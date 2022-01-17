宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
消委會肉丸｜6成牛丸入面有豬肉 15款肉丸檢出重金屬！墨魚丸檢出全是魷魚基因
每次去燒野食、打邊爐或者食魚蛋麵，肉丸都是必嗌食物，款式多又好味。但大家食落肚的肉丸，你又知道用什麼肉類製成及當中營養成分嗎？消委會543期測試了市面共60款不同類型的肉丸，有24款為預先包裝及36款非預先包裝，當中包括20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸及10款龍蝦丸，發現有部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！而在營養成分方面，有7成半肉丸屬高鈉，更有部分被測出有少量重金屬及防腐劑等，消費者購買及食用前需多加留意！整個消委會肉丸測試中，有14款牛丸、4款貢丸、9款魚蛋、3款墨魚丸及2款龍蝦丸獲4分以上，整體表現尚可。
消委會肉丸基因測試 6成牛丸檢出豬肉基因
坊間的肉丸都會標榜住是牛丸、魚蛋、墨魚丸等，到底肉丸入面的成分是否跟其聲稱一樣？因此消委會是次測試了市面上60款肉丸，發現部分肉丸檢不出其聲稱的肉類基因！在牛丸方面，全部20款樣本中都有牛的基因，不過只有7款檢出為100％牛基因，更發現有10款牛肉丸及2款牛筋丸檢出豬基因，當中「潮洲仔潮汕牛丸食品專賣店」的手打牛肉丸及「食潮D無麪粉特濃牛筋丸」的樣本中分別無標示含有豬及雞的成分，但卻被測出其成分！
另外，10款龍蝦丸測試中，全部樣本都沒有檢出有甲殼類動物基因，而「iEAT」龍蝦丸在成分表標示的第一種配料便是龍蝦，但同樣沒有檢出有任何甲殼類動物的基因成分！
15款肉丸檢出重金屬
是次消委會在重金屬測試方面，被檢出有重金屬污染的樣本中主要來自海產類肉丸，有6款魚蛋、6款墨魚丸及3款龍蝦丸檢出含有汞或甲基汞，而「德昌魚蛋粉」魚蛋樣本更是甲基汞含量最高，達每公斤0.26毫克。在鎘和鉛測試中，有5款墨魚丸樣本檢出鎘，最高的樣本是「城寨墨魚丸大王」招牌墨魚丸皇，達0.18毫克；此外，有2款牛丸樣本檢出鉛，檢出量最高的樣本是「成記牛什粉麵」牛根丸，達0.07毫克。消費者選購前應多加注意！
7成半肉丸屬高鈉 魚蛋最高！
在食物安全中心的建議當中，含有高於600毫克/100克鈉的食物，可被視為高鈉。消委會測試發現全部樣本中，除了貢丸外，其他4類肉丸都被檢出為高鈉食物，魚蛋類平均鈉含量最高，而樣本中的「潮成園手打魚蛋大王」自製魚旦更是全部樣本中鈉含量最高，單是進食一碗有5粒魚蛋的魚蛋粉，鈉含量已有約819毫克，相當於世衞建議每天限量2,000毫克鈉的41%。消委會提醒消費者，進食肉丸要節制，以免攝入過量鈉，對健康構成影響。
消委會4分評級肉丸推薦：
牛丸類：
勝利牛丸/勝利牛丸，5分
標記樂園潮州粉麵餐廳/爽口牛肉丸，4.5分
德發牛丸/生牛丸，4.5分
潮苑正宗潮州粉麵/牛丸，4.5分
新樂園魚蛋粉/手打牛肉丸，4.5分
JONETSU KAKAKU 情熱価格 byDON DON : DONKI 牛肉丸Beef Ball，4分
潮州仔—潮汕牛丸食品專賣店潮州手打牛肉丸，4分
喜得佳牛肉丸 Beef Ball，4分
佳之選牛丸 Select Beef Balls，4分
青林燒烤火鍋食品純牛肉丸—小包Ching Lam Foods，4分
牛丸哥哥牛筋丸ngau yuen gor gor，4.5分
叁拾士多潮汕極級牛筋丸30STORE.HK Stewed Beef Meatballs，4.5分
大埔振興肉丸零添加牛筋丸Non-Additive Beef Tendon Ball，4分
御品皇牛筋丸Yu Pin King Beef Stringy Balls，4分
貢丸類：
港城粉麵茶餐廳/香菇貢丸，4.5分
新桃園麵家/台灣貢丸，4分
華品摃丸/華品香菇摃丸Hua Pin Gong Wan Hua Pin Mushroom Meat Balls，4分
海瑞摃丸/香菇豬肉摃丸Pork meatball with Mushroom，4分
魚蛋類：
田記魚蛋牛腩專門店/田記白魚蛋Mr. Tin HK Cuisine，4.5分
樂園魚旦專家/招牌魚蛋 Fish Ball，4.5分
香港仔一品魚蛋大王 /招牌魚蛋，4.5分
香港地食品/珍寶炸魚蛋，4分
潮成園手打魚蛋大王/自製魚旦，4分
德昌魚蛋粉/魚蛋，4分
四海魚蛋/炸魚蛋 Fried Fish Ball，4.5分
御品皇炸魚蛋Yu Pin King Fried Fish Balls，4.5分
Butcher Choice 新加坡特級魚丸Singapore Fish Ball，4分
墨魚丸類：
城寨墨魚丸大王/招牌墨魚丸皇，4分
權記潮麵館/淨生墨魚丸，4分
佳之選墨魚丸Select Fish & Cuttlefish Balls，4.5分
龍蝦丸
佳宝食品超級市場/龍蝦味丸Kai Bo Food Supermarket Lobster Flavoured Ball，4分
大埔振興肉丸/仿龍蝦丸 Imitation Lobster Fish Ball，4分
