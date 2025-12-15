消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！

消委會評測 41 款 5G 手機！iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？踢爆兩款手機跌 50 次即爛！

隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！

高分手機：

Samsung Galaxy S25 Ultra

各大常見品牌旗艦之選（4.5 分）

Samsung Galaxy S25 Ultra：拍照及拍片表現獲 4.5 分，電池續航力達 45.4 小時，表現非常全面 。

iPhone 17 Pro Max：拍攝功能獲 4.5 分高分，影片拍攝流暢，是 Apple 陣營的頂級之選 。

Google Pixel 10 Pro XL：拍攝表現同樣出色，尤其在低光環境下 。

Sony Xperia 1 VII：雖然屏幕較細（6.6 吋以下），但電池續航力驚人，達 53.3 小時，是針對長續航需求的頂級選擇 。

性價比高分之選（售價 $6,000 以下且獲 4.5 分）

Xiaomi 15T Pro：擁有 4.5 分總評，充電速度快（15 分鐘充 43%） 。

Samsung Galaxy S25 FE：繼承了旗艦系列的許多功能，總評同獲 4.5 分 。

Xiaomi 15 ：屏幕尺寸較小，但綜合表現出色 。

影相拍片：旗艦機低光出色

iPhone 17 Pro

對於喜歡用手機記錄生活的用戶，高階型號依然是首選。測試顯示，各品牌旗艦機在日光及低光環境下的拍攝表現均獲高分。

拍攝王者（4.5 分）： 包括 Samsung Galaxy S25 Ultra、iPhone 17 Pro Max、Google Pixel 10 Pro XL 等，這幾款手機在鏡頭功能多元性及影片攝錄質素上均有優勢 。

長焦優勢： Samsung S25 Ultra、iPhone 17 Pro Max 等型號配備潛望鏡式鏡頭，遠距離拍攝依然清晰 。

電池續航：Sony 長氣王 vs iPhone Air 一日一充

是次測試最驚人的發現是電池續航力的巨大差異，最長與最短的使用時間相差接近 1 倍 。

「長氣」之選： Sony Xperia 10 VII 表現驚人，充滿電可用時間達 51.4 小時 。其他如 Samsung S25 Ultra、OnePlus 13R 亦能使用超過 45 小時 。

電量焦慮組： 主打超薄機身（5.6mm）的 iPhone Air，雖然輕薄但犧牲了電池，續航力僅得 27.5 小時 。另外 Samsung 的入門機 Galaxy A26 及 A17 表現亦不理想，均低於 30 小時 。

跌撞測試：兩款手機極快爛

手機最怕跌，消委會模擬了手機從 0.8 米高跌落石地 100 次的情況。

硬淨之選： 共有 7 款樣本在測試後幾乎絲毫無損 。

易碎警告： Samsung Galaxy A17 及摺疊機 Xiaomi Mix Flip 耐用度令人失望。這兩款手機在跌撞 50 次後已損毀至不能使用，耐用程度評分分別僅得 1.5 分及 1 分 。Mix Flip 的主屏幕防刮能力亦較弱 。

eSIM 全面進場

iPhone Air

科技發展日新月異，實體 SIM 卡正逐漸退場。

iPhone Air 更是激進地完全取消了實體 SIM 卡槽，僅支援 eSIM 。

其他型號如 iPhone 17 系列、Pixel 10 系列等，雖保留 SIM 卡槽，但也同時支援 eSIM，方便用戶外遊或雙卡使用 。

消費者選購貼士

留意配件： 環保趨勢下，絕大部分手機（如 Apple、Samsung、Sony）已不再隨機附送充電器，買機時預算要一併考慮。 水貨風險： 測試中部分型號（如 Google Pixel 系列）在本港沒有行貨，購買平行進口貨（水貨）可能無原廠保養，亦有機會不兼容香港 5G 頻段 。

消費者委員會（選擇月刊 590 期） - 41款5G平貴手機 影相拍片、續航充電、襟跌防水分高下

買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查

