消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
不少家長都會以奶粉來餵BB，但原來市面上有不少嬰兒配方奶粉，標榜營養最豐富，卻被消委會測試檢出污染物氯丙二醇！消委會526期測試了15款嬰兒配方奶粉，全部樣本都檢出1項污染物叫做氯丙二醇，其中1款澳洲製造的有機奶粉，其氯丙二醇含量非常超標，若BB每日攝取過量的氯丙二醇3-MCPD有機會損害腎功能和影響雄性生殖系統，家長們要留意。
全部樣本檢出氯丙二醇 1款超出歐洲食物安全局建議攝入量
消委會是次測試了15款奶粉樣本全部檢出氯丙二醇3-MCPD，檢出量每公斤介乎13至120微克。以一般一個月大，體重4.3公斤嬰兒為例，JECFA訂定的3-MCPD及3-MCPDE的暫定每日最高容許攝入量為17.2微克（獨立或合計），歐洲食物安全局的每日容許攝入量更嚴謹，只有8.6微克。
是次檢出最高含量3-MCPD的是一款澳洲有機牌子Bellamy’s Organic的奶粉，每公斤奶粉含量為120微克，若按奶粉罐上標籤建議的餵奶量餵哺嬰兒，1個月大嬰兒每日共進食約106克奶粉，從中攝入的3-MCPD，已超過歐洲食物安全局的每日最高容許攝入量，只進食配方奶粉的嬰兒可能承受較高的健康風險。
是次檢測亦發現，全部奶粉樣本均含微量的鉛，含量最高的樣本為每公斤0.010毫克，符合將於本年11月全面實施的《2018 年食物攙雜(金屬雜質含量) (修訂)規例》，以及食物法典委員會標準的上限(每公斤0.01毫克)，有關含量應不會對嬰幼兒健康構成風險。
母乳是國際公認嬰兒的最佳營養來源，營養成分最能配合嬰兒生長和發育的需要，不過未必所有家長都可以母乳餵哺初生嬰兒，如果以配方奶粉作為嬰兒單一的營養來源，可以留意以下報告評分達4.5分的奶粉名單。
消委會4.5總評分奶粉名單（排名不分先後）：
NUTRICIA 牛欄牌樂兒初生嬰兒奶粉Cow & Gate Happy Baby Infant Formula
a2 Platinum Premium infant formula
NUTRICIA Aptamil白金版初生嬰兒奶粉 Infant Formula
雅培Abbott 雅培 HMO 1(初生嬰兒配方奶粉) Similac HMO 1 (infant formula)
雀巢Nestle 超級能恩嬰兒配方奶粉 NAN PRO Infant Formula Powder
美素佳兒FRISO 美素力金裝嬰兒配方奶粉 Frisolac GOLD Infant Formula
惠氏Wyeth S-26 GOLD SMA®
美贊臣Mead Johnson 安嬰兒初生嬰兒配方奶粉 Enfamil Infant Formula
雅培Abbott 雅培愛心美嬰兒豆奶配方 Similac Isomil soy infant formula
惠氏Wyeth 愛兒素大豆蛋白嬰兒配方奶粉 S-26 GOLD NURSOY, Soy Protein Infant Formula Powder
