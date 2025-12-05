浸大要求學生會停運 早前民主牆悼宏福苑死者︱遇見小麵首日即跌近三成｜田柾國被爆與Winter戀愛｜12 月 5 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 12 月 5 日 星期五，迎來一周的尾聲。明日本港大致天晴，早上市區最低氣溫約 19 度，新界再低幾度。日間乾燥，部分地區能見度較低，最高氣溫約 23 度。整體而言，天氣大致良好且乾燥，內陸地區日夜溫差較大，大家外出時記得注意保濕，並留意溫度變化。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】香港浸會大學的學生會告示板（俗稱「民主牆」）近日貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報後，隨即遭校方以白色圍板及紅色水馬雙重圍封。校方昨日（4 日）通知學生會，決定即時無限期暫停其運作，並接管告示板等設施，要求幹事於明日（6 日）下午 5 時前撤出會室。

浸大學生會對此表示強烈譴責，認為校方僅以電郵及門外張貼通知的方式單方面告知，缺乏充分溝通，且不足 48 小時的清空要求過於倉促，質疑校方匆忙決定的背後原因，促請校方直接對話以維持學生會正常運作。

浸大學生會告示板周二（2日）貼出字句，悼念大埔宏福苑火災罹難者。(Threads @water.automoney 圖片）

【Yahoo 新聞】大埔宏福苑五級火災造成逾 150 人死亡的慘劇，政府早前曾指出火勢迅速蔓延的主因是遮蓋玻璃窗的發泡膠板屬高度易燃物料。《Yahoo 新聞》接獲居民爆料指，目前受災屋苑所使用的膠板其實夾雜易燃和阻燃兩款。

有居民透露，去年 7 月中棚架工程展開時，工程公司購入了 20mm 厚的「泡沫板」（發泡膠板）作為保護窗戶之用。居民擔憂易燃物料存在風險，要求轉購具阻燃性的物料，但當時相關人士表示採用發泡膠板不違法，且已採購，若棄用屋苑需賠償。

【Yahoo 新聞】行政長官李家超今日（5 日）傍晚與多位官員會見傳媒，表示政府極為關注大埔宏福苑五級火災後，災民及整個社會所需的精神健康服務與支援。他已要求精神健康諮詢委員會主席林正財推動相關工作，並聯同勞工及福利局、教育局及醫務衞生局，為受影響人士提供精神健康支援。

李家超指，未來新一屆立法會的首個會議上，政府將提出相關法案，與議員商討如何支援災民和推動重建復常工作，並強調支援災民的工作會持續進行，力度將會不斷加大。他並透露財政司副司長黃偉綸正負責籌劃災民的長期住宿安排。

宏福苑大火︱港府將加強精神健康支援 李家超呼籲市民立法會投票：係代表我哋守護災民嘅一票︱Yahoo

【今日重點財經新聞】

【BossMind】內地連鎖麵店遇見小麵（2408）今日（5 日）首日上市即「潛水」，股價較定價 7.04 元下跌 2.04 元或 28.9%，開市即報 5 元，每手帳面蝕 1,020 元。遇見小麵為去年第四大中式麵館經營者，亦是最大的川渝風味麵館經營者，現時在全國 22 個城市有超過 400 間分店，在香港亦有 14 家分店。

集團在公開招股期間深受投資者青睞，接獲約 6.1 萬份有效申請，超額認購 424.97 倍，一手中籤率僅 2%，最終以招股價上限 7.04 元定價，集資淨額 6.17 億元。

【Yahoo 地產】大埔宏福苑火災災民正獲安置到過渡性房屋、房協單位或酒店暫住，而長遠的居住安排成為社會關注焦點。有工程師表示，宏福苑即使結構安全，但高昂的維修費用或使全幢拆卸更符合成本效益。不少網民集思廣益，提出了原地重建、收購現成項目等不同方案。

有網民根據政府回覆議員提問的數據，計算出公營房屋一個單位平均成本約 115 萬元，以宏福苑 1,984 伙計算，約需 22 億元左右，認為足以原地重建。不過，重建工程涉及大規模拆卸及平整工序，22 億元的成本僅屬「保守」估計。不少網民想起 2018 年元朗 17 億元「天價」行人天橋項目，該項目當年因造價爭議而遭當局抽起，去年有區議員估算重啟成本或暴增至 34 億、甚至 50 幾億元，因此 22 億元重建宏福苑的規模是否足夠，確實是個疑問。

【Yahoo 財經】台灣封鎖小紅書近一年，再次引起有關旅遊資訊的激辯。有台灣網民熱議，在沒有小紅書的情況下，日後如何到香港旅遊，因平台上確實有不少實用資訊。但亦有人反駁稱，小紅書上的攻略常中伏，例如有「窮遊」攻略教人到體育館洗澡和麥當勞過夜等，認為這些不可取，封鎖平台並無損失。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】韓國天團 BTS（防彈少年團）成員田柾國近日被爆出與人氣女團 aespa 成員 Winter 的戀愛傳聞。網民列出多項證據，包括兩人疑似擁有同款三隻小狗紋身，同樣紋於手臂後方，被指是情侶紋身。此外，田柾國的社交帳戶名稱「mnijungkook」亦被解讀為 Winter 原名金旼炡（Kim Min-jeong）與田柾國（jungkook）的名字組合。

更有網民爆料指，田柾國在當兵休假期間曾觀看 aespa 演唱會，但他過往卻未曾觀看所屬經紀公司女團的演唱會，令兩人關係更添疑團。

BTS田柾國被爆與aespa Winter戀愛 疑似情侶紋身曝光 經紀公司回應惹熱議

【Yahoo 娛樂圈】大埔宏福苑五級火造成慘劇後，全港市民及藝人都出錢出力伸出援手。天后鄭秀文 Sammi 早前在社交平台表示因工作關係未能到場協助災民而感到愧疚，特地抽空為災民祈禱，卻引來部分網民質疑和謾罵她「只祈禱不捐錢」。

Sammi 今日（4 日）再次發文，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己在災難之初已透過助手捐款港幣一百萬（分配於紅十字會和仁濟醫院）。她強調，每人的捐獻銀碼「隨心也量力，集腋成裘，多少無拘」，眾志成城的真義並不在此。

【Yahoo 娛樂圈】歌手楊千嬅一連六場的紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》於昨日（4 日）圓滿結束。除了老公丁子高及兒子 Torres 之外，演唱會亦吸引了眾多藝人好友到場支持，當中包括即將臨盆的方力申及其太太葉萱 Maple。