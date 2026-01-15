消委會實測 8 大共享尿袋：同一街道租金差一倍！導航失準隨時變「貼錢歸還」

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
近年興起的租借尿袋的共享流動充電器服務，雖然是解決「電量焦慮」的靈丹妙藥，但原來陷阱多多。消費者委員會早前實測本港 8 個主要租借平台，發現導航定位準確度參差，甚至有平台在同一區域的收費相差超過一倍。如果你經常「隨借隨還」，這份實測報告絕對要收藏！
📍 消委會實測 8 大共享尿袋平台
消委會職員以消費者身分，於 2025 年底進行了 48 次實測，涵蓋以下品牌：
AiCharge
HiCharge
WeCharge HK
XCHARGE / PAKA Charge
CHARGESPOT
ChrgiePower
E 電 / E-PowerSpot
Keeta power bank
💰 收費混亂：同一條街租金可以差一倍？
實測發現，收費透明度是最大問題。只有 XCHARGE / PAKA Charge 和 CHARGESPOT 會在 App 掃碼前預先顯示站點收費。
站點定價差異大： 採用「站點特定收費」的平台，收費會因合作商戶而異。例如 AiCharge 的 30 分鐘租金由 $3 至 $6.8 不等，相差達 1.3 倍；HiCharge 即使在同一區域、相隔數個舖位，租金亦可相差一倍。
封頂費陷阱： 每日封頂金額差異更誇張，同一平台不同站點可相差 2.3 倍（由 $24 至 $80 不等）。
超時計費： 若租借超過 24 小時，大部分平台會重新按時數計費，但 CHARGESPOT (#5) 則以「每日」為單位，消費者須留意避免剛好超時而多付一日費用。
🔋 租借體驗：免費時段是救命草
大部分平台提供 1 至 5 分鐘的「免費時段」，讓用戶檢查電量或插頭是否適用。AiCharge (#1) 提供首 3 分鐘免費，而 XCHARGE (#4) 則高達 5 分鐘。不過，E 電 (#7) 在實試中未見有標示免費時段。
🗺️ 導航失準：地圖導航帶你行冤枉路？
共享尿袋主打方便，但如果找不到租借站就非常崩潰。消委會發現導航準確度與操作平台有關：
小程序 vs 自家 App： 使用 WeChat 微信小程序的平台 (#1 - #4)，配合高德地圖表現較佳，但用 Google Maps 或 Apple Maps 則經常出現方向相反或遠離實際位置的情況。相反，設有自家 App 的平台 (#5 - #8) 在 Google/Apple Maps 表現則較穩定。
地址資料不全： 有站點僅顯示「2 樓」卻沒舖號，或座標與實際位置相隔一個地鐵站（如太子誤標為旺角），令實試員最終被迫放棄租借。
💡 5 大使用建議
先格價後租借： 同一條街收費未必一樣，租借前先查看 App 內的站點收費。
預留歸還時間： 平台顯示的營業時間未必準確（曾有實測顯示營業至 11pm 但 10pm 已關門），建議預留 15 分鐘及尋找 1-2 個備用站點。
確認停止計費： 歸還後務必確認 App 顯示「歸還成功」，若機槽感應不良，可能需要稍為用力按壓。
小心電子錢包： 部分平台增值後不能退回餘額，且設有 $30 的最低增值額，偶爾使用者宜慎選。
截圖留證： 遇上機器故障或商戶提早關門，立即拍照紀錄並聯絡客服申請暫停計費。
