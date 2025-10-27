Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會蒸焗爐｜10款品牌安全效能大比拼！Miele奪冠、$2,380座檯式性價比最高 兩款寧靜度僅得1分

健康飲食風氣盛行，結合蒸煮與焗烤功能的蒸焗爐，已成為許多家庭廚房的新寵兒 。這類多功能煮食用具不但輕鬆烹調各種菜式，更有助於減少煮食時油用量。消委會588期與與機電工程署合作，測試市面上10款蒸焗爐，包括5款嵌入式及5款座檯式型號的安全效能（價格介乎$2,380至$53,000），發現3款獲得總評4星以上評分，最高分為Miele，最平一款僅需$2,380，比過萬元的品牌評分還要高，CP值超高！更有兩個品牌在寧靜測試中表現較差，獲得1分。

全部樣本通過安全測試！$2,380 Gemini可媲美萬元蒸焗爐

所有樣本的整體安全表現令人滿意，均通過了結構、溫升測試、絕緣強度等安全測試 。不過，部分樣本如Gemini、惠而浦、東芝的說明書欠缺部分標準要求的警告字句 。全部樣本聲稱的功率與實際量得的數值都符合國際標準的公差範圍，即「火力」大致符合聲稱 。此外，所有樣本都在預熱速度、煮熟測試都獲得4分以上的好成績。值得一提的是，售價$2,380較便宜的座檯式蒸焗爐Gemini在煮食測試中絲毫不輸萬元品牌，無論在製作甜品如焗紙杯蛋糕（small cakes）、焗海綿蛋糕（sponge cakes）、烘多士方面，還是烤全雞、蒸雜菜三文魚柳等，都能掌握火力與溫度分配，評分可媲美過萬元的嵌入式蒸焗爐。

消委會蒸焗爐安全效能大比拼（圖片來源：Getty image）

$2,380座檯機性價比最高

溫控、寧靜程度參差

溫控方面，嵌入式樣本表現較佳，座檯式樣本表現較參差。當中美的Midea和東芝Toshiba的溫度控制準確性較遜色，溫度設定的偏差分別高達7%及12%，影響溫控評分，分別僅獲2.5分和1.5分。另外，寧靜程度也是大家比較關心的項目，擺在家中的產品當然越寧靜越好。消委會測試樣本於烹煮（強制空氣對流模式預熱）時及烹煮後，開動內置風扇降溫時的噪音表現，結果發現也是嵌入式樣本整體較滿意，而座檯式樣本表現則有好有不好，Gemini較寧靜可獲得4分，而惠而浦Whirlpool及美的Midea發出較大噪音，僅得1分。

惠而浦Whirlpool寧靜度僅得1分

Midea寧靜度僅得1分

消委會總評高分蒸焗爐

嵌入式蒸焗爐

Miele DGC 7440 HC Pro｜產地：德國｜售價：$53,000｜安裝費： $950 ｜總評：4.5分

西門子Siemens iQ300 CS589ABS0H｜產地：中國｜售價：$19,800｜安裝費： $900 ｜總評：4分

座檯式蒸焗爐

Gemini GSO40｜產地：中國｜售價：$2,380 ｜總評：4分

嵌入式蒸焗爐最高分（圖片來源：Getty image）

