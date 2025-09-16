消委會兒童疫苗｜本港上周正式進入夏季流感高峰期，免疫系統薄弱的兒童最好需要預先接種流感疫苗。但消委會就發現，市面私營診所的兒童疫苗計劃種類繁多，若市民未有仔細審閱內容細則，不但得不到想要的服務，更可能白白損失金錢！

消委會兒童疫苗｜私營兒童疫苗計劃投訴急升170倍！近9成機構要求全數預繳費用，即睇消委會5大貼士保障子女健康

為了保障子女健康，很多家長都會到私營診所或醫療集團，額外為子女安排疫苗計劃，增強對病毒的抵抗力。

消委會在今年7至8月，從9間私營醫療機構/集團網站，收集了共19個兒童疫苗計劃的服務收費和相關資料。計劃收費由3,000元至14,680元不等，收費差距甚大，但不論平貴仍被發現有不少弊病！消委會指，有機構未有列出足夠資訊、不願免費提供醫生諮詢、不允許消費者退款等等，消費者可能因而被誤導，又未能為子女提供足夠保障。

消委會兒童疫苗｜消費者難獲足夠資訊，易被誤導

政府多年來一直都有為兒童提供免費疫苗接種計劃，而兒童是否需要額外再接種其他疫苗，就需要諮詢醫生意見。但消委會發現，9所機構中有3所表明若要在購買計劃前諮詢醫生意見，需額外繳費。變相令消費者在付款前難以衡量計劃是否適合，令人無所適從。

另外，消委會亦指出有多所機構未能提供清晰資訊，例如缺乏付款方式、取消政策及接種疫苗前後的注意事項等，未能讓消費者周祥考慮。消委會同時點名「怡健醫療中心」，發現其推廣中有部分疫苗以藍字標示，卻未有註明轉換顏色的含義。經查詢後，原來藍字表示該疫苗需額外付費。消委會認為，此做法有誤導之嫌，容易令消費者誤會。

消委會發現，9所機構中有3所表明若要在購買計劃前諮詢醫生意見，需額外繳費。

消委會兒童疫苗｜絕大部分機構不願退全額，僅有1/機構設冷靜期

在資訊不足的情況下，可能會有消費者付款後才發現計劃未必適合，而要求退款。但若希望機構全額退款，可說是困難重重。消委會發現，絕大部分（8所機構共18個疫苗計劃）均要求消費者在接種前全數預繳款項，更不允許在之後要求全額退款。9所機構中，只有「新都醫務中心」容許按針繳付及設有7天冷靜期。

消委會建議，家長在選擇疫苗計劃前務必要諮詢專業人士意見，以選擇適合的組合，以免日後引起爭拗，亦無需糾纏於退款程序。

消委會兒童疫苗｜全繳費用風險高，倘機構結業或血本無歸

多個有疫苗計劃的機構都要求消費者全額付款，並會以折扣或簡化付款流程吸引顧客。但消委會就提醒，這種做法存在風險，若機構突然結業，消費者便難以追討款項。另外，這些計劃普遍索價數千至萬多元，若消費者事後因事而需取消接種，只能白白浪費金錢，又未能獲得足夠保障。

若機構突然結業，消費者便難以追討款項。（今年5月突結業的仁滙醫療集團）

消委會兒童疫苗｜謹記5大重點，保障子女健康及個人利益

消委會提醒家長，在安排子女接種疫苗前後，應注意以下5大事項：