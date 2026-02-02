宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會測試市面上30款肉乾零食樣本，Yahoo Food為大家整合報告內容，內文即睇：
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
13款樣本檢出可致癌物 $170美珍香含量最高
這次致癌物測試中，污染物多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs）是主要測試的一環。PAHs在環境中無處不在，因此大部分食物都含PAHs。PAHs亦可以在烹煮食物時產生。烹煮的溫度愈高，產生的PAHs便愈多。國際癌症研究機構把其中一種PAHs苯並[a]芘（Benzo[a]pyrene）歸類為「令人類患癌」（第1組）物質，而另外4種也包括在是次測試內的PAHs則分別被分類為「可能令人類患癌」（第2A組）和「或可能令人類患癌」（第2B組）物質。
測試結果顯示，13款樣本檢出PAHs，包括9款豬肉乾樣本，分別為「黑橋牌」、「 快車肉乾」、「台畜」、「 紹香園 」、「冠華」、「759 阿信屋」、「味脯」、「 珍殿」 和 「山手作」， 以 及4款牛肉乾樣 本， 分別為「Field Trip」、「小牧味屋」、「華園」和「美珍香」，PAH4含量為每公斤0.6微克至18.2微克。當中，7款豬肉乾樣本以及2款牛肉乾樣本，檢出第一組致癌物苯並[a]芘，含量為每公斤0.5微克至1.9微克。「美珍香」盒裝牛肉乾的PAH4和苯並[a]芘含量均為最高，其PAH4的含量超出歐盟上限逾5成，而苯並[a]芘的含量亦非常接近歐盟上限。
消委會表示，雖聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會（JointFAO/WHO Expert Committee on FoodAdditives，JECFA）認為經食物攝入的PAHs分量，對健康的影響不大。惟是次研究檢測的5種PAHs，均被JECFA評估為對實驗動物具基因毒性及致癌性。就PAHs潛在的致癌性，JECFA未能釐定一個全無風險的攝入量，因此消費者應盡量減少攝入。
林真香被驗出殘留獸藥 消委會建議避免食用
這次測試另一個重點為硝基呋喃，硝基呋喃是抗菌劑，被用作獸藥。惟現時多個地區包括內地、歐盟、美國、加拿大、澳洲亦禁止在食用動物中使用硝基呋喃。是次研究檢測了4種硝基呋喃類（nitrofuran）獸藥的代謝物含量，包括呋喃妥因（nitrofurantoin）代謝物（AHD）、呋喃他酮（furaltadone）代謝物（AMOZ）、呋喃唑酮（furazolidone）代謝物（AOZ）和呋喃西林（nitrofurazone）代謝物（SEM）。
測試結果顯示，豬肉紙樣本「林真香」檢出AOZ（呋喃唑酮代謝物），含量為每公斤0.95微克，不符合本港《食物內有害物質規例》，亦超出歐盟的行動參考值。JECFA指有證據顯示呋喃唑酮對實驗動物有基因毒性和增加患癌發病率，故未能為呋喃唑酮及其代謝物殘餘訂立一個安全的攝入水平。而JECFA亦認為食物規管當局應設法避免食物含有呋喃唑酮殘餘。雖然現時未有足夠證據證明呋喃唑酮可令人類患癌，基於國際間未能訂定其每日可攝入量，為審慎起見，消委會建議消費者避免食用檢出呋喃唑酮代謝物的產品。
只有1款肉鬆樣本無鈉超標 食100克鉅記手信即有機會鈉超標
另外大家關心的高糖高鈉問題，消委會表示全部樣本都屬高糖，當中糖含量最高的為豬肉紙樣本「梭坤敬」，成年人食用1份該樣本（20克），便會攝入9.4克糖（約1.9粒方糖），佔世衞建議游離糖的攝取上限約19％。豬肉紙入口香脆，容易吃不停口，如果食用1整包（67克），便會攝入31.6克（約6.3粒方糖），已達世衞建議上限約63％。
各樣本中，除了1款肉鬆樣本「媽媽的廚房」外，其餘29款樣本均為高鈉食品，每100克樣本檢出的鈉含量由715毫克至1,900毫克。鈉含量最高的樣本為豬肉紙樣本「鉅記手信」，成年人進食1份100克所攝入的鈉（1,900毫克），已達世衞建議的鈉每日攝取上限95％，如再加上從日常膳食會攝入的鈉，估計該位成年人當日攝入的鈉會超出世衞建議的上限。
貴未必一定好 $13.7食4星半豬肉鬆
今次消委會的肉乾、肉鬆和肉紙評分最高只獲4星半，並再次證明價錢與質素不一定有關聯，好像4星半的金安記蜜汁豬肉乾每100克只需$28，但評分依然比每100克$67.5的快車肉乾Kuai Che A28月見炙燒豬肉乾高分。而同樣為4星半，廣良興豬肉鬆每100克只需$13.7，屬豬肉鬆中性價比最高。
4星半肉乾、肉鬆和肉紙
豬肉乾
金安記 蜜汁豬肉乾 $42
牛肉乾
Field Trip Original All Natural Beef Jerky $60
上田 黑椒牛肉乾 $48
豬肉鬆
媽媽的廚房 寶寶專用肉鬆 - 原味 $89
美珍香 香酥肉鬆 $120
味一豬肉鬆 $115
廣良興 豬肉鬆 $36.9
新東陽 精緻豬肉鬆 $109
豬肉紙(脆豬肉乾)
座山牌 豬肉紙 $30
梭坤敬 泰國脆豬肉乾 $39
