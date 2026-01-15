消委會｜共享流動充電器租借服務價格差距逾倍 收費透明度不足

消委會選取本港8個主要租借服務平台進行實試

消委會選取本港8個主要租借服務平台進行實試，發現7個的導航或定位功能在使用特定地圖時出現不同程度的失準，5個平台的站點資料亦不完整，有機會令消費者在歸還時因延誤而需要付額外租金。

另外，平台收費的透明度亦有不足，只有2個會於操作頁面預先顯示站點收費；加上部分平台亦採用站點特定收費，同一區域、甚至僅數個舖位之隔的站點，已有不同收費，令消費者難以在前往站點前作比較。

逾半平台定位失準 出現資料錯誤

消委會表示，8個平台雖然全部具備定位及連接第三方地圖作導航功能，但其中7個在實試中曾出現導航路線方向相反、目標站點偏離實際位置或起點失準等情況。有4個透過小程序操作的平台在使用特定地圖系統時表現較穩定，但在使用另外2個第三方地圖系統時卻較為失準；另外4個以自家 App 為主要操作介面的平台的情況則相反。

廣告 廣告

有5個平台部分站點的資料亦不準確，令用戶難以找到目標站點。消委會提及，部分站點座標正確，但地址資料不完整；有平台所顯示的店名及地址皆正確，但座標誤標。例如在葵涌某商場的1次實試中，有平台僅顯示站點在「2 樓」，以及其所在的商戶相片，卻未列出舖號，實試員遍尋該樓層仍未能找到；在太子實試，有平台顯示的店名和地址正確，但座標卻誤標在距離頗遠的旺角。

甚至部分站點的地址與座標均不準確，如在北角碼頭的1次實試中，另一個平台顯示的地址及座標均顯示為東側碼頭，但站點實際設於西側碼頭閘內。

同一平台租金可差逾倍 每日封頂後需留意收費單位

只有2個平台採用固定收費模式，所有站點金額一致。其餘6個則按站點位置或合作商戶釐定收費，同一平台30分鐘的租金分別由3元至6.8元，相差近1.3倍；每日封頂金額差距更大，同一平台封頂金額分別由24元至80元，差距可逾2.3倍。

在同一區域甚至同一街道僅數個舖位之隔的站點，同一平台的收費與每日封頂金額亦可不同。

需要跨日租借的消費者亦要留意，在租借設備超過24小時後，其中7個平台會重新按「每30分鐘」或「每小時」作單位計費，但有1個平台則以「每日」為單位，若稍微超過24小時，亦會被多收1日封頂費。

收費透明度不足難預先「格價」

消委會表示，消費者想預先「格價」亦不容易，因為只有2個平台會於操作頁面預先顯示站點收費，包括時租、封頂金額及按金安排，其餘6個均需消費者親身抵達站點，才能查閱完整資訊。即使在站點現場，亦只有少部分平台有清晰標示收費資料，亦有平台資料未更新或標示與實際收費不符。消委會建議，服務商於操作頁面上清楚顯示價格資訊，讓消費者可事前了解費用。

租借體驗方面，大部分平台的租借程序均可在約1分鐘內完成。7 個平台更設有「免費時段」，由 1 至 5 分鐘不等，供消費者在租借後先檢查充電器是否正常，惟同一平台不同站點的「免費時段」長度或有所不同，1個平台亦沒有標示設有「免費時段」。消委會建議，有提供「免費時段」的平台可清楚標示及考慮劃一時段長度，以減少混淆及因設備問題而導致的爭議，而沒有提供「免費時段」的平台考慮，效法加入數分鐘的免費檢查寬限期。

部分站點空位及營業時間標示不準

大部分平台均有在操作頁面顯示站點可借及可還數量的功能，但呈現方式及更新速度不一。除了1個平台只顯示可借或可還的狀態而沒有具體數量，其餘7個平台有顯示可借及可還數量；此外，有4個在歸還空位較少時只顯示「即將還滿」。更新準確度方面，有1個平台錄得3次錯誤，有機會令消費者白行一趟。

不少站點均設於店舖內，實試發現2個平台的2個站點營業時間標示不準確，平台顯示站點營業至深夜，但實試員在營業時間結束前約1小時抵達，發現店舖已關門，最終由客服協助延長租用時間，才能在其他站點完成歸還。有平台標示的營業時間亦較籠統，例如「24 小時營業」或只顯示平日的營業時段，未註明周末或特殊休息時間。

撇除上述問題，7個平台的歸還流程約可於1分鐘內完成，並即時顯示「歸還成功」及停止計費，惟有1個平台在6次實試中有2次出現延誤，充電器插入機槽後系統未能即時識別，需持續按壓等待約7至 10分鐘。

電子錢包餘額不可退回 設最低增值額

除了租金，全部平台亦要求消費者在租借前繳付按金，由99至198元，當中4個平台提供免按選項，例如綁定信用卡或使用指定支付方式。歸還後退回按金的方式及速度不一，有平台可自動退回，部分則需手動申請，所需時間由即時至數日不等。當中，有5個平台設有電子錢包，增值後餘額不能退回，並設最低增值金額，一般為30元，僅1個平台只要求最少增值3元。消委會建議，服務商取消最低增值額要求，並提供餘額退回選項。

消費者在選用共享流動充電器租借服務時應留意以下事項：

平台顯示的站點營業時間及地圖顯示位置或與實際情況有落差，租借前先查看同區至少一至兩個可還站點作為後備方案，避免歸還時因站點難尋而浪費時間，並應預留足夠時間歸還

善用平台提供的免費時段檢查充電器是否有足夠電量、電流能否正常輸出，或是否符合自身需要，若未能正常運作，可即時歸還或更換

完成歸還後，必須確認機槽燈號亮起、App 顯示「已完成歸還」及停止計費，方可離開，若插入後未能停止計費，可嘗試調整插入角度或稍為用力固定

留意按金及退款流程是否需手動申請，完成借還後宜檢視App或小程序內的退款狀態，必要時手動申請，以免延誤退款

若遇異常情況，可向客服查詢是否提供暫停計費、豁免費用或延長歸還時間等彈性安排。若遇設備損壞、充電器未彈出，或商戶關門時間與資料不符等情況，建議截圖或拍照留證，以便日後跟進

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003717/消委會-共享流動充電器租借服務價格差距逾倍-收費透明度不足?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral