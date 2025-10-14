Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！

現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

這次消委會搜羅了香港市面上的12款咖啡機，9款全自動咖啡機的售價由$4,288至$13,888，而3款膠囊咖啡機的售價則有$1,088至$1,988。咖啡機品牌涵蓋De’Longhi、Jura、飛利浦、Miele、Smeg、Nespresso等。測試和評審由國際消費者研究及試驗組織統籌，於歐洲的實驗室進行 。測試項目包括製作一般濃度咖啡（regular espresso）、超濃度咖啡（strong espresso）及泡沫咖啡（cappuccino）的味道評審，結果令人驚喜，所有咖啡機在味道評審方面都表現不錯。而效能測試及評審項目包括預熱及製作速度、咖啡溫度、同時沖調的2杯咖啡的差別、省電程度、使用方便程度、寧靜程度及個人化設定等 。全自動咖啡機和膠囊咖啡機的操作及規格不同，所以兩類咖啡機評分不會直接比較 。

消委會測試市面上12款咖啡機

全自動咖啡機性價比最高是飛利浦

9款全自動咖啡機獲得總評4星的樣本有De' Longhi、Jura、飛利浦 Philips，當中最便宜的樣本為價值$4,988的飛利浦Philips EP2230/10，與最貴樣本價值$13,888的De' Longhi ECAM450.86.T Eletta Explore相差三倍價錢。兩者都可製作奶泡咖啡，而且沖泡出來的咖啡整體都是味道均衡，香氣濃郁。至於未獲得4星評分的全自動咖啡機De' Longhi ECAM22.110.SB Magnifica S有咖啡容量分配不均勻的情況發生；飛利浦Philips EP1220/00與Miele CM5510產出咖啡時咖啡的溫度不穩定；Smeg BCC02WHMUK則是省電表現比較差，特別是在製作泡沫咖啡時耗電較多。

全自動咖啡機最高性價比是飛利浦

3款膠囊咖啡機

對於很多人而言膠囊咖啡機是更方便省時的咖啡機！這次消委會測試的三款樣本價錢都在$2,000內，獲得最高4星總評的反而是測試樣本中價錢最低的Nespresso Vertuo Pop（$1,088），最出色的表現為整體耗電量小，也相對比較省電。

膠囊咖啡機帶來方便

消委會總評高分名單

全自動咖啡機

咖啡囊式咖啡機（4星最高分）

所有咖啡機在味道評審方面都表現不錯。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會蜂蜜｜「寶生園」性價比高 同等級最貴相差13倍！2款樣本檢出抗生素恐致癌（附總評五星名單）

消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險

消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！