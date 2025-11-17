Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會｜冬季雙人被20款大檢測！2款羊毛被填充物差異大 滿分最平只需$339（附總評五星名單）

今個禮拜天氣即將轉凍，消委會今期亦測試市面上20款冬季雙人被的填充物成分、耐洗度及保暖指標。樣本分為有羽絨被、全絲棉被、人造纖維被及羊毛被，大部分大部分樣本整體表現理想。然而個別冬被填充物成分測出不符標示，當中2款羊毛被樣本標示羊毛填充物為100%卻測出分別只有50.5%及23.1%為羊毛成分。而且部分樣本的阻燃能力、洗濯及護理表現有待改善。最後更會有總評五星名單，想添置冬日暖被嗎？即看以下詳解！

填充物成分分析 羊毛被樣本差異較大

今次消委會測試有6款羽絨被、4款全絲棉被、5款人造纖維被及5款羊毛被。填充物絕對是大家入手被時會考慮的主要因素，而填充物更會影響到保暖程度。羽絨被、全絲棉被的填充物成分都算準確，前者樣本的實際含絨量均高於標示值。但人造纖維被Collection de Chambre「Natural Soy Bean Quilt」實際大豆蛋白纖維成分只有24.6%，與標示40%相差15.4%，不符歐盟法規規定。而標示100%羊毛的樣本Cottex「抗菌100%純羊毛被」及POLOTEX「Pure Wool Comforter」，實際羊毛成分前者只有50.5%，後者只有23.1%，差異甚大。

20款測試樣本（圖片來源：消委會）

羽絨被、人造纖維被有縮水表現

被子使用後為保持衛生，大家都會定期清洗。消委會按照各樣本標示的建議清洗方式以及國際標準方法，分別清洗1次及5次，發現羽絨被樣本Royal Collection「PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight」經5次洗濯後，闊度縮水率為7.4%；人造纖維被樣本宜家家居 IKEA「STJÄRNBRÄCKA和暖被」長度及闊度縮水率分別為6.1%及7.3%，部分縫線斷裂。羊毛被樣本Cottex「抗菌100%純羊毛被」，經洗濯測試後出現填充物漏出情況。此外，更有一個樣本比較特殊，全絲棉被樣本KAU KEE「純蠶絲保健被」標示不可水洗及乾洗，未進行洗濯測試，長期使用或有衛生隱患。

冬季雙人被20款大檢測！（圖片來源：消委會）

被套防漏及阻燃能力

被子的使用期越長，就越有機會漏出填充物，從而令保暖感覺大打折扣。羽絨被樣本Valentina B「90% Goose Down Quilt」和Royal Collection「PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight」的防漏表現相對遜色，有較多填充物顆粒漏出。而人造纖維被樣本Nitori「羽絲絨舒柔被」、卡撒天嬌CASABLANCA「天然大豆多功能冬厚被」防漏表現亦相對遜色。至於測試阻燃能力的薰燒香煙測試，只有全絲棉被Cherry「100%超頂級桑蠶絲被（冬厚被）」的底部在香煙薰燒下，出現逐漸加劇的薰燒現象，阻燃能力有待改善，其餘19款樣本均未見出現着火或薰燒的情況。

羽絨被樣本Valentina B「90% Goose Down Quilt」和Royal Collection「PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight」的防漏表現相對遜色（圖片來源：消委會）

最保暖是「這款」羽絨被

消委會測試保暖度參考英國標準BS4745，得出個樣本的保溫值為TOG值。20款樣本量得的保溫值介乎4.8 TOG至11.1 TOG，數值越高就代表保暖程度愈高，最高TOG值為羽絨被BIG「90% European White Goose Down Winter Duvet」。消委會也測試了洗濯後保暖能力，結論是除未測試的一款全絲棉被樣本外，其餘樣本在清洗5次後，保暖能力變化輕微，未見明顯差異。

最高TOG值是一款羽絨被（圖片來源：消委會）

消委會總評五星雙人被名單

Natural Home｜70% White Goose Down Comforter（DFQT1070Q）｜羽絨被（70%絨毛）｜價錢：$4,499｜產地：中國｜TOG值：6.5

Dolce Sogno｜70% Hungarian Basic Down Quilt｜羽絨被（70%絨毛）｜價錢：$3,499｜產地：匈牙利｜TOG值：9.1

BIG｜90% European White Goose Down Winter Duvet｜羽絨被（90%絨毛）｜價錢：$4,680｜產地：中國香港（羽絨：歐洲）｜TOG值：11.1

Cherry｜抗菌納米養生被｜人造纖維被｜價錢：$339｜TOG值：8.4

Uji｜Bedding AUSTRALIAN WOOL QUILT（WLWQ 5070）｜羊毛被｜價錢：$960｜TOG值：6.3

性價比最高之選是人造纖維被「Cherry 抗菌納米養生被」（圖片來源：消委會）

