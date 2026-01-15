消委會藍牙喇叭評測 2026｜16 款可攜式型號實測！Marshall 好聲又長氣、Sony 音準、高防護（附選購建議）

音響設備是提升生活質素的橋樑，而市面上可攜式藍牙揚聲器選擇極多。國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌了一項大型測試，涵蓋全球近 20 個消費者組織參與，並由歐洲實驗室實測，當中 16 款於香港有售，本次測試發現，不同型號在音質及電池表現上存在顯著差距。

重量級組別（2.8 公斤至 4.2 公斤）：音質與續航之巔

如果你追求極致的音色，且不介意重量，這組別的表現最為突出。

Marshall Kilburn III（總評：4.5 分） 售價：$2,899 優點：續航力長達 36 小時，為所有樣本中最長。音色悅耳細緻，低音表現較好。即使以大聲量播放，音色都沒有明顯失真。 缺點：「頻率響應」測試表現普通，音色準確度一般。

Sony ULT FIELD 5（總評：4 分） 售價：$2,499 優點：高中低音平衡恰當且音色細緻。「頻率響應」測試表現優秀，音色準確。充滿電只需約 2.1 小時，機身有 IP67 防護認證。 缺點：以大聲量播放時，音色略為失真。

EarFun UBOOM X（總評：4 分） 售價：$998 優點：「頻率響應」測試表現出色，音色準確。續航力長達約 30.7 小時。 缺點：音色細緻度一般。大聲量播放時音色略為失真。



中量級組別（1.1 公斤至 1.8 公斤）：平衡便攜與效能

這組別適合追求音質但仍希望能在戶外活動時攜帶的用家。

Sony ULT FIELD 3（總評：4 分） 售價：$1,399 優點：充滿電只需約 2.3 小時，續航長達約 20 小時。音色動態表現不俗。 缺點：音色細緻度一般。「頻率響應」測試表現普通，音色準確度一般。大聲量播放時音色略為失真。

Marshall Middleton II（總評：4 分） 售價：$2,499 優點：大聲量播放時沒有明顯失真。充滿電約 2.6 小時，續航達 22.5 小時。指示燈清晰易明。 缺點：音色動態表現普通。「頻率響應」測試及音色準確度僅屬一般。

LG xboom Bounce（總評：3.5 分） 售價：$1,499 優點：充滿電約 2.6 小時，續航長達 27.4 小時。機身指示燈清晰易明。 缺點：音色細緻度一般。「頻率響應」表現遜色且音色稍欠精準。大聲量下失真情況頗明顯。



輕便級組別（0.3 公斤至 1 公斤）：防水防塵首選

消委會藍牙喇叭評測 2026｜16 款可攜式型號實測！Marshall 好聲又長氣、Sony 音準、高防護（附選購建議）

適合遠足、露營或沙灘活動，這組別大多具備高規格的 IP 防水等級。

JBL Charge 6（總評：3.5 分） 售價：$1,399 優點：具備 IP68 防水防塵等級。續航長達 21.1 小時。按鍵布局清晰。 缺點：音色細緻度一般。「頻率響應」測試表現及音色準確度一般。

Bang & Olufsen Beosound A1 (3rd Gen)（總評：3 分） 售價：$2,898 優點：「頻率響應」測試表現出色，音色準確。 缺點：音域狹窄且低音表現遜色。大聲量播放失真非常明顯。用戶需旋轉機身尋找按鍵。



選購與使用指南：IP 等級點樣睇？

用家應根據使用場景選擇適合的防護等級：

IP54：可防塵及防潑水。

IP67：可完全防塵，並可浸入 1 米深水中 30 分鐘。

IP68：防護力最強，可浸入 1.5 米深水中 30 分鐘。

專家建議：

聆聽效果由專家評審團以流行樂、古典樂及爵士樂測試。由於音響質素評分佔比高達 75%，消費者購買前宜親身到門市試聽。

