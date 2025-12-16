消委會解構40歲高薪女交友配對個案 料商戶有「吹捧性質」承諾

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.18.47_0.jpeg

消委會昨日分享投訴個案，其中一名40歲高薪女士斥7萬元購買配對服務，惟獲推薦18名男會員都無人「完全符合」當初列出的擇偶條件，個案經處理後仍無法達成共識。消委會副總幹事何應富今早(16日)在商台節目進一步談及該個案，該個案的「出事」環節，明顯在於商戶促銷時作了一些吹捧性質的口頭承諾，但最終結果不符預期時就引起爭執。

難以證明商戶作不實陳述

何應富指，相信商戶在促銷時有作口頭承諾，會提供「高質會員」，作一些宣傳性質、吸引消費者的字眼，但這些不是一些可以明確計算的內容，會將之視為「宣傳性吹捧」，而非合約內容，很難證明商戶作不實陳述。這類交友配對服務，商戶與消費者之間應有很清晰的協定，比如對消費者而言，甚麼屬於「必要條件」，甚麼屬於「未必一定要」。

建議合約上寫明核心條件

何應富又表示，一般會建議消費者在合約上寫明核心條件，但這類交友配對公司提供的大部分都是「罐頭式」合約，很少將特定要求條件列明，往往是導致爭拗的原因。被問到如果要求配對對象「靚仔」應如何列入合約，他指應盡可能列出一些量化標準，例如身高、體型及膚色等，總而言之原則是清晰。

