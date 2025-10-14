不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
想入手咖啡機又不知道哪一款更好？即看消委會測試報告：
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
這次消委會搜羅了香港市面上的12款咖啡機，9款全自動咖啡機的售價由$4,288至$13,888，而3款膠囊咖啡機的售價則有$1,088至$1,988。咖啡機品牌涵蓋De’Longhi、Jura、飛利浦、Miele、Smeg、Nespresso等。測試和評審由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲的實驗室進行 。測試項目包括製作一般濃度咖啡（regular espresso）、超濃度咖啡（strong espresso）及泡沫咖啡（cappuccino）的味道評審，結果令人驚喜，所有咖啡機在味道評審方面都表現不錯。而效能測試及評審項目包括預熱及製作速度、咖啡溫度、同時沖調的2杯咖啡的差別、省電程度、使用方便程度、寧靜程度及個人化設定等 。全自動咖啡機和膠囊咖啡機的操作及規格不同，所以兩類咖啡機評分不會直接比較 。
全自動咖啡機性價比最高是飛利浦
9款全自動咖啡機獲得總評4星的樣本有De' Longhi、Jura、飛利浦 Philips，當中最便宜的樣本為價值$4,988的飛利浦Philips EP2230/10，與最貴樣本價值$13,888的De' Longhi ECAM450.86.T Eletta Explore相差三倍價錢。兩者都可製作奶泡咖啡，而且沖泡出來的咖啡整體都是味道均衡，香氣濃郁。至於未獲得4星評分的全自動咖啡機De' Longhi ECAM22.110.SB Magnifica S有咖啡容量分配不均勻的情況發生；飛利浦Philips EP1220/00與Miele CM5510產出咖啡時咖啡的溫度不穩定；Smeg BCC02WHMUK則是省電表現比較差，特別是在製作泡沫咖啡時耗電較多。
3款膠囊咖啡機
對於很多人而言膠囊咖啡機是更方便省時的咖啡機！這次消委會測試的三款樣本價錢都在$2,000內，獲得最高4星總評的反而是測試樣本中價錢最低的Nespresso Vertuo Pop（$1,088），最出色的表現為整體耗電量小，也相對比較省電。
消委會總評高分名單
全自動咖啡機
咖啡囊式咖啡機（4星最高分）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多營養健康推介
消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱
消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油
消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）
營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯
更多消委會報告/飲食陷阱
消委會蜂蜜｜「寶生園」性價比高 同等級最貴相差13倍！2款樣本檢出抗生素恐致癌（附總評五星名單）
消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險
消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）
消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能
消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）
消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想
消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤
消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？
消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者
消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯
消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星
消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛
消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒
消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）
消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）
消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標
消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬
消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星
消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎
消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思
消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）
消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑
消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）
消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！
消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9
消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！
其他人也在看
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
美股日誌｜特朗普又縮 三指數反彈金價狂飈
美股反彈，三大指數升幅超過1%。美國總統特朗普對華態度軟化，暗示不一定實施100%關稅的言論，市場收復上星期五大跌市的失地。然而避險的黃金繼續上升，紐約期油升穿4,100美元的關口，白銀升幅達7%，見1980年以來最高。美國債市休市。Yahoo財經 ・ 4 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 7 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
港股25000勢危 大行籲分段撈貨
美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。信報財經新聞 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 17 小時前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 14 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 19 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
Windows 10 電腦 10 月 14 日起結束支援！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前