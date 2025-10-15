消委會測試30款狗玩具 1款樣本三價鉻遷移量高於安全標準

【Now新聞台】消委會測試30款狗玩具，逾九成樣本化學安全程度理想，只有1款皮革玩具，三價鉻遷移量高於兒童玩具安全標準。

消委會表示，狗玩具與兒童玩具相似，參考了歐洲兒童玩具安全標準，進行19種特定元素遷移量分析及進行物理試驗。當中29款樣本，特定元素遷移量符合相關標準，所有樣本均沒有檢出水銀、硼、砷等元素，但28款樣本均有部件檢出有三價鉻，其中1款皮革樣本有部件的三價鉻遷移量高於標準，可能令寵物出現皮膚過敏。

消委會提醒，若玩具損毀或部件掉落，則不應該再給寵物玩，以免牠們誤食。

