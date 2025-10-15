消委會狗玩具｜30款毛孩玩具安全大檢測！1款乳膠樣本檢出微量六價鉻，具致癌和致敏風險

狗主人留意！狗隻有啃咬和舔舐玩具的習慣，所以寵物玩具的安全程度非常重要 。消委會對市面上30款供狗隻使用的寵物玩具進行化學和物理安全檢測。結果顯示，整體安全程度令人滿意。然而，有樣本檢出重金屬特定元素遷移量較高，其中一款含皮革部件的樣本「GONTA CLUB牛革纖維磨牙玩具羊駝」的三價鉻遷移量高於歐洲兒童玩具安全標準的要求上限 。此外，有1款乳膠樣本「PLATZ肥豬叫聲玩具」檢出微量六價鉻，儘管符合標準上限，但該物質具致癌和致敏風險，引起大家關注 。

寵物是人類最好的朋友，越來越多人開始飼養寵物，不少主人會購買一些玩具給狗狗玩，如果用料不當會有健康風險。因此，消委會這次檢測針對市面上30款較常見、預計會被狗隻放入口中啃咬、舔舐或咀嚼的玩具。測試樣本涵蓋4大類，包括毛/布公仔（11款）、繩索/繩結/編織或含相關部件的玩具（7款）、橡膠或乳膠為主的款式（9款）以及含皮革部件的款式（3款）。而檢測參考歐洲兒童玩具安全標準（EN71-3）進行19種特定元素遷移量的分析，以及物理試驗。此外，亦根據物料特性參考歐洲或國際標準檢測塑化劑、游離甲醛和偶氮染料。

30款毛孩玩具樣本（圖片來源：消委會）

逾9成狗玩具符合安全標準

檢測結果顯示所有樣本沒有檢出塑化劑、甲醛或具致癌風險的偶氮染料等有害物質，亦沒有發現尖角或銳邊。逾9成（29款）狗玩具均符合歐洲兒童玩具安全標準要求，整體安全令人滿意。不過值得留意的是有28 款樣本檢出三價鉻，有一款皮革樣本「GONTA CLUB牛革纖維磨牙玩具羊駝」三價鉻遷移量高於高於歐洲兒童玩具安全標準，消委會引述美國毒物與疾病登記署（ATSDR）資料，三價鉻可令動物出現皮膚過敏反應。

此外，有三成樣本檢出鉛，而含皮革部件的3款狗玩具，其皮革部件全部都有檢出鉛。更有約7成樣本檢出鋅，最多分佈在橡膠或乳膠為主的款式，不過也都符合歐洲兒童玩具安全標準的上限。

狗玩具安全測試表現理想（圖片來源：消委會）

1款樣本檢出六價鉻具致癌性

六價鉻化合物對人類具致癌性，亦對動物有具致癌性，被列為「令人類患癌物質」（第1組物質）。今次測試，1款乳膠樣本「PLATZ肥豬叫聲玩具」檢出六價鉻，雖然數量沒有超出標準上線，不過根據美國及歐洲相關研究，六價鉻若經口服攝入，可能影響動物的腸胃系統；皮膚接觸亦有機會引致過敏或刺激反應，因此消委會提提生產商應慎選原材料，以保障大家的安全。

狗玩具（圖片來源：getty image）

消委會小貼士

7成樣本（21款）缺乏建議清洗方法。報告提醒清洗不當可能影響玩具耐用性或增加有害物質釋出的機會，例如皮革不當清潔或增加三價鉻轉化為六價鉻的機會。

建議主人每日檢查藏食玩具並清理未食完的零食，以防細菌滋生。

建議主人按寵物體型、啃咬力量、活躍程度和喜好選擇玩具。應避免選擇易脫落細小部件或硬塑膠的玩具。需監督寵物玩樂情況，並定期檢查玩具，如有破損應立即丟棄。

寵物玩具可能吸引幼兒玩耍，增加幼兒接觸重金屬如三價鉻、六價鉻、鉛的風險。消委會建議避免讓兒童接觸寵物玩具，尤其在無人看管下。

狗玩具（圖片來源：getty image）

