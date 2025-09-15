消委會面膜｜逾9成泥狀面膜含重金屬，長期接觸或致疣狀增生及皮膚癌！即睇11款5星滿分名單，$79平貨媲美$590貴貨

消委會面膜｜香港天氣炎熱潮濕，不少人都會有暗瘡、黑頭等皮膚問題，需要用到泥狀面膜（泥膜）清潔臉部肌膚。但消委會發現，市面上多達9成的泥膜產品都含有重金屬，若長期使用恐慢性中毒，嚴重甚至會導致疣狀增生及皮膚癌！

消委會今日（15日）發表新一份報告，抽查了市面上30款以礦物泥為主要成分的清潔面膜。每瓶／支售價介乎79至610元，如按重量或容量計算，每10克／10毫升的價錢就介乎5.3至122元，相差22倍。

各樣本所標示的主要功效為清潔毛孔、去除舊角質層、平滑肌膚和控油淨化等。樣本中使用不同類型的礦物泥，較常見的礦物泥成分有膨潤土和高嶺土。

消委會面膜｜砷、鉛最普遍，1款砷含量超標逾2倍

由於礦物泥取自不同地區，而重金屬有機會天然存在於不同礦物中，工業污染也會令重金屬物質進入地下水，所以這類產品更容易含有重金屬雜質。

測試發現，砷和鉛兩種重金屬在泥膜中最普遍，分別有22款及28款被驗出含砷和鉛，另外亦有2款及1款被發現含鎘及銻。30款泥膜中，只有「Chanel – Le Masque Camellia Exfoliating Mask」及「Sulwhasoo – 玉容面膜 Clarifying Mask」兩款未有驗出含重金屬。

不過，大部分泥膜的重金屬含量仍在可接受範圍之內，只有2款出現超標問題。當中「Apivita – 綠瓷土深層潔膚面膜」的鎘含量高達7.1mg/kg，均大幅超越內地及美國FDA所制定的上限（2mg/kg及3mg/kg）。而「Aromatica – Tea tree Pore Purifying Clay Mask 2% Niacinamide + 45% Clay」更是砷、鉛含量都超標，分別達3.1mg/kg及14mg/kg。含鎘及銻的3款面膜，其含量都大大低於標準，可安心使用。

消委會面膜｜砷屬一級致癌物，可引致皮膚癌

雖然皮膚短暫接觸重金屬未必會引發健康問題，但若長期使用或接觸高濃度重金屬的產品，就仍有機會累積一定濃度的重金屬，繼而引發健康問題。若皮膚有傷口、發炎等狀況，也會增加攝入重金屬的風險，並在體內持續累積。

砷是一種有毒的金屬元素，存在於自然環境中，包括土壤、水、空氣和某些食物。經皮膚接觸砷可能造成健康風險，若長期接觸，砷就可能在皮膚中累積，引致慢性中毒。過量的砷會令皮膚出現色素沉著、角化過度等問題，如情況嚴重，甚至會出現疣狀增生及皮膚癌！砷已被國際癌症研究機構（IARC）列為第一類致癌物質，是最高風險的致癌物。雖然大部分含砷面膜的含量都不高，但也應該盡量避免長期或密集地使用此類面膜。

而鉛的毒性則較砷為弱，但也不能完全輕視。正常皮膚具有屏障功能，能阻擋大部分鉛的滲透，但長時間接觸高濃度鉛或皮膚有破損的情況下，鉛可能透過汗腺、皮脂腺等微小通道進入體內，或會引致鉛中毒。

鉛中毒可能引發皮膚色素改變、皮膚炎、搔癢等症狀。使用含鉛化妝品或染髮劑也可能導致鉛透過皮膚吸收。

