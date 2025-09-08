Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

不少家長都會以奶粉來餵BB，但原來市面上有不少嬰兒配方奶粉，標榜營養最豐富，卻被消委會測試檢出污染物氯丙二醇！消委會526期測試了15款嬰兒配方奶粉，全部樣本都檢出1項污染物叫做氯丙二醇，其中1款澳洲製造的有機奶粉，其氯丙二醇含量非常超標，若BB每日攝取過量的氯丙二醇3-MCPD有機會損害腎功能和影響雄性生殖系統，家長們要留意。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

全部樣本檢出氯丙二醇 1款超出歐洲食物安全局建議攝入量

消委會是次測試了15款奶粉樣本全部檢出氯丙二醇3-MCPD，檢出量每公斤介乎13至120微克。以一般一個月大，體重4.3公斤嬰兒為例，JECFA訂定的3-MCPD及3-MCPDE的暫定每日最高容許攝入量為17.2微克（獨立或合計），歐洲食物安全局的每日容許攝入量更嚴謹，只有8.6微克。

是次檢出最高含量3-MCPD的是一款澳洲有機牌子Bellamy’s Organic的奶粉，每公斤奶粉含量為120微克，若按奶粉罐上標籤建議的餵奶量餵哺嬰兒，1個月大嬰兒每日共進食約106克奶粉，從中攝入的3-MCPD，已超過歐洲食物安全局的每日最高容許攝入量，只進食配方奶粉的嬰兒可能承受較高的健康風險。

是次檢測亦發現，全部奶粉樣本均含微量的鉛，含量最高的樣本為每公斤0.010毫克，符合將於本年11月全面實施的《2018 年食物攙雜(金屬雜質含量) (修訂)規例》，以及食物法典委員會標準的上限(每公斤0.01毫克)，有關含量應不會對嬰幼兒健康構成風險。

Powder with milk

母乳是國際公認嬰兒的最佳營養來源，營養成分最能配合嬰兒生長和發育的需要，不過未必所有家長都可以母乳餵哺初生嬰兒，如果以配方奶粉作為嬰兒單一的營養來源，可以留意以下報告評分達4.5分的奶粉名單。

消委會4.5總評分奶粉名單（排名不分先後）：

NUTRICIA 牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉Cow & Gate Happy Baby Infant Formula

a2 Platinum Premium infant formula

NUTRICIA Aptamil白金版初生嬰兒奶粉 Infant Formula

雅培Abbott 雅培 HMO 1(初生嬰兒配方奶粉) Similac HMO 1 (infant formula)

雀巢Nestle 超級能恩嬰兒配方奶粉 NAN PRO Infant Formula Powder

美素佳兒FRISO 美素力金裝嬰兒配方奶粉 Frisolac GOLD Infant Formula

惠氏Wyeth S-26 GOLD SMA®

美贊臣Mead Johnson 安嬰兒初生嬰兒配方奶粉 Enfamil Infant Formula

雅培Abbott 雅培愛心美嬰兒豆奶配方 Similac Isomil soy infant formula

惠氏Wyeth 愛兒素大豆蛋白嬰兒配方奶粉 S-26 GOLD NURSOY, Soy Protein Infant Formula Powder

Powdered milk, baby bottle

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜裕華、尚品塑化劑超標！旺角金旺樣本含可致癌物

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！