消委會十大消費新聞選舉︱「啟德體育園啟用」登榜首 熱氣球節被封「最離譜」新聞︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】消費者委員會今日（5 日）公布「 2025 年十大消費新聞」投票結果，活動共吸引 13,024 名市民參與。去年初啟用的啟德體育園在不足半年內吸引逾百萬人次入場，憑 5,515 票成為榜首新聞，同時以 7,530 票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為今屆投票的雙料冠軍。

緊隨其後的是政府公布調整長者 2 元乘車優惠方案，以 4,831 票位列第 2 位。因牌照問題未能安排市民乘坐升空的熱氣球節，則以 4,459 票排名第 3，並以 7,056 票被選為「最離譜」消費新聞，一度成為社會熱話。

食肆結業、出行議題受關注

今年上榜的其他消費新聞，涵蓋市民日常生活多個範疇。飲食方面，海皇、大班、鴻星等老字號食肆相繼全線結業，以及外賣平台戶戶送撤出香港，引起廣泛關注。出行相關議題同樣受重視，包括大灣區航空取消過百班航班、日本地震傳言影響旅行社及航空公司業務，以及長者乘車優惠調整安排。

隨着本港與內地往來日益頻繁，兩項跨境消費新聞亦打入十大，包括便利兩地居民即時匯款的跨境支付通開通，以及網購包郵優惠下，自提點出現包裹擠塞和管理問題。醫療方面，全港首間中醫醫院啟用，門診收費安排亦成為市民關注焦點。

消委會料年底推出手機程式

消費者委員會主席陳錦榮表示，今屆投票反應踴躍，反映市民對自身消費權益的關注日益提高。他稱，消委會將配合《選擇》月刊創刊 50 周年，計劃於年底推出手機應用程式，方便消費者隨時獲取消費資訊，作出知情選擇，並會繼續與傳媒合作，提升市場透明度。

投票結果顯示，十大新聞首 3 位中有 2 宗與大型活動有關。消委會指出，業界在籌辦及宣傳活動時，須履行承諾並符合消費者合理期望，如遇突發情況，亦應以合適和具彈性的方式處理，保障消費者權益。