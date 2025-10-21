Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分

可摺合矽膠食物盒和杯在近年越來受歡迎，因此消委會539期就參考內地和德國的標準，測試涵蓋9款可摺合食物盒和5款摺杯，發現當中6成可摺合矽膠食物盒和杯樣本可揮發性有機物質，到底會引起甚麼問題？讓我們繼續看下去吧！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

最貴都超標！大部份樣本都無異味

消委會表示測試發現，9款樣本檢出的可揮發性有機物質含量超出德國規限，有研究指出如矽膠食物容器含有過多的可揮發性有機物質，可能會遷移到盛載的食物中，甚或影響食物安全。

廣告 廣告

選購適合的可摺合矽膠食物盒和杯，應多加留意。

亦有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，雖然雖然本港現時未有對可揮發性有機物質訂立相關規定，但消費者在有選擇的情況下，選擇符合德國標準的矽膠容器可更為放心，當中可摺合食物盒樣本價錢最高的品牌Lexngo同樣超標。

環保食物盒有不同種類。

Ikea$49最高分

關於可摺合矽膠食物盒，大家其中一樣關心的，當然是氣味問題，大部分樣本均沒有發出異味，惟Lifeve nture的表現則較其他樣本遜色。當用餐完畢，清洗亦是學問之一。測試結果顯示，Ikea無論在咖喱汁或番茄汁在測試中都獲得不錯的成績。

Ikea摺疊式食物盒FJARMA $49.9 在眾多摺疊式食物盒中，與Gemini同樣獲得4星評分，是最高分的兩款。

9款食物盒樣本中，Ikea、Gemini及Ideale Chef3款分別獲得4星和3星半的總評分，該3款樣本在可揮發性有機化合物測試均符合德國標準，當中Ikea在食物色素殘留的表現較佳。矽膠杯樣本中，Stojo跟Lifeventure在揮發性有機化合物測試均符合德國標準，而且於食物色素殘留測試表現理想，同獲4星半的總評分，但前者的售價較高，後者則容量較少及沒有上蓋。

Ellipse Flexi Mug $79 如果預算有限，又不介意沒有上蓋的話，這款矽膠杯是不錯的選擇。

6款超標可摺合矽膠食物盒：

Lexngo Silicone collapsible Snackbox SNABXM-EXP $130 EZ Cook 摺疊食物盒 $39.9 Diamond Foldable Food Box FB-600ML001PU $75 Cinnamoroll Silicone Lunch Box Expandable and collapsible $102 Gourmet ​​摺疊食物盒CLB004 $50 執笠倉 硅膠折疊飯盒 $29

3款超標可摺合矽膠杯：

Daiso Folding Cup Silicone $12 Seiwa-pro Silicone Cup 40-047 $13 億世家 摺疊水杯 $59.1

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多營養健康推介

消委會雪糕｜推介12款安全5星雪糕！一文睇清總脂肪及含糖量/最平$5支/日本北海道直送

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會餅乾推介名單！8款高質健康餅乾 低糖/不含防腐劑/避開致癌陷阱

消委會食油推薦｜8款無塑化劑健康食油 香港製造粟米油/芥花籽油/葡萄籽油

消委會喉糖│冇藥性兼越食越痛？龍角散、得果定含糖量超過7成（附無糖喉糖推薦名單）

營養師7天健康外賣晚餐餐單！減肥都食得:茶餐廳/壽司/海南雞飯

營養師教4款零難度瘦身減肥食譜！街市買餸唔肥3大貼士

更多消委會報告/飲食陷阱

消委會蜂蜜｜「寶生園」性價比高 同等級最貴相差13倍！2款樣本檢出抗生素恐致癌（附總評五星名單）

消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險

消委會奶粉｜15款奶粉樣本全部驗出污染物氯丙二醇！雪印、澳洲有機牌子上榜（附總評4.5分名單）

消委會罐頭魚丨豆豉鯪魚鈉含量全部超標！17款罐頭沙甸魚驗出鎘或影響腎功能

消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）

消委會薯片｜10款4星半以上零食名單！零反式脂肪薯片/健康蔬菜片/迷你蝦片

消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高

消委會易潔鑊｜IKEA $130鑊完勝！Ballarini需16分鐘才預熱/意美廚防黐底能力未如理想

消委會隨行杯｜NOC完勝Starbucks、Thermos 、Muji！Stanley最貴但最低分？5款容量低於標籤

消委會濕廁紙｜5星濕廁紙低至$1.21/張 平過香港自創品牌5倍 1款樣本有機會淤塞馬桶？

消委會實試外賣自備餐盒 4間餐廳不接受走餐盒 5大建議予食肆及消費者

消委會陶瓷餐具｜劣質陶瓷餐具有機會引致鉛中毒？ $10中國杯完勝英國$310骨瓷杯

消委會廁紙｜4款樣本有機會淤塞馬桶！香港品牌獲最高分 木漿製最貴樣本只獲3星

消委會瓶裝水｜兩大中國品牌瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限 大量攝入或引起噁心腹痛

消委會啤酒｜內地啤酒被驗出嘔吐毒素 $5.5中國雪花性價比最高 附10款5星評分啤酒

消委會即食麵｜3款非油炸台灣拌麵獲最高4星半評價 9款公仔麵一食即鈉超標（附高評分即食麵清單）

消委會臘腸｜測試30款臘腸 兩樣本塑化劑超標！一款樣本含禁用染色料或可致癌（附4分以上安全臘腸名單）

消委會花生醬｜新竹福源花生醬評分排包尾 被驗出致癌物總黃曲霉毒素超標

消委會朱古力｜$28.8Lindt瑞士蓮完勝$160Amedei朱古力 一款被驗出有可能損害腎臟重金屬

消委會包裝粟米粒及青豆報告 17款檢出金屬污染物 惠康牌Meadows完勝貴4倍日本味之素 最平青豆都有5星

消委會醃菜｜8成半醃菜屬高鈉 759泡菜完勝$49宗家府！3款橄欖菜被驗出含較多昆蟲碎

消委會｜電子點餐引糾紛：隱藏加一服務費、熱水當茶芥收錢？電子點餐5大迷思

消委會枸杞子│位元堂性價比最高！御品皇重金屬近超標（附15款四星以上推介）

消委會木耳雪耳｜$13.9御萬家雪耳完勝$99樓上雪耳！價真棧、點點綠、位元堂均測出除害劑

消委會雞精｜馬百良被驗出含膽固醇！維特健靈貴9倍 營養含量仍輸液體滴雞精（附5星推介）

消委會｜全部即食紫菜樣本檢出金屬污染物 小老板紫菜高脂高鈉！一盒佔成人鈉攝取上限4成

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌illy竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會｜火腿火雞片9成高鈉！759阿信屋火腿片食1包已超標一倍 $36呢款最健康！

消委會｜32款花生堅果高脂！759阿信屋花生唔肥但高糖？仲有款$188堅果輸俾$19.9

消委會餅乾│60款樣本全含基因致癌物 Oreo/Ritz全部上榜！無印紅豆夾心餅含量超標

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸食譜、自助餐推介、仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的吃貨，立即下載！