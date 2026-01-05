消委會水果乾｜3款有機水果乾檢出除害劑？「呢款」提子乾極高糖！糖分超標19倍（附五星水果乾名單）

消委會538期水果乾報告出爐！不少想健康食零食的人，都會視水果乾為健康之選！是次消委會測試了市面上6類共31款預先包裝好的水果乾，包括：杏脯、藍莓乾、芒果乾等，發現全部樣本屬「高糖」食物，更有4款含糖量比標籤顯示高120％！另外有21款水果乾檢出除割劑，當中3款更標榜是有機產品，消費者購買前應多加留意！整個測試中，7成半水果乾的總評分為4星以上，有6款被評為5星，整體表現不俗。

消委會水果乾｜3款有機水果乾檢出除害劑？迪士尼提子乾極高糖！糖分超標19倍

迪士尼提子乾極高糖！含糖量超標逾19倍！

消委會是次測試了市面上6類水果乾，包括杏脯、藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、提子乾及士多啤梨乾，當中發現全部水果乾均屬「高糖」食物，而提子乾平均糖分是6類水果乾當中最高，每100克平均含57.4克，其中迪士尼Disney提子乾檢出的糖分高於包裝上標示的糖分含量逾19倍，是超標量最高的產品。

6類水果乾測試當中，杏脯樣本的平均糖分含量是當中最低，每100克的平均含量為35.8克。當中4款杏脯產品入面糖分超標最多的是Biomen杏脯，超出其標示327.8%。芒果乾樣品中，綠日堂Green Sun Garden每100克含有62克糖，是4款芒果乾樣本中為最高，更比其標示的糖分含量高520%。而3款士多啤梨乾方面，鯉魚門紹香園檢出的糖分含量高於包裝上162.8％。

另外，消委會更測試了5款藍莓乾及4款小紅莓乾，全部都有標示添加糖分，但由於藍莓和小紅莓味道較酸，所以這兩類水果乾一般都會添加糖分以中和酸味。而藍莓乾和小紅莓乾的每100克糖分含量中，藍莓乾介乎45克至54.2克，小紅莓乾則49.4克至57.4克。

6款水果乾之中，提子乾最高糖！

迪士尼Disney檢出的糖分高於包裝上標示的糖分含量逾19倍。

3款有機水果乾檢出除害劑

消委會測試的31款水果乾當中，21款水果乾檢出含有除害劑成分，其中更有4款多達10種或以上除害劑，包括Kirkland Signature的藍莓乾、馬莎Marks & Spencer提子乾、瑪莉安妮Mariani提子乾及妹嘜Sun-maid提子乾。另外，有3款聲稱是有機水果乾的產品亦被檢出含有除害劑成分，包括Biomen有機杏脯、Sunny Fruit有機杏脯和樓上有機提子乾。雖然全部樣本檢出的除害劑殘餘量均沒有超出相關規定的上限，但混合使用除害劑有機會因為增加產生「雞尾酒效應」的機會，帶來健康風險，所以大家購買前亦需多加注意。

3款聲稱是有機水果乾的產品檢出含有除害劑成分

6款水果乾獲消委會5星評分

綜合消委會報告，31款水果乾測試當中，有7成半水果乾的總評分為4星以上，有6款更被評為5星產品，整體表現不俗。消委會建議購買水果乾時要多加細閱包裝上的成分表，盡量選購沒添加糖分的水果乾。以下6款為消委會5星評分水果乾：

藍莓乾：

- Eden：Organic Dried Blueberries

- 哈特 Hart：藍莓乾 Dried Blueberries

小紅莓乾：

- 聖桃園 St. Dalfour：Premium Cranberries

芒果乾：

- Doll： Dried Mango

- 優の良品 Aji Ichiban：特選芒果乾 Dried Mango

提子乾：

- Seeberger：Blue Raisins

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？