消委會公布2025年10大消費新聞 啟德體育園登榜首兼「最抵讚」新聞

消委會公布「「2025 年十大消費新聞」選舉結果，去年初啟用的啟德體育園舉辦多項盛事，消費新聞首3位中有2宗與盛事有關。此外，榜上多宗新聞均與衣食住行等日常生活範疇相關。

是次選舉共吸引13,024名市民投票。去年初啟用的啟德體育園舉辦多項盛事，不足半年已吸引過百萬人次入場，以5,515票登上榜首，並同時以7,530票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為雙料冠軍。

政府去年公布調整長者2元乘車優惠，以4,831票成為第2位；熱氣球節因牌照問題未能載人升空，一度成爲城中熱話，以4,459票進佔第3位，並獲7,056票成為「最離譜」消費新聞。

其他躋身十大的消費新聞橫跨飲食、旅遊及醫療範疇，包括海皇、大班、鴻星等老字號全線結業、外賣平台戶戶送撤出香港；大灣區航空取消過百航班、日本地震傳言令旅行社及航空公司大受影響；以及本港首間中醫醫院啟用。

而隨着本港與內地往來愈趨頻繁，兩宗相關新聞亦有上榜，包括便利兩地居民匯款的跨境支付通開通，及網購包郵優惠令自提點亂象叢生。投票結果反映大眾關注的消費議題十分廣泛，尤其著眼於服務質素，亦非常重視消費爭議的善後手法，反映保障消費權益的意識日益提升。

