不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
消委會｜可摺合矽膠食物盒和杯6成樣本矽氧烷含量超標！或影響肝臟健康？Ikea$49最高分
消委會測試市面上多款可摺合矽膠食物盒和杯，款來看看測試結果！即看內文：
可摺合矽膠食物盒和杯在近年越來受歡迎，因此消委會539期就參考內地和德國的標準，測試涵蓋9款可摺合食物盒和5款摺杯，發現當中6成可摺合矽膠食物盒和杯樣本可揮發性有機物質，到底會引起甚麼問題？讓我們繼續看下去吧！
最貴都超標！大部份樣本都無異味
消委會表示測試發現，9款樣本檢出的可揮發性有機物質含量超出德國規限，有研究指出如矽膠食物容器含有過多的可揮發性有機物質，可能會遷移到盛載的食物中，甚或影響食物安全。
亦有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，雖然雖然本港現時未有對可揮發性有機物質訂立相關規定，但消費者在有選擇的情況下，選擇符合德國標準的矽膠容器可更為放心，當中可摺合食物盒樣本價錢最高的品牌Lexngo同樣超標。
Ikea$49最高分
關於可摺合矽膠食物盒，大家其中一樣關心的，當然是氣味問題，大部分樣本均沒有發出異味，惟Lifeve nture的表現則較其他樣本遜色。當用餐完畢，清洗亦是學問之一。測試結果顯示，Ikea無論在咖喱汁或番茄汁在測試中都獲得不錯的成績。
9款食物盒樣本中，Ikea、Gemini及Ideale Chef3款分別獲得4星和3星半的總評分，該3款樣本在可揮發性有機化合物測試均符合德國標準，當中Ikea在食物色素殘留的表現較佳。矽膠杯樣本中，Stojo跟Lifeventure在揮發性有機化合物測試均符合德國標準，而且於食物色素殘留測試表現理想，同獲4星半的總評分，但前者的售價較高，後者則容量較少及沒有上蓋。
6款超標可摺合矽膠食物盒：
Lexngo Silicone collapsible Snackbox SNABXM-EXP $130
EZ Cook 摺疊食物盒 $39.9
Diamond Foldable Food Box FB-600ML001PU $75
Cinnamoroll Silicone Lunch Box Expandable and collapsible $102
Gourmet 摺疊食物盒CLB004 $50
執笠倉 硅膠折疊飯盒 $29
3款超標可摺合矽膠杯：
Daiso Folding Cup Silicone $12
Seiwa-pro Silicone Cup 40-047 $13
億世家 摺疊水杯 $59.1
