曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
消委會雞精｜7款雞精驗出不含脂肪！白蘭氏性價比最高 維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星名單）
消委會測試15款市面上較常見，不同類型的預先包裝雞精樣本，檢測及比較當中的營養素含量、食用安全度，即睇內文：
消委會雞精大檢閱！雞精向來標榜有補健提神的功效，但市面上有滴雞精、熬雞精、素滴雞精、傳統雞精等等應該樣分辦？消委會第555期測試15款市面上較常見，不同類型的預先包裝雞精樣本，檢測及比較當中的營養素含量、食用安全度，發現最貴的雞精並不一定最好。
7款不含脂肪 唯馬百良被驗出膽固醇
服用雞精但不想越食越肥？就要留意雞精的脂肪含量，今次發現測試中有7款沒有檢出脂肪，包括「WatsLife」、「和堂X元進莊」、「3chembio」、「鴻福堂」、「余仁生」、「王朝」及「華潤堂」。另外在15款雞精中，只有「馬百良」檢出每100毫升含1.7毫克膽固醇，其餘樣本均沒有檢出膽固醇。根據現行營養標籤制度的法例要求，每100毫升液體食物，含膽固醇不超過5毫克，即可當作及標示為「不含膽固醇」或「零膽固醇」。
馬百良支鏈氨基酸含量最高
不少雞精都表示含多種氨基酸，而其中一種較多人談論的氨基酸是支鏈氨基酸，聲稱有減少肌肉疲倦的功效。測試結果顯示，總支鏈氨基酸含量最低的液體樣本為「田原香 」， 檢出量為每100毫升0.275克，而總支鏈氨基酸含量最高的液體樣本為「馬百良」，檢出量為每100毫升0.939克，兩者相差約2.4倍。
維特健靈貴9倍 但每包支鏈氨基酸含量仍輸滴雞精
另外，雖然「維特健靈」的原味素滴雞精總支鏈氨基酸含量為每100克含2.03克，是樣本當中最高，但由於每包食用分量只有4克，因此即每次只進食了0.081克總支鏈氨基酸。液體滴雞精樣本的平均總支鏈氨基酸含量為每100毫升0.450克，平均每包食用分量是58毫升，因此即每次進食0.261克總支鏈氨基酸。但維特健靈售價為$9.56（每克/每毫升），而液體滴雞精樣本無論是最貴的「仁和堂X元進莊」跟「3chembio」售價只是$1（每克/每毫升），價錢相差9倍。
白蘭氏性價比完勝
在眾多樣本當中，唯獨傳統雞精白蘭氏價錢沒有超出$200，而且每毫升或每克售價只售$0.17，是眾樣本中最便宜的，但同樣獨得5星評價，可以說是性價比中最高。
消委會5星雞精名單
傳統雞精
滴雞精
仁和堂X元進莊滴雞精（原味) $500
3chembio 少爺滴雞精 $599
余仁生 原味滴雞精 $318
熬雞精
馬百良 十六度超特濃熬雞精 $798
素滴雞精
維特健靈 原味素滴雞精 $459
