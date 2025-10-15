消委會測試 30 款狗玩具 一皮製玩具超標或致人狗皮膚過敏 7 成未標示清洗方法︱Yahoo

消委會研究及試驗小組主席鍾志勇（左）、消委會總幹事沈朝暉博士（右）。

【Yahoo新聞報道】犬隻的天性喜歡用嘴啃咬物件，不少狗主人會購置狗玩具供愛狗啃玩樂、消耗精力。消委會測試 30 款狗玩具，當中 1 款樣本檢測出過量三價鉻遷移量，未能達到歐洲安全標準，亦有 1 款樣本檢驗出致癌物六價鉻。有三成樣本檢驗出小量鉛、七成檢驗出鋅，但仍符合標準，另外有七成狗玩具樣本沒有標示清洗方法。

消委會建議，供應商儘量減少帶「藏食」設計狗玩具的有害物質含量，並表示清洗說明，亦提醒狗主人避免選擇易含高三價鉻及較難清洗的皮革類狗玩具。

圖中為三款含皮革部件的狗玩具樣本，右上方的玩具則為今次測試中唯一未符合安全標準的產品。

「GONTA CLUB」樣本超出安全標準

消委會發表最新一期《選擇》月刊，公布 30 款狗玩具測試結果，售價由 $30 至 $179，測試範圍涵蓋 19 種特定元素，參考歐洲兒童玩具安全標準。 29 款測試樣本檢測出的特定元素遷移量均符合安全標準，惟當中一款「GONTA CLUB」的「Natural leather and cotton rope toy」皮革樣本（上圖最上方產品）檢測出每公斤含 647.7 毫克三價鉻，遠超歐洲標準上限的 460 毫克，產品聲稱孟加拉製造，物料使用牛皮。

Gonta Club 的品牌商及生產商指，在日本、美國和歐盟均沒有直接適用於寵物玩具的安全標 準，其樣本儘管檢出的三價鉻遷移量較高，但並沒有檢出毒性高的六價鉻，認為產品對狗隻不會造成即時的健康危害。

該公司續指，會於下批寵物玩具產品的生產程序中，延長皮革物料的洗滌時間，以降低可能留在皮革物料的三價鉻殘餘量，另會加上清潔產品的注意事項供消費者參考。

狗主應避免購買皮革玩具

另外有兩款樣本中的皮革部件三價鉻遷移量亦明顯高於其他樣本。亦有 1 款橡膠樣本檢驗出六價鉻，但未超出安全標準。

過量三價鉻和六價鉻或會令人類和動物出現皮膚過敏反應，而六價鉻甚至對兩者皆具致癌性。含皮革部件的狗玩具測出高三價鉻含量，相信與皮革的鞣製程序有關，消委會建議狗主避免選擇含皮革類部件的狗玩具，同時建議供應商審慎選用原材料。

測試中有有 11 款毛、布公仔狗玩具樣本。

多款樣本驗出鉛、鋅 倡供應商標明如何清洗

報告續指，有 10 款樣本檢驗出含鉛，21 款樣本含鋅，含量均未超出安全標準，但狗隻長期接觸亦會引致鉛中毒、鋅中毒，導致嚴重神經問題。而當中 2 款帶「藏食」設計的狗玩具的鋅遷移量較高、1 款更驗出少量鉛，狗隻攝入該寫重金屬元素的風險大增。

消委會提醒，供應商儘量降低相關部件的有害物質含量，亦提及有 7 成樣本沒有標示清洗方法，若狗玩具洗滌不當，殘留的污垢、唾液、微生物會滋生細菌，甚至衍生有害物質，倡供應商標明正確清洗方式，亦建議狗主人定期以熱水配合天然清潔劑（如白醋）定期清洗狗玩具。

各個品牌狗玩具測試結果

測試中有 7 款帶繩索、聖傑、編織類狗玩具樣本。