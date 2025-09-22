樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
消委會乾香料｜9款乾香料檢出致癌黃曲霉毒素！1款樣本咖哩粉超標1倍
消委會528期測試市面上37款乾香料，即看內文：
乾香料是廚房必備用品，但想不到都有致癌風險！消委會528期測試胡椒、蒜、薑及咖喱等乾香料，發現逾兩成樣本檢出有機會致癌的黃曲霉毒素及／或赭曲霉毒素A，當中1款檢出的黃曲霉毒素的總含量，更超出香港法例要求及歐盟標準。
黃曲霉毒素有機會致癌及引致幼兒發育不健全
這次消委會報告常提及的黃曲霉毒素到底是甚麼？黃曲霉毒素是同類多種霉毒素的統稱，國際癌症研究機構（International Agency for Research onCancer，IARC），將黃曲霉毒素列令人類致癌的物質。黃曲霉毒素與人類肝癌有關，特別是帶乙型肝炎表面抗原的人，亦可能會影響丙型肝炎病毒帶菌者。另外，黃曲霉毒素亦可透過胎盤而影響胎兒，導致幼兒發育不健全。
消委會測試結果顯示，有7款樣本檢出黃曲霉毒素，當中以「有利腐乳王」咖哩粉檢出黃曲霉毒素總含量最高，檢出量為每公斤20.1微克，超出香港（每公斤15微克）及歐盟（每公斤10.0微克）的法例要求。另外測出的樣本分別是3款白胡椒粉「辣大姑 」、「 佳之選」及「 Raitip」，薑粉「 TESCO」，咖喱粉「老師父」及蒜粉「誠興椰子香辣原料 」。
5款樣本檢出赭曲霉毒素A 有機會患上肝細胞瘤機會
另一款赭曲霉毒素A由幾組不同的真菌產生，國際癌症研究機構將赭曲霉毒素A列可能令人類患癌的物質，根據過去的動物實驗，赭曲霉毒素A會增加患上肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的機會，也會抑制實驗動物的免疫系統。
消委會測試結果顯示，有5款樣本檢出赭曲霉毒素A，分別是「特惠牌」白胡椒粉及「佳之選」白胡椒粉、「TESCO」薑粉、「Waitrose Cooks' Ingredients」咖喱粉樣本及「誠興椰子香辣原料」蒜粉，當中以「誠興椰子香辣原料」蒜粉的檢出量最高。
