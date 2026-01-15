渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
消委會｜共享流動充電器租借服務價格差距逾倍 收費透明度不足
消委會選取本港8個主要租借服務平台進行實試，發現7個的導航或定位功能在使用特定地圖時出現不同程度的失準，5個平台的站點資料亦不完整，有機會令消費者在歸還時因延誤而需要付額外租金。
另外，平台收費的透明度亦有不足，只有2個會於操作頁面預先顯示站點收費；加上部分平台亦採用站點特定收費，同一區域、甚至僅數個舖位之隔的站點，已有不同收費，令消費者難以在前往站點前作比較。
逾半平台定位失準 出現資料錯誤
消委會表示，8個平台雖然全部具備定位及連接第三方地圖作導航功能，但其中7個在實試中曾出現導航路線方向相反、目標站點偏離實際位置或起點失準等情況。有4個透過小程序操作的平台在使用特定地圖系統時表現較穩定，但在使用另外2個第三方地圖系統時卻較為失準；另外4個以自家 App 為主要操作介面的平台的情況則相反。
有5個平台部分站點的資料亦不準確，令用戶難以找到目標站點。消委會提及，部分站點座標正確，但地址資料不完整；有平台所顯示的店名及地址皆正確，但座標誤標。例如在葵涌某商場的1次實試中，有平台僅顯示站點在「2 樓」，以及其所在的商戶相片，卻未列出舖號，實試員遍尋該樓層仍未能找到；在太子實試，有平台顯示的店名和地址正確，但座標卻誤標在距離頗遠的旺角。
甚至部分站點的地址與座標均不準確，如在北角碼頭的1次實試中，另一個平台顯示的地址及座標均顯示為東側碼頭，但站點實際設於西側碼頭閘內。
同一平台租金可差逾倍 每日封頂後需留意收費單位
只有2個平台採用固定收費模式，所有站點金額一致。其餘6個則按站點位置或合作商戶釐定收費，同一平台30分鐘的租金分別由3元至6.8元，相差近1.3倍；每日封頂金額差距更大，同一平台封頂金額分別由24元至80元，差距可逾2.3倍。
在同一區域甚至同一街道僅數個舖位之隔的站點，同一平台的收費與每日封頂金額亦可不同。
需要跨日租借的消費者亦要留意，在租借設備超過24小時後，其中7個平台會重新按「每30分鐘」或「每小時」作單位計費，但有1個平台則以「每日」為單位，若稍微超過24小時，亦會被多收1日封頂費。
收費透明度不足難預先「格價」
消委會表示，消費者想預先「格價」亦不容易，因為只有2個平台會於操作頁面預先顯示站點收費，包括時租、封頂金額及按金安排，其餘6個均需消費者親身抵達站點，才能查閱完整資訊。即使在站點現場，亦只有少部分平台有清晰標示收費資料，亦有平台資料未更新或標示與實際收費不符。消委會建議，服務商於操作頁面上清楚顯示價格資訊，讓消費者可事前了解費用。
租借體驗方面，大部分平台的租借程序均可在約1分鐘內完成。7 個平台更設有「免費時段」，由 1 至 5 分鐘不等，供消費者在租借後先檢查充電器是否正常，惟同一平台不同站點的「免費時段」長度或有所不同，1個平台亦沒有標示設有「免費時段」。消委會建議，有提供「免費時段」的平台可清楚標示及考慮劃一時段長度，以減少混淆及因設備問題而導致的爭議，而沒有提供「免費時段」的平台考慮，效法加入數分鐘的免費檢查寬限期。
部分站點空位及營業時間標示不準
大部分平台均有在操作頁面顯示站點可借及可還數量的功能，但呈現方式及更新速度不一。除了1個平台只顯示可借或可還的狀態而沒有具體數量，其餘7個平台有顯示可借及可還數量；此外，有4個在歸還空位較少時只顯示「即將還滿」。更新準確度方面，有1個平台錄得3次錯誤，有機會令消費者白行一趟。
不少站點均設於店舖內，實試發現2個平台的2個站點營業時間標示不準確，平台顯示站點營業至深夜，但實試員在營業時間結束前約1小時抵達，發現店舖已關門，最終由客服協助延長租用時間，才能在其他站點完成歸還。有平台標示的營業時間亦較籠統，例如「24 小時營業」或只顯示平日的營業時段，未註明周末或特殊休息時間。
撇除上述問題，7個平台的歸還流程約可於1分鐘內完成，並即時顯示「歸還成功」及停止計費，惟有1個平台在6次實試中有2次出現延誤，充電器插入機槽後系統未能即時識別，需持續按壓等待約7至 10分鐘。
電子錢包餘額不可退回 設最低增值額
除了租金，全部平台亦要求消費者在租借前繳付按金，由99至198元，當中4個平台提供免按選項，例如綁定信用卡或使用指定支付方式。歸還後退回按金的方式及速度不一，有平台可自動退回，部分則需手動申請，所需時間由即時至數日不等。當中，有5個平台設有電子錢包，增值後餘額不能退回，並設最低增值金額，一般為30元，僅1個平台只要求最少增值3元。消委會建議，服務商取消最低增值額要求，並提供餘額退回選項。
消費者在選用共享流動充電器租借服務時應留意以下事項：
平台顯示的站點營業時間及地圖顯示位置或與實際情況有落差，租借前先查看同區至少一至兩個可還站點作為後備方案，避免歸還時因站點難尋而浪費時間，並應預留足夠時間歸還
善用平台提供的免費時段檢查充電器是否有足夠電量、電流能否正常輸出，或是否符合自身需要，若未能正常運作，可即時歸還或更換
完成歸還後，必須確認機槽燈號亮起、App 顯示「已完成歸還」及停止計費，方可離開，若插入後未能停止計費，可嘗試調整插入角度或稍為用力固定
留意按金及退款流程是否需手動申請，完成借還後宜檢視App或小程序內的退款狀態，必要時手動申請，以免延誤退款
若遇異常情況，可向客服查詢是否提供暫停計費、豁免費用或延長歸還時間等彈性安排。若遇設備損壞、充電器未彈出，或商戶關門時間與資料不符等情況，建議截圖或拍照留證，以便日後跟進
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003717/消委會-共享流動充電器租借服務價格差距逾倍-收費透明度不足?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 2 小時前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 4 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 5 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 1 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 2 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 22 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 1 天前
【759阿信屋】勁抵價 鹽焗開心果 $88/2件（15/01-16/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，鹽焗開心果400g $88/2件、貢梅梅干$36/2件、三幸芝士杏仁餅 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【百佳】一連三日88折 拎券即享優惠👉🏻
百佳今個星期五起一連三日推出新年佳搶優惠，易賞錢會員於全線百佳門市買滿$168，憑易賞錢App內發放的電子優惠券，即可享全單88折，折扣更無上限，每位會員每日可享優惠一次！YAHOO著數 ・ 22 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前