH 提升了他們的行業知識（93.8%）及興趣（95.3%），遠高於沒有參加計劃的同校學生（45.5%、54.6%）
職業及生涯發展規劃
84.1% 畢業生認為 CLAP-TECH 助他們了解自己並探索職業生涯，高於沒有參加計劃的同校學生（63.4%）
92.2% 畢業生認為 CLAP-TECH 幫助他們準備升學與職涯生涯，高於沒有參加計劃的同校學生（68.2%）
軟技能培訓
87.1% 畢業生對自己的軟技能評價高於沒有參加計劃的同校學生（77.7%）；四項關鍵技能提升顯著，包括責任感（94.5% 對比 86.2%）、協作（89.6% 對比 80%）、積極性（89% 對比 78.5%）、分析思考（86.5%對比 77.7%）
畢業生的平均自我評分為 90.6%，遠高於沒有參加計劃的同校學生（75%）；十項關鍵技能中，八項評價顯著提升，包括協作、誠信、責任感、分析思考、好奇心、積極性、自我管理與毅力
價值觀及性格發展
畢業生更重視合規性與可靠性（守規重要性評價從 63.7% 升至 80.4%）；更欣賞多樣性並適應變化（影響力重要性評價從 49.2% 提升至 58.2%）
畢業生希望擔任領導角色，透過創意產生影響；對金錢收益重視度下降（75.5% 降至 65.7%），但更重視創造力與影響力（53.4% 提升至 65.6%）
關於賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」
由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（CLAP-TECH）於 2020 年啟動，是全港首個貫穿主流高中及專上教育的職業專才教育歷程。計劃通過由香港浸會大學（浸大）、業界和中學三方協作的模式，推出兩個融合職業及生涯發展的高中應用學習課程（包括「資訊科技精要」及「多媒體故事」），以及兩個高級文憑課程（「數據科學」及「藝術科技設計」），教授學生職場所需的不同軟硬技能。計劃自成立以來，已有超過 40 個業界夥伴及來自逾 90 間中學的 1,400 多名學生參與，參加活動人次超過 4,300。詳情請瀏覽：
https://www.claptech.hk/zh-hk/
