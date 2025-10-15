消委會錄近800宗跨境投訴轉介 泰國租車刮花遭索償 北上買樓裝修貨不對辦︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】跨境消費盛行，消委會過去三年透過轉介機制，處理近800宗有港人投訴個案。當中有港人於泰國租車自駕游期間，遭當地公司指控刮花擋風玻璃並索償，經消委會轉介泰國當地組織跟進後獲全額賠款；亦有港人北上買樓後發現裝修與售樓說明書不符，至今未能成功追討。消委會總幹事沈朝暉表示，該會正與內地磋商統一網購售後服務標準，提醒消費者保留購物單據紀錄，以便追討。

消委會發表最新一期《選擇》月刊，提及為加強跨境消費保障，該會已連同 36 個地區的消費者保障組織合作，建立投訴個案轉介機制，包括內地超過 30 個省市、澳門、泰國、新加坡等亞洲國家，協助消費者跨境跟進與當地商戶的消費糾紛，2022 年至今處理 799 宗投訴個案，追討成功率達 64 %，平均花約 60 日可完成。

質疑租車公司事前未提明細

其中一宗跨境投訴轉介個案涉及港人到泰國自駕游期間租車。投訴人透過平台預訂當地租車服務，取車時簽署的合約列明若投訴人未加購保險，車輛如有損壞最高賠償金額約 3, 832 港元，公司亦沒有提供詳細的車輛損壞賠償收費標準和實際金額。投訴人離開泰國當日交還車輛，租車公司職員指出車頭擋風玻璃有一處米粒大小的崩花，並以手機首次向投訴人展示賠償明細表，要求投訴人賠償上限金額即 3, 832 港元。

廣告 廣告

投訴人質疑，租車公司未有事前提供完整賠償標準，但因臨近登機時間、語言不通，只能付費後離開。他回港後向消委會求助，消委會及後將個案轉介至泰國消費者委員會調停，最後該泰國租車公司同時安排全額退款。

150 萬港元北上買樓追討 樓方失聯

上述轉介機制處理的投訴中，也包括一宗港人於內地購置物業的個案，涉及金額達 150 萬港元。投訴人 2021 年於廣東省購入一樓盤，原定 2023 年一月收樓，後延期至 2024 年年末才完成收樓程序，及後發現大部分室內裝修設施與售樓說明書不符，電器品牌亦與原定不一，但未能聯絡售樓方追討。事主今年 2 月透過消委會協助轉介至廣東省相關消費保障組織投訴，但涉事售樓方仍未有回覆，最後廣東省消費保障組織建議事主循法律訴訟途徑追討。

消委會總幹事沈朝暉表示，消委會至今處理香港轉介至內地的投訴個案佔84 宗。當中買賣物業相關的投訴多發生於疫情期間，相信與消費者未能親自到內地簽約、裝修材料物流延誤等因素有關。除了經轉介機制投訴的個案，截止今年 9 月的跨境網購投訴有 431宗，比去年同期上升 68%，投訴理由主要為送貨服務延誤、貨品質素等。

消委會籲保留購物單據紀錄

沈朝暉續指，較早前已連同廣東省及澳門消委會作出消費提示，提醒消費者關注跨境購物方面注意事項，亦正在就兩地網購售後服務條款標準進行協調。消委會亦提醒消費者，購物時需要保留相關單據、付款紀錄、訂單截圖，確保有足夠資料供消委會幫忙跟進：「無論是直接找我們也好，透過其他地方的消費者組織找我們也好，最難跟進的就是因為不夠資料，譬如沒有留單據，沒有證據等等，我們跟進不到。」