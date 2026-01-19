消委會樂齡陷阱｜7旬老婦被誤導購30萬美容療程「要做足 20 年」？消委會揭長者消費危機

消委會樂齡陷阱｜隨着香港邁向高齡化社會，政府近年積極推動「銀髮經濟」，樂齡人士在保健及娛樂範疇的消費潛力不容小覷。然而，這塊肥肉亦引來不少不良商戶的覬覦。消費者委員會今日（15 日）公布，去年共接獲 2,769 宗涉及樂齡消費者的投訴，涵蓋科技應用、預繳式消費及訂製個人物品等領域。

撰文：Medical Inspire

隨着香港邁向高齡化社會，政府近年積極推動「銀髮經濟」，樂齡人士在保健及娛樂範疇的消費潛力不容小覷。然而，這塊肥肉亦引來不少不良商戶的覬覦。消費者委員會今日（15 日）公布，去年共接獲 2,769 宗涉及樂齡消費者的投訴，涵蓋科技應用、預繳式消費及訂製個人物品等領域。

消委會樂齡陷阱｜血淚個案一：視力體力欠佳變「提款機」？30 萬美容療程恐要做 20 年

最令人咋舌的個案涉及一名 70 多歲的吳女士，自 2022 年起，吳女士多次光顧 B 美容院，卻陷入了不斷被推銷的循環。吳女士表示，由於自己有深度近視、老花及身體容易疲勞，難以在短時間內閱讀並理解複雜的合約條款，只能依賴職員的口頭講解。

美容院職員疑利用其弱點，若吳女士拒絕購買新療程，便會以「預約客滿」為由刁難，逼使她在兩年內共花費逾 30 萬元購買療程。直到吳女士要求檢查餘下次數，才驚覺手頭上竟有超過 550 次療程尚未完成。 若按每兩星期使用一次計算，她需要超過 20 年才能用畢，但療程有效期竟只剩兩年。

長者視力退化如白內障或嚴重老花，會直接影響其對文字資訊的接收能力；加上體力不足令大腦認知負荷增加，容易在受壓環境下做出錯誤決定。

消委會樂齡陷阱｜血淚個案二：高科技變「高難度」？8旬翁買電視慘被「走數」

另一宗個案則涉及 80 多歲的馮先生。他為了享受生活，斥資約 $12,500 購買 A 品牌的 48 吋 OLED 智能電視。馮先生對科技產品並不熟悉，店員當時拍心口保證，技術人員安裝時會提供教學及示範串流平台的操作。

豈料安裝當日，技術人員完成接駁後便「速逃」，沒有提供任何教學。馮先生自行操作時遇到錯誤訊息，卻無從求助，更換來代理商「等完一星期又一星期」的冷對待。 雖然經調停後代理商願意派人補做教學，但對長者而言，這種「售後失蹤」造成的精神壓力及焦慮感，遠超金錢損失。

消委會樂齡陷阱｜血淚個案三：醫療券變招財工具？眼鏡報價玩「單枚」陷阱

不少長者會使用醫療券配眼鏡，但李先生的經歷卻令人氣憤。他原本預算連醫療券在內花費 $2,000 配漸進眼鏡，職員口頭報價鏡片為 $1,600。然而，李先生在店內折騰兩小時、身心俱疲下簽單，才發現 $1,600 只是「單枚」鏡片的價格，最終總額高達 $3,100。

商戶先以優惠套餐作招徠，再以「度數不適合」為由推介昂貴鏡片，明顯利用長者對視光專業知識的不對稱進行誤導。 雖然最終商戶提供鏡片升級作為補償，但已令長者對醫療服務失去信心。

面對銀髮市場的亂象，消委會總幹事沈朝暉博士呼籲商戶應「將心比心」，檢視銷售政策：