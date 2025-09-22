Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍

乾香料是廚房必備用品，但想不到都有致癌風險！消委會528期測試胡椒、蒜、薑及咖喱等乾香料，發現逾兩成樣本檢出有機會致癌的黃曲霉毒素及／或赭曲霉毒素A，當中1款檢出的黃曲霉毒素的總含量，更超出香港法例要求及歐盟標準。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

黃曲霉毒素有機會致癌及引致幼兒發育不健全

這次消委會報告常提及的黃曲霉毒素到底是甚麼？黃曲霉毒素是同類多種霉毒素的統稱，國際癌症研究機構（International Agency for Research onCancer，IARC），將黃曲霉毒素列令人類致癌的物質。黃曲霉毒素與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。另外，黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。

廣告 廣告

在檢視樣本的包裝資料時發現，消委會發現有部分白胡椒粉樣本的產品名稱雖為白胡椒粉，外觀亦與其他白胡椒粉樣本無異，但配料表卻顯示除了白胡椒粉，亦加入了米和指天椒。

薑與薑黃（Tumeric）同屬薑科，外形有幾分相似，但薑黃的表面是深黃色，根莖折斷面棕黃色至金黃色，氣香獨 特，苦味而帶辛。

消委會測試結果顯示，有7款樣本檢出黃曲霉毒素，當中以「有利腐乳王」咖哩粉檢出黃曲霉毒素總含量最高，檢出量為每公斤20.1微克，超出香港（每公斤15微克）及歐盟（每公斤10.0微克）的法例要求。另外測出的樣本分別是3款白胡椒粉「辣大姑 」、「 佳之選」及「 Raitip」，薑粉「 TESCO」，咖喱粉「老師父」及蒜粉「誠興椰子香辣原料 」。

「有利腐乳王」咖哩粉的黃曲霉毒素總含量高出歐盟法例要求一倍。

5款樣本檢出赭曲霉毒素A 有機會患上肝細胞瘤機會

另一款赭曲霉毒素A由幾組不同的真菌產生，國際癌症研究機構將赭曲霉毒素A列可能令人類患癌的物質，根據過去的動物實驗，赭曲霉毒素A會增加患上肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的機會，也會抑制實驗動物的免疫系統。

有5星星的白胡椒中，以759阿信屋（中）發售的白胡椒價錢最低，為$14.6/70克。

消委會建議在購買香料時，應留意香料表面有沒有發霉、異樣、變色或異味，不要購買有發霉或包裝已破損的產品。

消委會測試結果顯示，有5款樣本檢出赭曲霉毒素A，分別是「特惠牌」白胡椒粉及「佳之選」白胡椒粉、「TESCO」薑粉、「Waitrose Cooks' Ingredients」咖喱粉樣本及「誠興椰子香辣原料」蒜粉，當中以「誠興椰子香辣原料」蒜粉的檢出量最高。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險

消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！