專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
消委會錄近800宗跨境投訴轉介 泰國租車刮花遭索償 北上買樓裝修貨不對辦︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】跨境消費盛行，消委會過去三年透過轉介機制，處理近800宗有港人投訴個案。當中有港人於泰國租車自駕游期間，遭當地公司指控刮花擋風玻璃並索償，經消委會轉介泰國當地組織跟進後獲全額賠款；亦有港人北上買樓後發現裝修與售樓說明書不符，至今未能成功追討。消委會總幹事沈朝暉表示，該會正與內地磋商統一網購售後服務標準，提醒消費者保留購物單據紀錄，以便追討。
消委會發表最新一期《選擇》月刊，提及為加強跨境消費保障，該會已連同 36 個地區的消費者保障組織合作，建立投訴個案轉介機制，包括內地超過 30 個省市、澳門、泰國、新加坡等亞洲國家，協助消費者跨境跟進與當地商戶的消費糾紛，2022 年至今處理 799 宗投訴個案，追討成功率達 64 %，平均花約 60 日可完成。
質疑租車公司事前未提明細
其中一宗跨境投訴轉介個案涉及港人到泰國自駕游期間租車。投訴人透過平台預訂當地租車服務，取車時簽署的合約列明若投訴人未加購保險，車輛如有損壞最高賠償金額約 3, 832 港元，公司亦沒有提供詳細的車輛損壞賠償收費標準和實際金額。投訴人離開泰國當日交還車輛，租車公司職員指出車頭擋風玻璃有一處米粒大小的崩花，並以手機首次向投訴人展示賠償明細表，要求投訴人賠償上限金額即 3, 832 港元。
投訴人質疑，租車公司未有事前提供完整賠償標準，但因臨近登機時間、語言不通，只能付費後離開。他回港後向消委會求助，消委會及後將個案轉介至泰國消費者委員會調停，最後該泰國租車公司同時安排全額退款。
150 萬港元北上買樓追討 樓方失聯
上述轉介機制處理的投訴中，也包括一宗港人於內地購置物業的個案，涉及金額達 150 萬港元。投訴人 2021 年於廣東省購入一樓盤，原定 2023 年一月收樓，後延期至 2024 年年末才完成收樓程序，及後發現大部分室內裝修設施與售樓說明書不符，電器品牌亦與原定不一，但未能聯絡售樓方追討。事主今年 2 月透過消委會協助轉介至廣東省相關消費保障組織投訴，但涉事售樓方仍未有回覆，最後廣東省消費保障組織建議事主循法律訴訟途徑追討。
消委會總幹事沈朝暉表示，消委會至今處理香港轉介至內地的投訴個案佔84 宗。當中買賣物業相關的投訴多發生於疫情期間，相信與消費者未能親自到內地簽約、裝修材料物流延誤等因素有關。除了經轉介機制投訴的個案，截止今年 9 月的跨境網購投訴有 431宗，比去年同期上升 68%，投訴理由主要為送貨服務延誤、貨品質素等。
消委會籲保留購物單據紀錄
沈朝暉續指，較早前已連同廣東省及澳門消委會作出消費提示，提醒消費者關注跨境購物方面注意事項，亦正在就兩地網購售後服務條款標準進行協調。消委會亦提醒消費者，購物時需要保留相關單據、付款紀錄、訂單截圖，確保有足夠資料供消委會幫忙跟進：「無論是直接找我們也好，透過其他地方的消費者組織找我們也好，最難跟進的就是因為不夠資料，譬如沒有留單據，沒有證據等等，我們跟進不到。」
其他人也在看
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 3 小時前
UNIQLO「Labubu」香港限定Tee 10.17登場！$99起、只限網購，20周年聯名Pop Mart鎖定搶購
UNIQLO 20周年有相當多搞作，之前宣布會在10月31日推出聯名NEEDLES，現在又會在10月17日上架與人氣王POP MART聯名，推出香港限定Labubu Tee。這次是香港限定的服裝，繼續以$99起價錢可以買到，各位Labubu迷鎖定日期搶購！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 22 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析
獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。BossMind ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 20 小時前
劉俊謙蔡思韵結婚 未必會做大埔豪宅業主
劉俊謙與蔡思韵公布在日本結婚，無數「劉太」失落之餘，大埔區的物業代理或會感興奮。皆因劉俊謙曾透露鍾情大埔區，結婚後如在區內置業，大埔物業就再增添名人光環。不過從劉生劉太的喜好及工作版圖，他們又未必會選擇榮升大埔豪宅業主。Yahoo 地產 ・ 22 小時前