消委會去角質潔面產品｜Bifesta僅$40性價比高媲美AESOP！25款樣本大比拼 3款產品酸鹼值過低恐傷膚（附5星安全名單）

近年來去角質成為護膚非常重要的步驟，可以改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙等問題，不少人都會購入市面上有去角質功效的潔面產品，直接使用方便又省時。消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品，包括Neutrogena、CeraVe、BIODERMA、SKINCEUTICALS、Aesop、MUJI等大熱品牌，價錢有平有貴，售價範圍為每件$29至$450。當中擁有5星總評的Bifesta售價只需$40，媲美同樣五星，售價為$440的AESOP，結果十分驚人！還有10款去角質潔面產品也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！

去角質成分為化學性、物理性 樣本價差28倍！

去角質潔面產品通常兼具清潔與去角質雙重功效，分為化學性（如果酸AHAs、水楊酸BHAs）和物理性（如磨砂粒子）兩大類 。消委會指出，19款樣本含有化學去角質成分，9款同時含有磨砂粒子，4款主要依靠磨砂粒子，1款主要以產生碎屑的物理方式去角質。這次測試按照歐盟的《化妝品條例》及內地的《化妝品安全技術規範》為樣本的化學安全作出評估，包括10種果酸、水楊酸、26種香料致敏物質、二噁烷、游離甲醛的檢出量和酸鹼值，同時也會檢視標籤資料。此外，25款樣本若按照容量計算，每毫升/克的售價由$0.2至$5.9不等，差異超過28倍 ！

消委會搜羅市面上25款去角質潔面產品

化學安全性測試 3樣本未合規恐傷膚

去角質產品中常見的果酸和水楊酸，相信是不少「刷酸」愛好者熟悉的成分了。測試樣本中有16款樣本檢出果酸，14款樣本檢出水楊酸，含量均符合內地《化妝品安全技術規範》要求。但有3款樣本，包括ROSETTE果酸去角質維C凝膠、collagen by watsons淨澈去角質潔面啫喱和Detclear水果煥膚去角質啫喱的pH值低於3.5，未能符合內地規定。消委會引述香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅指，pH值過低可能引起皮膚刺激和過敏，導致皮膚發炎。

（由右至左）ROSETTE果酸去角質維C凝膠、collagen by watsons淨澈去角質潔面啫喱和Detclear水果煥膚去角質啫喱的pH值低於3.5，未能符合內地規定。

5樣本香料致敏物質超標

全部樣本沒有檢出2種禁用香料物質，有18款樣本檢出1種至11種香料物質 。還有10款樣本檢出含量高於0.01%的香料致敏物質，但當中5款，包括曼秀雷敦樂膚潔、碧柔Bioré柔滑磨砂洗面膏、SENKA白泥去角質洗顏泡泡、BCL AHA by Cleansing Research 3in1深層潔淨洗面膏、蘭芝LANEIGE新水酷透明質酸嘭潤潔顏膏，未有在標籤上標示，未能符合歐盟《化妝品條例》規定 。這次檢出常見香料致敏物質有檸檬烯、芳樟醇和香葉醇等，接觸空氣後會氧化，形成致敏性較高的物質，增加皮膚出現過敏的風險。

全部樣本沒有檢出2種禁用香料物質。

消委會選購及使用貼士

試用為先 ：患有皮膚病或容易過敏的人士，應先在局部範圍試用，並從低頻率開始使用 。若出現持續紅腫等不適，應立即就醫 。

避免刺激 ：使用時要避開眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，以及傷口或正在發炎的暗瘡患處 。

注意防曬 ：由於去角質後皮膚可能較易受陽光影響，應盡快進行保濕護理，並於外出時塗抹可抵禦UVA和UVB的防曬乳霜，並避免曝曬 。

注意使用頻率和時間：應細閱產品說明，留意建議的使用時間（一般20秒至2分鐘不等）和頻率（有樣本建議每日使用，有樣本建議每星期1至3次不等）。此外，冬季乾燥時應適度減少使用頻率 。

選購及使用小貼士

消委會總評五星名單

