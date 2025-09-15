消委會｜今年首8月接逾500宗藥房投訴 北京安宮牛黃丸疑賣影射貨全額退款

20250724nghk_藥房配相-09.jpg

消委會去年接獲近800宗涉及藥房、藥店的投訴，今年首8個月則接獲548宗。當中有商戶仍採取具爭議的手法，例如混淆「斤變両」、「両變錢」等計價單位，以及推銷包裝高度相似的影射貨品。另外，亦有個案的收據內容與購入數量不符，商戶以收銀系統出錯為由，拒絕退款。

個案一：「両變錢」 單位標示不清 疑誤導旅客

投訴人是來自新加坡的一家，在A藥妝店購買潔面產品，但店員不斷推銷藥材包括奶薊草，並提出「買80送5」的優惠。店員在銷售期間沒有提及計價單位，當時在秤上顯示重量為0.85，投訴人聲稱見標價為每両380元，預計約為300元，遂同意購買。店員在未有清楚說明計價單位及總價的情況下，便早將藥材研磨成粉，然後要求投訴人支付約3萬元。投訴人即場提出疑問，店員始解釋是每錢380元，並非每両380元，購買80錢送5錢，折合共30,400元。

投訴人不滿店員未有事前說明，但當時與三名子女同行，投訴人決定息事寧人先行付款。店員最初拒絕提供收據，在投訴人堅持下才作罷。投訴人其後懷疑收據上所表示的計價單位與店內標示不符，加上店員沒有提及計價單位，遂向香港海關投訴和消委會求助，要求A藥妝店退款。

A藥妝店回覆消委會，指標價牌已列明計價單位是「錢」，但A藥妝店和投訴人均未能提供標價牌的照片。A 藥妝店起初只願意毋須退貨下退回7成款項，惟投訴人拒絕。經消委會多番調停，A藥妝店最終同意全額退款退貨。

個案二：店員推介「安宮牛黃丸」 唯生產商名稱差一字

投訴人為內地遊客，到B藥房查詢安宮牛黃丸。店員推薦一盒產品，介紹為「北京安宮牛黃丸」。投訴人見產品的包裝外觀設計類似其心儀產品，加上店員說是「北京」，便以為是心儀產品，遂付款約2,640元購入3盒。投訴人返回內地仔細檢查後，才發現雖然該產品的包裝和外觀與心儀品牌高度相似，產品上也同樣有「北京」和「安宮牛黃丸」字眼，但生產商名稱卻相差一個字，懷疑為假冒或影射貨品，遂向消委會求助，希望憑單據退貨退款。

B藥房回覆消委會時，沒有回應該藥品是否影射其他品牌，但願意安排全額退款。經商議後，投訴人於兩星期後再度訪港，親身到店辦理退貨和退款。

個案三：收據內容與購入數量不符 商戶以收銀系統出錯拒退差價

投訴人為內地遊客，於C藥妝店購買1盒6瓶裝藿香正氣水及其他藥品，結帳共付款305元。離港後檢查收據時，發現藿香正氣水為1盒12瓶裝，售價為$170，但收到的貨品盒上則標示為6瓶裝。投訴人質疑C藥妝店多收1倍費用，遂聯絡C藥妝店，但C藥妝店則稱，收據上數量出錯，是因收銀系統記錄有誤所致，並強調1盒6瓶裝藿香正氣水的售價確實為170元，拒絕退款。投訴人參考其他店舖的售價，發現同款6瓶裝普遍售價為40元至50元，認為C 藥妝店錯誤收12瓶裝的價錢，遂向消委會求助，要求退回多收款項。

C藥妝店回覆指，該品牌並無12瓶裝版本，而店內6瓶裝版本的售價確實是170元，只是收銀系統出問題，在收據上錯誤顯示為12瓶裝。C藥妝店建議投訴人帶同收據親臨店舖，會額外提供1盒6瓶裝的藿香正氣水，惟投訴人表示暫無計劃再次訪港，因此要求退回一半貨款，即85元。經消委會再次調停後，C藥妝店同意透過電子支付平台退回一半款項。

消委會提醒消費者在藥店購物時，應注意以下事項：

