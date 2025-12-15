消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！
👉MKBHD 2025 派成績表：iPhone 17 奪年度 MVP、國產「屈機」大芒與電量、Apple 這部慘變「年度大伏」！
高分手機：
各大常見品牌旗艦之選（4.5 分）
Samsung Galaxy S25 Ultra：拍照及拍片表現獲 4.5 分，電池續航力達 45.4 小時，表現非常全面 。
iPhone 17 Pro Max：拍攝功能獲 4.5 分高分，影片拍攝流暢，是 Apple 陣營的頂級之選 。
Google Pixel 10 Pro XL：拍攝表現同樣出色，尤其在低光環境下 。
Sony Xperia 1 VII：雖然屏幕較細（6.6 吋以下），但電池續航力驚人，達 53.3 小時，是針對長續航需求的頂級選擇 。
性價比高分之選（售價 $6,000 以下且獲 4.5 分）
Xiaomi 15T Pro：擁有 4.5 分總評，充電速度快（15 分鐘充 43%） 。
Samsung Galaxy S25 FE：繼承了旗艦系列的許多功能，總評同獲 4.5 分 。
Xiaomi 15 ：屏幕尺寸較小，但綜合表現出色 。
影相拍片：旗艦機低光出色
對於喜歡用手機記錄生活的用戶，高階型號依然是首選。測試顯示，各品牌旗艦機在日光及低光環境下的拍攝表現均獲高分。
拍攝王者（4.5 分）： 包括 Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17 Pro Max、Google Pixel 10 Pro XL 等，這幾款手機在鏡頭功能多元性及影片攝錄質素上均有優勢 。
長焦優勢： Samsung S25 Ultra、iPhone 17 Pro Max 等型號配備潛望鏡式鏡頭，遠距離拍攝依然清晰 。
電池續航：Sony 長氣王 vs iPhone Air 一日一充
是次測試最驚人的發現是電池續航力的巨大差異，最長與最短的使用時間相差接近 1 倍 。
「長氣」之選： Sony Xperia 10 VII 表現驚人，充滿電可用時間達 51.4 小時 。其他如 Samsung S25 Ultra、OnePlus 13R 亦能使用超過 45 小時 。
電量焦慮組： 主打超薄機身（5.6mm）的 iPhone Air，雖然輕薄但犧牲了電池，續航力僅得 27.5 小時 。另外 Samsung 的入門機 Galaxy A26 及 A17 表現亦不理想，均低於 30 小時 。
👉Sony Xperia 10 VII 全新日系設計、實體 cap 圖鍵，Gen Z 出 post 最實用！
跌撞測試：兩款手機極快爛
手機最怕跌，消委會模擬了手機從 0.8 米高跌落石地 100 次的情況。
硬淨之選： 共有 7 款樣本在測試後幾乎絲毫無損 。
易碎警告： Samsung Galaxy A17 及摺疊機 Xiaomi Mix Flip 耐用度令人失望。這兩款手機在跌撞 50 次後已損毀至不能使用，耐用程度評分分別僅得 1.5 分及 1 分 。Mix Flip 的主屏幕防刮能力亦較弱 。
eSIM 全面進場
科技發展日新月異，實體 SIM 卡正逐漸退場。
iPhone Air 更是激進地完全取消了實體 SIM 卡槽，僅支援 eSIM 。
其他型號如 iPhone 17 系列、Pixel 10 系列等，雖保留 SIM 卡槽，但也同時支援 eSIM，方便用戶外遊或雙卡使用 。
消費者選購貼士
留意配件： 環保趨勢下，絕大部分手機（如 Apple、Samsung、Sony）已不再隨機附送充電器，買機時預算要一併考慮。
水貨風險： 測試中部分型號（如 Google Pixel 系列）在本港沒有行貨，購買平行進口貨（水貨）可能無原廠保養，亦有機會不兼容香港 5G 頻段 。
更多內容：
消費者委員會（選擇月刊 590 期） - 41款5G平貴手機 影相拍片、續航充電、襟跌防水分高下
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
