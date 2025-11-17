消委會發現3款冬季被填充物成分與標示差異大 轉交海關跟進(謝欣桐報道)

【Now新聞台】消委會測試20款雙人冬季被，認為大部分樣本整體表現理想，不過有3款樣本實際填充物成分與標示的差異較大，已轉交海關跟進。

天氣轉涼，睡眠時當然不少得一張保暖被。消委會測試市面上20款冬季雙人被，包括羽絨被、全絲棉被、人造纖維被和羊毛被，認為大部分樣本整體表現理想。

不過這2款售價分別是399元和699元的羊毛被，標示被芯填充物是百分百純羊毛，但檢測結果分別只有23.1%和50.5%羊毛成分，同時這款被子乾洗後，有填充物漏出。另外，還有一款人造纖維被標示有四成大豆蛋白纖維 ，但實際只檢出24.6%，未符歐盟法規規定，消委會將測試結果轉交海關跟進。

消委會總幹事沈朝暉：「羊毛被沒有相關足夠的羊毛含量，當然會對被芯功能有不同影響，包括保暖或防漏都有影響，但究竟是否違反商品說明條例，就交由海關評價。」

不同被子也有各自的清洗和保存方法，測試結果顯示，有一款羽絨被及一款人造纖維被經過五次清洗後，闊度縮水約7%。

消委會數碼市場發展與資訊科技小組主席潘釋正：「頻繁清潔被子會影響保暖功能，應該盡量控制清洗次數，特別是羽絨被和蠶絲被。」

消委會又稱，一般而言，被的重量愈高或者代表填充量愈多，保暖程度理應都愈高，不過保暖值同時受被子的縫製方式等影響，羽絨被樣本整體表現均是較輕和較保暖。長者一般容易感到寒冷，但消委會提醒，不應該買太重的被，這才方便清洗和不容易焗至出汗。

#要聞